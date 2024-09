Carlos Bruce, alcalde de Surco, se une al partido Somos Perú tras renunciar a Avanza País

Fuente: Canal N

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, se incorporó este lunes al partido Somos Perú a más de dos semanas de renunciar a Avanza País por “razones estrictamente personales”. La noticia fue difundida por la agrupación a través de su plataforma oficial de X, antes Twitter.

“Bienvenido Carlos Bruce a la primera ¡Fuerza Política Nacional!”, se lee en la publicación donde el burgomaestre aparece en una fotografía junto a Patricia Li, presidenta de la agrupación. El último sábado, Bruce inauguró en su distrito un parque en honor a Alberto Andrade, el fallecido fundador de su nuevo partido.

Durante su discurso, destacó la gestión de exburgomaestre, quien dirigió la Municipalidad Metropolitana de Lima y falleció en junio del 2009. “Para Surco es un honor tener un parque con su nombre. Yo recuerdo que Alberto me dio un consejo: la imagen de un alcalde se construye en los primeros seis meses de gestión”, dijo.

“Alberto Andrade no solo me motivó ingresar a la política, sino que también fue mi amigo, un gran alcalde y un gran político”, agregó. A inicios de septiembre, Bruce anunció su dimisión a Avanza País, con el que ganó las elecciones municipales en Surco en 2022.

El 2022, Bruce fue elegido alcalde de Surco. El político postuló junto al partido de Hernando De Soto y era uno de sus rostros más representativos. Foto: Andina

En una carta dirigida al partido, el político de 67 años expresó su agradecimiento por las atenciones recibidas durante su militancia. “Quiero agradecerle todas las consideraciones de la que he sido objeto durante el tiempo en que he pertenecido al partido”, indicó en el documento.

Recientemente, el excongresista y exministro de Vivienda reveló que se aprueba la reelección, una opción es postular nuevamente a Surco y la otra, la alcaldía de Lima. “Es un gran reto, sería el mayor reto de mi vida”, declaró.

Matrimonio en Madrid

En agosto pasado, Bruce se casó en Madrid, una ciudad donde el matrimonio igualitario es legal desde 2005. “Ayer Alejandro y yo nos unimos en matrimonio. Fue en una sencilla reunión, rodeados de nuestros familiares y amigos más cercanos”, señaló. El exlegislador, quien hizo pública su homosexualidad en 2014, impulsó ante el Congreso un proyecto de ley sobre unión civil. Aunque inicialmente la propuesta acarreó críticas, él las respondió con firmeza.

“No me molesta que me digan gay. Los ataques no son motivos para que congresistas que creemos que esto es una causa justa nos inhibamos de presentar el proyecto de ley solo porque vamos a pasar un mal rato. Mal rato es lo que pasa un millón y medio de peruanos que tienen que vivir con su pareja casi en la clandestinidad, como si estuvieran haciendo algo indebido”, expresó.

Incluso el cardenal Juan Luis Cipriani, quien presentó su renuncia al cargo como arzobispo de Lima, se mostró en desacuerdo con el proyecto, al alegar que “el que quiera tener una relación tiene el derecho civil para que haga su contrato, pero no hace falta realizar una caricatura de matrimonio para luego destrozarlo. No me parece que hayamos nombrado a congresistas para manifestar su propia opción”, agregó.

En el Perú, donde aún hay negación del derecho a la identidad de género y al matrimonio igualitario, solo el 21% de los peruanos aprueba que se casen las personas del mismo sexo, según el último informe del Barómetro de las Américas. Con la excepción de Uruguay, Chile y Argentina, todas las naciones de América Latina y el Caribe que fueron encuestadas tienen menos de la mitad de sus poblaciones a favor de esta medida.