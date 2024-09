Buses ‘Anconeros’ y ‘Loritos’ dejan de circular por extorsiones: más empresas de transporte afectadas en Lima

Buses del Anconero paralizan operaciones

Más conductores de buses de transporte público en Lima se suman a la medida de paralizar sus funciones al volante ante las constantes extorsiones. Las unidades de Sesosa, conocidas como el ‘Anconero’, y las de la empresa ‘Los Loritos’ empezaron a acatar la medida por temor a perder la vida.

En el caso de Sesosa, de acuerdo a un informe de 24 horas, son casi cien los conductores que dejaron de circular el pasado miércoles 18 de septiembre en su ruta que va del distrito de Ancón a Surco. La línea moviliza a miles de pasajeros que se desplanzan diariamente del sur al norte de la capital y viceversa.

Los varios atentados a balazos a las unidades y ver a sus colegas ensangrentados y, en algunos casos, peleando por sus vida en una camilla de cuidados intensivos (UCI), motivó que elijan su tranquilidad e integridad física sobre continuar con su labor.

Ya son cientos los conductores de las empresas de transporte público que están optando por frenar sus operaciones ante las constantes extorsiones.

“No se puede trabajar. No solamente es Sesosa, es Vipusa, el Loro, son muchas empresas. Ya se puede ver en los medios de comunicación que somos extorsionadas varias empresas”, dijo un vocero de los Anconeros, bajo el anonimato.

Los extorsionadores, que se identificaron como parte de ‘Los Injertados del Cono Norte’, enviaron este mensaje a la dueña de la empresa: “Buena tardes, señora, ya por la noticias tendrás conocimiento de cómo está actualmente el conor norte. Seré directo contigo, quiero que colabores con mi organización, aseguras tu integridad física, la de tu familia y la de la empresa Sesosa”.

El último ataque ocurrió el último fin de semana. Un chófer estaba en ruta cuando sicarios le dispararon por la espalda, ante el pánico de numerosos pasajeros.

Los buses del 'Chino' también paralizan su servicio de transporte público por extorsiones en Lima (RPP)

“Detrás de ese señor, de ese compañero, hay familia. ¿Qué esperan? ¿Que nos maten como perros? Somos seres humanos, póngase en nuestro lugar, tenemos familia y somos empresa formal, señor ministro del Interior”, agregó el mismo vocero.

La madrugada del pasado miércoles 18 de septiembre, las cámaras de seguridad externas captaron cómo un sujeto encapuchado, con lo que parecía un control remoto en la mano, intentó ingresar a uno de los puntos de los locales de la empresa, donde se guardan las unidades. Esto ya fue denunciado ante las autoridades policiales.

Uno de los conductores más antiguo de los ‘Anconeros’ también declaró: “Tengo 50 años de transportista y la vida de 30 años atrás no era como ahorita que estamos olvidados. Los tramos de Pro y toda la Panamericana Norte, a partir de las 3 de la tarde, no existe ningún policía de tránsito. En las mañanas, igualito”.

Pasajeros en los paraderos reportan que están teniendo que optar por tomar dos o más líneas de transporte para llegar a su destino. (Composición: Infobae Perú)

‘Loritos’ también paralizaron

En 24 Horas, también se informó que más de una veintena de conductores de los buses de la empresa conocida como ‘Los Loritos’ decidió paralizar su labora igualmente por temor a perder la vida en medio de la extorsión.

En la cochera en Ventanilla, se observó que son varias las unidades que se encuentran paralizadas. Los pasajeros ya reportan que deben esperar en algunos paraderos más de lo normal.

“Voy a tener que hacer que me hija se alquile un cuarto cerca a su universidad, porque ella sale todos los días a las 4 de la mañana para llegar a estudiar a las 6. En cualquier momento pueden balear al chofer o cobrador y no me quiero imaginar que podría pasar”, lamentó una pasajera que venía desde Huachipa.

Nuevo atentado contra bus de 'El Chino' en Los Olivos. (Composición Infobae - Foto Andina)

Cabe señalar que, según datos de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, a los que accedió este medio, más del 50 % de empresas de este rubro son extorsionadas con el cobro de cupos en la capital peruana.

De acuerdo cálculos de la ONG Luz Ambar, un bus llevando en una ruta completa, ida y vuelta, a 130 pasajeros puede recaudar entre 6 mil y 7 mil soles, y si una empresa de transporte posee 100 unidades vehiculares se estaría hablando de un promedio de más de 60 mil soles. Un bus, por lo general, hace entre cinco a seis recorridos en el día, lo que da un resultado de ganancias por encima del cuarto de millón de soles.

En una reciente entrevista con Infobae Perú, Eduardo Pérez Rocha, ex director general de la Policía Nacional del Perú (PNP), advirtió: “La mayor cantidad de delitos que se están denunciando a nivel nacional es la extorsión. En el primer semestre del año pasado en comparación con el de este 2024, han aumentado las extorsiones un 68 %. Y lo segundo es el sicariato, que tiene un incremento porcentual casi similar”.