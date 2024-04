Ernesto Pimentel: ¿Quién la madre de su hijo, cómo la conoció y en qué trabaja?

Ernesto Pimentel sorprende a la madre de Su Hijo y la presenta como miembro de su familia.

El animador y comediante peruano Ernesto Pimentel, creador de la Chola Chabuca, se convirtió en padre en el 2019. Junto a Miluska Jácome, tuvo a su pequeño Gael, quien les llena de alegría y ha hecho numerosas apariciones en el programa de conductor de TV, ‘El Reventonazo de la Chola’.

La llegada del pequeño Gael al mundo marca un hito personal para Pimentel, distanciándose de su habitual presencia en el mundo del entretenimiento para revelar su faceta como padre.

¿Quién es la madre del hijo de Ernesto Pimentel?

Miluska Jácome es la madre del hijo de Ernesto Pimentel, creador de la Chola Chabuca. La relación entre ambos se ha caracterizado por una profunda amistad que data desde sus inicios en el mundo del entretenimiento, consolidándose a lo largo de los años gracias a su cercanía profesional y personal, hace 20 años.

¿Qué estudio y en qué trabaja Miluska Jácome?

Jacome inició su trayectoria en el ámbito televisivo como practicante en el programa ‘Risas y salsa’, lugar donde Pimentel daba sus primeros pasos como artista. “Como los dos éramos nuevos, encajamos bien”, indicó Miluska en una entrevista, quien además se graduó en Ingeniería de Sistemas.

Miluska Jácome es productora de Ernesto Pimentel de ‘El Reventonazo de la Chola’ desde hace más de una década. Además de ser su mejor amiga, es su mánager.

¿Cómo nació la idea de ser madre del hijo de Ernesto Pimentel?

Según contó el propio Ernesto Pimentel, fue él quien le hizo la propuesta a Miluska Jácome, por la confianza y cariño que le tiene. “Al principio no me veía cargando a un bebé. Tenía proyectos familiares y laborales que cumplir. Vivía corriendo, trabajando en todo lo que podía para cumplir con las promesas que me hice de adolescente”, contó la productora en una entrevista para la revista Cosas en el 2019

Una vez que sintió que cumplió sus objetivos, se sintió preparada para ser madre junto a su gran amigo. “Qué bonito sería tener un hijo con el hombre que conocí hace 22 años, con quien vivo desde que salí de mi casa hace dos décadas, con mi cómplice de vida”, recordó la también mánager.

Su decisión de formar una familia mediante reproducción asistida y gestación subrogada representa para la pareja su compromiso mutuo y el deseo largo plazo de criar a un hijo juntos, ya no como amigos, sino como familia.

“Gael es un hijo buscado, un niño de oro, que va a tener lo mejor de nuestros valores”, dijo Ernesto Pimentel.

El anuncio público sobre la maternidad de Jácome fue hecho por el propio cantante cuando ella se sintió preparada, causando sorpresa y alegría en muchos de sus seguidores.

“Gael llegó a mi vida, como le llega a cualquier padre primerizo, con una hoja en blanco, cargada de miedos, expectativas y sueños. (...) Gael es una persona que, cuando lo miro, siento que tengo mayores motivos para tratar de ser una mejor persona”, expresó Pimentel a RPP.

El creador de la Chola Chabuca en compañía de su hijo Gael. (Foto: Instagram)

¿Miluska Jácome aparece en la película de Ernesto Pimentel?

El pasado 12 de abril se estrenó ‘Chabuca’, cinta autobiográfica de Ernesto Pimentel. Aquí el conductor cuenta sus inicios en el mundo del entretenimiento, su relación con Alex Brocca y la forma en que se enteró que era VIH positivo. En la película, existe un personaje que encarna a Miluska, pero con escasos textos.

‘Chabuca’ aún sigue en cartelera y viene generando revuelo, por relatar una versión diferente a la del fallecido Alex Brocca, expareja de Ernesto Pimentel. “Esta película ha sacado a la luz a muchos críticos que utilizan calificativos inadmisibles para esta época que me hieren”, indicó el actor.

“Yo dejo todo en manos de Dios y agradezco al público que me defiende. Siempre digo que debemos ser tolerantes. Los invito a ver la película para que puedan formarse su propia opinión”, acotó.