Richard Acuña creyó que Brunella Horna planeó su primer ampay: “¿Ella lo sopló?”

El excongresista tuvo un encuentro con uno de los reporteros de Magaly Medina, con quien expuso esta duda que tenía desde hace varios años | YouTube

Brunella Horna y Richard Acuña han evidenciado una sólida relación pese a los años. La pareja se muestra muy enamorada, aunque llevan varios años juntos, sin embargo, han dejado en claro que su amor es más fuerte, por lo que oficializaron su romance en matrimonio y hasta tienen un hijo juntos.

Sin embargo, el ser figuras públicas, los mostró en su lado más íntimo. En el 2017, ambos comenzaron a salir y fueron captados por las cámaras de televisión en su primer ampay. Como se conoce, Brunella fue pareja de Renzo Costa y tras ello se relacionó con Acuña.

Recientemente, Gianfranco Pérez, reportero de ‘Magaly TV La Firme’, reveló en su podcast que una vez Richard Acuña le cuestionó si es que Horna había sido quien los llamó para encontrarlos juntos. El periodista mencionó que una vez casi trabaja para la empresaria en un proyecto de programa propio y allí conversó con Acuña.

Richard Acuña creyó que Brunella Horna planeó su ampay.

“Ese día que yo conocí a Brunella, porque yo casi trabajo para ella en su segmento de espectáculos que iba a tener en la TV, ¿ustedes saben que Richard Acuña pensaba que Brunella lo había sembrado en el ampay?”, comentó.

Relató que en su charla, el excongresista quiso resolver la duda sobre si su ahora esposa había buscado que su romance se hiciera público. “Cuando ellos fueron ampayados en el Jockey, yo los ampayé. Pero cuando yo conozco a Richard, porque yo iba a ser el investigador del programa de Brunella, le digo ‘ese ampay que tú viste y todo, yo te ampayé’. Entonces, Richard me dice ‘¿tú me ampayaste?, pero Brunella me ‘sopló?’” , comentó el reportero.

Al respecto, le confirmó que la modelo nunca tuvo nada que ver y que incluso cuando le aclararon este tema, mencionó que siempre le habló con la verdad.

Richard Acuña y Brunella Horna más juntos que nunca. | Instagram

“Brunella le dijo ‘ya ves tonto, yo no te vendí’. O sea, Richard Acuña pensaba que Brunella le había ‘tirado dedo’. (...) y Richard, después de 3 años creo, seguía pensando que Brunella lo había ‘echado’ con el ampay. Él me dijo ‘uff, al menos me salvaste, porque yo toda la vida iba a pensar que Brunella me ‘sembró’”, finalizó.

¿Cómo inició el romance entre Richard Acuña y Brunella Horna?

La relación entre Brunella Horna y Richard Acuña comenzó en 2017, luego de que se conocieran a través de amigos en común. En ese momento, Brunella Horna ya era una empresaria y modelo consolidada, mientras que Richard Acuña era congresista y una figura relevante en la política peruana, como hijo del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña.

El inicio de su romance fue discreto, ya que ambos querían mantener su vida privada al margen de los medios. Sin embargo, en 2018, la relación se hizo pública cuando la modelo comenzó a hablar abiertamente del político en entrevistas televisivas, destacando el apoyo mutuo que se brindaban. A pesar de las críticas iniciales debido a la diferencia de edad, por más de una década, ambos demostraron estar enfocados en fortalecer su relación, mostrando una complicidad que fue ganando aceptación entre el público.

Brunella Horna y Richard Acuña en su matrimonio. (Instagram)

Uno de los momentos clave en la historia de la pareja ocurrió en julio de 2022, cuando Richard Acuña le propuso matrimonio a Brunella Horna durante una cena romántica, lo que fue ampliamente comentado en redes sociales y por la prensa. La propuesta fue descrita como un gesto lleno de romanticismo y cariño, lo que consolidó aún más su relación.

Finalmente, la boda se celebró en enero de 2023, en una lujosa ceremonia realizada en Lima, rodeada de amigos, familiares y figuras conocidas del espectáculo y la política. La boda fue uno de los eventos más comentados del año en el ámbito social peruano, marcando el inicio de una nueva etapa para la pareja, quienes han seguido compartiendo su vida y proyectos con el público a través de sus redes sociales.