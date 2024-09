Kenji Fujimori envía mensaje a los adversarios de su padre: “Nunca va a morir el ‘Chino’”

El hijo menor del expresidente Alberto Fujimori se quiebra en sus palabras finales durante el responso previo al funeral.

Durante el responso de Alberto Fujimori, Kenji rompió en llanto al recordar la vida y legado de su padre. Con una voz quebrada por la emoción, el excongresista destacó la cercanía familiar el expresidente.

“Has sido el mejor papá, un padre presente. A pesar de tus responsabilidades como jefe de Estado, siempre estuviste con nosotros, incluso nos preparabas el desayuno”, expresó el hermano de Keiko.

Kenji se quebró al rememorar la cercanía que tuvo con su progenitori. “Quisiera hablar de tus logros políticos, pero no puedo. Te quiero hablar como hijo. Lloro porque durante los 16 años que estuviste en el penal, los momentos más duros fueron la despedida. Ahora siento que te me vas. Quiero agradecer a todos por su muestra de cariño”, mencionó.

El menor de los Fujimori recordó momentos con su padre - Créditos: Andina/Captura de pantalla de TVPerú.

Además, aprovechó la ocasión para agradecer a Pedro Pablo Kuczynski, el exmandatario que otorgó el indulto el cual permitió su liberación.

El menor de los Fujimori también lanzó un mensaje contundente a los adversarios de su progenitor. “El ‘Chino’ jamás va a morir. Él tuvo los pantalones para derrocar a Sendero y al MRTA. Estabilizaste la economía. Ayudaste a millones de peruanos. El pueblo peruano, te reconoce. Reconoce que eres el mejor presidente”, mencionó.

“Viva el mejor presidente de la República. Viva Alberto Fujimori. Gracias papás por todas tus enseñanzas y por tus consejos. Gracias por todo. Fuiste y será mi héroe. Siempre te lo dije. Ayudaste a millones de peruanos. El pueblo te reconoce”, agregó.

“¡Cómo te extraño!”

A través de sus redes sociales, el hermano de Keiko Fujimori también estuvo compartiendo su sentir, tras hacerse de público conocimiento la muerte del sentenciado expresidente.

El excongresista le dedicó un sentido mensaje a su padre. (Foto: X)

“Mi padre, Alberto Fujimori Fujimori, falleció hoy dignamente, al lado de nosotros, su familia y en libertad, como lo merecía. Su amor y sabiduría siempre vivirán en nuestros corazones. Estoy orgulloso de ti, daría mi vida una y mil veces por ti; te amo. ¡No sabes cómo te extraño!”, escribió en su cuenta X, el pasado miércoles 11 de septiembre.

La mañana del último jueves, volvió a hacer uso de sus redes sociales y tuiteó: “¡Primer día sin ti, pa! Me enseñaste mucho sobre la vida pero jamás a decirte adiós. Esa publicación la acompañó con el video oficial de Hold My Hand (from “Top Gun: Maverick”), interpretado por Lady Gaga.

Kenji Fujimori

Kenji Gerardo Fujimori Higuchi comenzó su carrera política a una edad temprana. A los 26 años, se presentó como candidato para la presidencia del Gobierno Regional de Lima. Aunque en su primer intento fracasó, él persistió y, en las elecciones de 2011, obtuvo un escaño en el Congreso, convirtiéndose en el legislador más votado. Esta victoria marcó el inicio de una etapa de popularidad y respaldo entre los electores peruanos.

En 2016, repitió el éxito y fue reelegido con una considerable aceptación. A lo largo de su trayectoria, demostró ser una figura importante dentro del Congreso peruano, aunque siempre bajo la sombra de las acciones y legado de su padre, Alberto Fujimori.

Kenji Fujimori fue muy cercano a su papá en los últimos años - Créditos: Andina.

No obstante, no ha sido el único miembro de su familia en buscar una carrera política. Su hermana, Keiko Sofía Fujimori, también ha perseguido con vigor la presidencia de Perú en tres ocasiones, aunque sin éxito. Ambos hermanos representan los rostros más destacados de la dinastía Fujimori en la política peruana, convirtiéndose en figuras clave dentro de este contexto.

En los últimos años de vida de su padre, Kenji asumió un rol crucial en la búsqueda del indulto para su papá.. Este objetivo se convirtió en el eje central de su movimiento independiente en el Congreso, conocido como “Los Avengers”.