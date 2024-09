Priscila Mateo enfrenta a Magaly Medina por decir que renunció por Julián Zucchi: “Mi vida no gira en torno a un hombre”

Magaly Medina critica a su reportera Priscila Mateo por renunciar a su programa. Magaly TV La Firme

Después que Magaly Medina anunciara que la reportera Priscila Mateo renunció al programa Magaly TV La Firme, la periodista salió al frente para hacer una serie de aclaraciones. En principio, indicó que su vida no gira en torno a un hombre y que nunca dejaría sus sueños por alguien.

Esto en referencia a Julián Zucchi, rechazando así las palabras de Magaly Medina, quien lamentó que su reportera se haya ido porque no toleró que se critique al argentino. “Este hombre no la valora, está pasando el rato”, dijo tajantemente.

A través de un extenso comunicado, Priscila Mateo dejó en claro que son otros los motivos los que la llevaron a tomar la decisión de irse del programa de ATV.

“Jamás hablo o digo algo de mi vida personal, pero sí de mi profesión. Yo no renuncio por alguien y me da pena que se hable así, y subestimen mi capacidad para tomar una decisión sólida. Ya había renunciado hace dos meses porque quería ir a probar nuevas oportunidades en el rubro empresarial, estudiar mi maestría o un curso relacionado en lo que quiero trabajar, tuve propuestas laborales, pedí consejos a mis exprofesores del rubro, hablé con mis jefes y me aceptaron la renuncia”, detalló la reportera, quien remarcó que no se concretó su salida en ese entonces porque no encontraban su reemplazo.

Priscila Mateo hace aclaración sobre su salida de Magaly TV La Firme. Composición Infobae Perú

Priscila Mateo agradeció al programa por los aprendizajes durante los dos años y medio que trabajó allí, pero también relató los desafíos que enfrentó en el programa, pues nunca estuvo muy convencida de pertenecer al espacio de espectáculos, debido al tratamiento de la noticia.

“Desde el día uno que entré a trabajar al programa me costó horrores adaptarme, me frustraba porque me decían que me faltaba malicia, y traté de adaptarme, pero siempre tuve un conflicto interno de no saber si estaba haciendo bien o no en trabajar en un programa de espectáculos de esa índole, por mi carácter, por cómo soy, que siempre veo el lado positivo de las personas, hay cosas que obvio no tolero como la violencia, denuncias de maltratos, pero hay otras que no compartía porque me parecían excesivas.”, acotó la comunicadora.

Explica por qué decidió renunciar

Mateo aclaró que le encanta trabajar y disfruta de su independencia económica, es por ello que jamás podría su futuro laboral en manos de un hombre.

“Mi vida no gira en torno a un hombre, jamás lo ha hecho, y jamás dejaría mis sueños por alguien, estar en el programa ya no era mi sueño, mi sueño es estudiar una maestría fuera, e irme por el lado empresarial donde tendré una línea de carrera o emprender y ser mi propio jefe. Si hoy tomé esta decisión, no fue un impulso ni mucho menos por alguien, fue una decisión pensada. Me voy con la conciencia de que siempre di todo por mi trabajo, mi 1000%”, sentenció la periodista.

Priscila Mateo denunció un clima laboral tóxico en ‘Magaly TV La Firme’, luego que se hiciera público su romance con Julián. Instagram/priscilamateog

Clima laboral hostil

En el comunicado, Priscila explica que otra de las razones por las que se decidió a renunciar es el clima laboral hostil que se vivía, donde sentía burlas de sus propios compañeros y mofas sobre su vida personal, donde muchas veces le decían que debía tener correa.

Además, para la periodista, el hecho de que uno de sus compañeros proponga el tema de Julián Zucchi, sin motivo, fue intolerable. “Estaba desesperado por no tener nada, aunque tuvo tres días para investigar, entrevistar o buscar, y muy cómodo propuso una nota para mofarse, y que se le acepten fue para mí un golpe bajo; me pareció un exceso”, señaló Priscila, explicando que ese fue el impulso que necesitaba para decidir retirarse de un trabajo donde no se sentía cómoda.

Comunicado de Priscila Mateo sobre su renuncia a 'Magaly TV La Firme'.