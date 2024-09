Pamela López faltó a su audiencia con Christian Cueva en el Ministerio Público por inesperado motivo

Pamela López no llegó por este motivo a la audiencia con Christian Cueva en el Ministerio Público. América Hoy.

Pamela López y su todavía esposo Christian Cueva fueron citados este 19 de septiembre para comparecer ante el Ministerio Público, tras la denuncia por agresión física y psicológica interpuesta por Pamela en contra del futbolista.

Sin embargo, la audiencia tuvo que ser reprogramada debido a que ninguno de los dos se presentó a la hora pautada. En su lugar, la abogada de Pamela, Rosario Sasieta, asistió y explicó los motivos por los cuales su defendida no pudo estar presente.

La ausencia de Pamela López: Un error en el vuelo

Rosario Sasieta brindó declaraciones al programa ‘América Hoy’, la mañana del 19 de septiembre, sobre lo ocurrido. Según la letrada, Pamela López tenía que brindar su testimonio ante el Ministerio Público en relación a la denuncia de violencia psicológica contra su esposo.

Su citación era a las 10:30 am, pero la trujillana no pudo llegar a tiempo debido a un error en la compra de su boleto de avión. La esposa de Christian Cueva se encontraba en Trujillo y había planeado viajar a Lima para la audiencia, pero cometió un error al reservar un vuelo con un horario que no coincidía con el de la citación judicial.

“Hoy tenía que brindar Pamela su declaración en este edificio con respecto a violencia psicológica, pero por un error no va poder llegar porque el boleto aéreo no coincide con la hora que debía llegar”, explicó Sasieta minutos antes de ingresar al edificio de la Fiscalía.

Este error ha generado controversia, ya que muchos consideran que, como denunciante y víctima de un caso de violencia, la presencia de Pamela López era crucial para avanzar en el proceso legal. Además, que este tipo de ausencias dilata el proceso que parta conseguir justicia.

Pamela López no llegó a la audiencia con Christian Cueva en Ministerio Público. Cienciano TV.

Janet Barboza criticó la ausencia de Pamela López

En el programa ‘América Hoy’, Janet Barboza, una de las conductoras, no tardó en expresar su molestia y sorpresa ante la inasistencia de Pamela López a la audiencia.

Barboza destacó que, siendo ella la denunciante, su presencia era fundamental para que las autoridades pudieran tomar medidas sobre el caso de violencia.

“Ella es una de las personas más interesadas en que se demuestre violencia porque es la víctima y si ella no está, ¿cómo toma esto la justicia?”, cuestionó la popular “Rulitos”

Barboza también criticó el hecho de que la denunciante no haya tomado las previsiones necesarias para asistir a una audiencia de tal importancia.

“¿Cómo compras un boleto que no es la hora cuando las víctimas tienen que demostrar que su caso es una prioridad? Yo no entiendo, como víctima es una denuncia muy importante, para mí es una falta grave de Pamela que no se presenta”, comentó Barboza.

Por su lado, la abogada Rosario Sasieta defendió a su clienta y afirmó que estos tipos de errores suceden, y que se tomarán las medidas necesarias para reprogramar la audiencia.

Críticas de Janet Barboza por la ausencia de Pamela López. América Hoy

Rosario Sasieta solicitó la reprogramación de la audiencia

A pesar del incidente con el vuelo, Rosario Sasieta dejó en claro que la intención de Pamela López es continuar con el proceso judicial y que la reprogramación de la audiencia es un paso necesario para que la denunciante pueda presentar su testimonio. La abogada explicó que estos errores logísticos son comunes, aunque lamentables, y aseguró que su clienta tiene todo el interés de que el caso se resuelva lo antes posible.

“El Ministerio Público va a tener que reprogramar la audiencia. Ella por error sacó un vuelo que no era el correcto, pero eso no significa que no esté comprometida con el proceso”, explicó Sasieta. La letrada resaltó que es importante que no se malinterprete la ausencia de Pamela como una falta de interés o seriedad frente a la denuncia, ya que el error fue meramente circunstancial.

Christian Cueva no pasa pensión a sus hijos

En las afueras del Ministerio Público, Rosario Sasieta brindó unas declaraciones a los medios de comunicación, tras la ausencia de su patrocinada Pamela López. Sin embargo, en medio de este tema, la abogada fue consultada sobre si el futbolista cumple económicamente con sus hijos.

“No está cumpliendo nada, pero yo siempre trato de tender puentes en vez de anchar abismos”, mencionó en imágenes de El Popular.

Por otro lado, mencionó que está en conversaciones con el abogado del deportista, para así llegar a una conciliación. “Al abogado de la otra parte (de Christian Cueva), yo le he señalado que hay temas y carencias en los tres niños menores, y que no hay un acuerdo, entonces, voy a conversar entre hoy y mañana para ver si se puede conciliar al menos en eso. No es la cosa de Christian o Pamela, es cosa de los niños, cuantos son los gastos y sin ningún afán de lucro”,

Christian Cueva no estaría pasando pensión a sus hijos con Pamela López.