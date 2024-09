Angelo Alejos reacciona al comunicado de Javier Masías sobre las acusaciones de acoso sexual: “Observando todo”

Angelo Alejos se pronuncia tras comunicado de Javier Masías.

El fin de semana se ha generado una controversia a raíz de una acusación pública por parte del tiktoker Angelo Alejos, quien usó su red social para señalar que un personaje de un programa de televisión le escribía insistentemente a través de una aplicación de citas.

La polémica se desató cuando Angelo Alejos publicó un video en TikTok en el que insinuó haber rechazado a una figura prominente de la televisión. Aunque el joven no reveló la identidad del jurado, prometió hacerlo si el video alcanzaba los 10 mil ‘likes’. En el clip, que estaba acompañado por la canción “Ojos Chinos” de El Gran Combo, el influencer hizo una dura declaración sobre el jurado, describiéndolo como un “panzón acosador” al que había rechazado en más de 200 ocasiones y que actualmente es jurado de un programa de cocina.

La promesa de Alejos de revelar más detalles si el video cumple con la meta de ‘likes’ ha aumentado la intriga y el seguimiento del asunto, dejando a la audiencia expectante por conocer el nombre del jurado implicado en esta polémica. Hasta el momento no existió un pronunciamiento oficial al respecto.

Javier Masías

En medio de todo este suceso, Javier Masías decidió acabar con las especulaciones y envió un comunicado mediante su cuenta de Twitter e Instagram, en donde le pide al creador de contenido dejar de atrás estas acusaciones y hasta le pidió una rectificación.

Casi al mismo tiempo de hacerse público este mensaje, Angelo Alejos compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que pone a dos imágenes del muñeco Chucky y sobre esto escribió: “Observando, leyendo y escuchando todo. Anotando también”, lo que se ha tomado como una respuesta a lo dicho por Masías.

¿Qué dijo Javier Masías?

Ante lo expuesto por Alejos y aunque no dijo un nombre, dio muchos detalles que dejan ver que se trataría de Masías, el jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ escribió un extenso comunicado. En él tildó de calumnia la publicación del tiktoker y lamentó el juego de los likes para dar más detalles de su acusación

“En las últimas 48 horas, a través de las redes sociales, he sido objeto de una calumnia debido a que se me acusa de haber cometido el delito de acoso. Angelo Alejos es el nombre del usuario que originó este rumor digital. Sostiene que tiene pruebas y, para liberarlas, ha solicitado 10.000 likes (me gusta) a sus seguidores. En este momento la publicación de Angelo Alejos ha superado los 30.000 likes (me gusta) y no se ha mostrado la información que ofreció”, menciona al inicio.

Javier Masías rechazó acusaciones de acoso sexual en su contra.

Tras ello, mencionó que solo buscan perjudicarlo y ganar atención del público con escritos como estos. “Esto refleja inequívocamente que, este rumor tuvo dos objetivos fácilmente identificables: a) Perjudicarme moral, comercial y económicamente. b) Beneficiarse de la controversia generada, y acaparar la atención de los usuarios de las redes sociales”, emncionó también.

Finalmente, resaltó su experiencia laboral y su trabajo como profesional, por lo que le hizo un llamado a Angelo Alejos, pidiéndole una pronta rectificación en un plazo de 24 horas, de lo contrario, iniciaría un proceso legal. Aseguró que no permitirá que nadie lo difame de esa manera.

“Soy un respetado comunicador y periodista con más de 20 años de trayectoria pública e intachable, y soy actualmente una de las principales figuras de un programa televisivo familiar por lo que no permitiré acciones de este tipo. En orden a lo expuesto, debo poner un alto a esta situación y por ello, reitero que, si en las siguientes 24 horas Angelo Alejos no retira la calumnia de sus redes sociales y se retracta, iniciaré acciones legales. La conducta de Angelo Alejos configura una difamación grave y, son conductas que ningún ciudadano debe permitir”, finaliza.

