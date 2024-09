¿Quién es la primera esposa de Andrés Hurtado, madre de Josetty y Genessis, y cómo vive en EE. UU.?

Marilú Montiel y su lujosa vida en Estados Unidos.

Andrés Hurtado está en el ojo de la tormenta luego de ser inmerso en caso de tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos, a raíz de esto, muchos han puesto la mira a su patrimonio. Como se conoce, el popular ‘Chibolín’ ostenta de mucha riqueza y ahora se ha cuestionado de donde sale todo el dinero.

En medio de esta situación, muchos también han observado a sus hijas mayores, Josetty y Gennesis, quienes viven en Estados Unidos y se encargan de lucir grandes marcas, asegurando que todo lo han logrado con su trabajo como influencers.

Sin embargo, quien también vive con ella es su madre Marilú Montiel, quien estuvo casada con Andrés Hurtado y ahora está alejada de las cámaras y reflectores. Aunque sí ha sido pública, Marilú ahora solo está activa en redes sociales, donde muestra su nuevo estilo de vida.

Marilú Montiel y su lujosa vida en Estados Unidos.

¿Cómo se conocieron Andrés Hurtado y Marilú Montiel?

El controversial presentador de televisión Andrés Hurtado, conocido popularmente como ‘Chibolín’, y la exbailarina María Luisa Huayta Machado, quien se hizo famosa bajo el nombre artístico de Marilú Montiel, se conocieron en el ambiente bohemio del café teatro Gata Caliente. Según reveló la animadora Rosibetty en el programa de Beto Ortiz “Vidas secretas”, fue Hurtado quien se enamoró primero, comenzando a asistir con frecuencia a las reuniones sociales que Montiel compartía con sus colegas.

El romance no tardó en consolidarse y en 1987 la pareja llegó al altar, en una boda que, pese a no contar con grandes recursos económicos en aquel entonces, destacó por su extravagancia y lujo, como lo comentó el periodista Paco Ferrer en la misma emisión televisiva. De su unión nacieron dos hijas: Josetty Hurtado, quien llegó primero, y más tarde, Gennesis Hurtado.

No obstante, tras varios años de relación, la pareja decidió poner fin a su matrimonio y seguir caminos separados, dejando atrás una de las historias más comentadas en el mundo del espectáculo peruano.

Marilú Montiel y su lujosa vida en Estados Unidos.

¿Cómo es la vida de Marilu Montiel en Estados Unidos?

A sus 63 años, Marilú Montiel, exesposa del presentador Andrés Hurtado, ha dejado atrás su vida en Perú para establecerse en Los Ángeles, Estados Unidos, donde reside junto a sus dos hijas, Gennesis y Josetty. Aunque alejada de la televisión, Montiel ha mantenido una fuerte presencia en redes sociales, mostrando su lujoso estilo de vida en compañía de sus hijas, quienes han seguido su camino en el mundo artístico.

Con más de 25 mil seguidores en Instagram, Montiel no duda en compartir su pasión por la moda, luciendo prendas de marcas exclusivas como Chanel, Dior y Versace. Tanto ella como sus hijas exhiben una vida marcada por el lujo, donde los bolsos de diseñador, valorados en más de 5 mil dólares, son solo una pequeña muestra de su estilo ostentoso.

Además, la familia disfruta de paseos en un Rolls-Royce por las áreas más exclusivas de Los Ángeles, incluyendo las prestigiosas calles de Beverly Hills, consolidando así su imagen de una vida de privilegios en el extranjero.

Marilú Montiel y su lujosa vida en Estados Unidos.

¿Quién es la segunda esposa de Andrés Hurtado?

Andrés Hurtado tiene tres hijas, Josetty, Gennesis y Luciana, la última es menor de edad. Luciana es fruto del amor entre ‘Chibolín’ y Patricia Martínez, una mujer que está completamente alejada de las pantallas de televisión. Según el propio conductor, ella es abogada y tiene dos maestrías, por lo que la ha calificado de madre ejemplar.

De Patricia no hay rastro público, solo que ambos iniciaron su romance en el 2015, pero no se supo como terminaron. En alguna ocasión, Hurtado bromeó señalando que su expareja ‘lo botó como un perro’.

Quién es la madre de la tercera hija de Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolín'.

Gennesis Hurtado habla de su relación con su padre

En una pasada publicación, la hermana de Josetty Hurtado se mostró muy emotiva y reveló que no había sido muy cercana a su progenitor por la distancia geográfica que existió entre ambos. Ella se consolidó en Estados Unidos y el popular ‘Chibolín’ hizo su carrera en nuestro país.

“No crecí con mi padre a mi lado, pero venía a visitarme todo el tiempo”, confesó Génnesis en su video. “Entonces, cuando me visitaba y me sorprendía, siempre me traía flores. Así que mi novio me tiene que traer flores para el resto de mi vida, siempre”, agregó con un toque de nostalgia y humor.

Génnesis Hurtado habló sobre su relación con su padre Andrés Hurtado, acusado de graves delitos.