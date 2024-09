Christian Cueva no cumple con la pensión de alimentos de sus hijos con Pamela López: “Hay carencias”

Christian Cueva no estaría pasando pensión a sus hijos con Pamela López.

Christian Cueva y Pamela López se encuentran en un proceso de separación que se viene llevando por la vía legal a raíz de la denuncia de violencia física y psicológica por parte de la trujillana contra el futbolista. Luego de más de una década juntos, la madre de los 3 hijos de ‘Aladinno’, salió al frente a revelar que era violentada en el ámbito familiar.

A raíz de esta situación, Pamela López se ha quedado responsable de sus hijos y esto ha generado que el integrante de Cienciano sea el encargado de emitir una pensión de alimentos para sus tres hijos. En varias ocasiones, López afirmaba que su exesposo no tenía dinero y que hasta le debía a sus padres una suma de 100 mil soles.

Sin embargo, este jueves 19 de setiembre, al ser citados ambos a una audiencia, sorprendieron al revelar algunos detalles. En principio, Pamela López no llegó hasta el lugar, por lo que su abogada, Rosario Sasieta, fue la encargada de dar la cara a la prensa.

Rosario Sasieta menciona que Christian Cueva podría ir a prisión, (Carlos Diaz/Infobae Perú)

En imágenes de El Popular, la abogada fue consultada sobre si el deportista está cumpliendo económicamente con sus hijos.

“No está cumpliendo nada, pero yo siempre trato de tender puentes en vez de anchar abismos”, comentó, dejando entrever que no busca problemas con este tema.

Por otro lado, mencionó que tiene conversaciones con la defensa de ‘Cuevita’, pero todo parece indicar que no han llegado a un acuerdo, por lo que sigue trabajando en una próxima conciliación. Resaltó que este no es un tema de adultos, sino que es una situación que vendría afectando a los niños.

Christian Cueva y Pamela López.

“Al abogado de la otra parte (de Christian Cueva), yo le he señalado que hay temas y carencias en los tres niños menores, y que no hay un acuerdo, entonces, voy a conversar entre hoy y mañana para ver si se puede conciliar al menos en eso. No es la cosa de Christian o Pamela, es cosa de los niños, cuantos son los gastos y sin ningún afán de lucro”, sentenció Sasieta.

Pamela López no llegó a su audiencia con Christian Cueva por peculiar motivo

Pamela López y su esposo, el futbolista Christian Cueva, fueron citados para comparecer ante el Ministerio Público el 19 de septiembre, en el marco de la denuncia por agresión física y psicológica interpuesta por López contra Cueva. Sin embargo, la audiencia fue reprogramada debido a la ausencia de ambos. La abogada de Pamela, Rosario Sasieta, fue quien asistió en su lugar, explicando los motivos de la inasistencia de su defendida.

Sasieta, en declaraciones al programa ‘América Hoy’, señaló que Pamela López no pudo llegar a tiempo a la audiencia debido a un error en la compra de su boleto de avión. La madre de familia, quien se encontraba en Trujillo, había planeado viajar a Lima para la citación judicial, pero su vuelo no coincidió con el horario programado para su declaración ante la Fiscalía. La audiencia estaba fijada para las 10:30 a.m., pero López no pudo llegar a tiempo debido a este contratiempo.

Pamela López no llegó por este motivo a la audiencia con Christian Cueva en el Ministerio Público. América Hoy.

El error en la reserva del vuelo ha generado críticas, ya que muchos consideran que la presencia de Pamela era fundamental para avanzar en el proceso judicial. La ausencia en la audiencia podría dilatar aún más la resolución del caso, lo que ha generado preocupación entre quienes buscan que se haga justicia en este caso de presunta violencia de género.