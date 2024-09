Nicola Porcella es criticado por defender a Agustín Fernández y atacar a Gomita en polémica entrevista

Nicola Porcella enfrentó a Gomita | Hoy

Nicola Porcella, subcampeón de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, está siendo duramente criticado en redes sociales por defender al influencer argentino Agustín Fernández. La controversia se desató cuando el actor peruano se enfrentó a Araceli Ordaz, conocida como Gomita, durante su participación en el programa ‘Hoy’.

Este martes 3 de septiembre, Gomita apareció en el programa mexicano para hablar sobre su experiencia en el reality de convivencia de Televisa. Durante la conversación, los conductores le recordaron sus coqueteos con Agustín Fernández, por lo que Nicola Porcella rápidamente intervino para salir en defensa de su mejor amigo, alegando que la mexicana fue quien se inventó el romance.

“Yo hablaré como amigo de Agustín. Primero, él nunca dio pie a nada. Está bien que sea coqueto, pero ¿enamorarse en seis semanas? Tú dijiste que te enamoraste y luego dijiste que te enamoraste del gigoló. Otro día, cuando ya saliste de la casa, dijiste que Agustín se había referido a las estrías de una mujer, entonces, ¿por qué seguías detrás de él? ¿por qué seguir detrás de una persona que se refiere mal de una mujer?”, manifestó el peruano.

Nicola Porcella cuestionó a Gomita por coquetear con Agustín Fernández en 'La Casa de los Famosos México'.

La mexicana respondió que simplemente sintió una atracción física hacia Agustín Fernández, a pesar de que no estuviera de acuerdo con algunas de sus actitudes. Sin embargo sus palabras no convencieron a Nicola Porcella, quien añadió molesto: “O sea, ¿no te importaba lo que él hablaba de los demás? Que sea guapo no quiere decir que avales sus comentarios”.

Los demás presentadores de ‘Hoy’ notaron que la conversación se había vuelto tensa y pidieron a Porcella que se calmara, recordándole que estaban en un programa en vivo. “Es que lo meten a Agustín siempre”, expresó Nicola, visiblemente frustrado por la constante polémica en la que se ve envuelto su amigo.

Gomita, sorprendida por la reacción de Porcella, adoptó una postura más conciliadora y se defendió diciendo: “Entiendo tu punto, no estoy alegando nada para un pleito, no me gustaría que este fuera el tono de la conversación. Yo contesté a lo que él me hacía, que eran coqueteos. Yo respondí e intenté ganarme un beso, eso fue lo que pasó”.

Gomita se defendió de los ataques de Nicola Porcella y aseguró que Agustín Fernández también coqueteaba con ella.

Nicola Porcella recibe críticas

La actitud de Nicola Porcella hacia Gomita ha provocado una avalancha de críticas en Twitter. El modelo peruano ha enfrentado severas recriminaciones por defender a capa y espada a Agustín Fernández, quien es cuestionado en redes sociales por su cercana relación con Adrián Marcelo, expulsado recientemente de ‘La Casa de los Famosos’ por comentarios misóginos y machistas.

Nicola Porcella fue criticado por defender a Agustín Fernández.

Los usuarios no tardaron en manifestar su descontento. “Creo que Nicola pensó que por atacar así a Gomita el público se lo iba a aplaudir y la neta se vio bien feo, defendiendo lo indefendible de Agustín como si fuera un santo,” comentó un usuario. Otro cibernauta añadió: “Se pasó de lanza y quedó súper mal”.

Las críticas continuaron: “Se vio mal atacando a una mujer, pero defendió a un machito y mierd* como Agustín,” expresó otro tuitero. Otros mensajes reflejaron desilusión, como el de un usuario que dijo, “Nicola, qué bajo caíste”; y otro que señaló: “Nicola realmente calculó mal eso: defender a Agustín solo lo hizo quedar peor.” Además, un comentario resumió el sentimiento general: “Nicola pensó que atacando así a Gomita el público le agradecería, pero no fue así”

Nicola Porcella fue criticado por defender a Agustín Fernández.

Nicola Porcella se defendió

Nicola Porcella rompió el silencio después de recibir una oleada de críticas en redes sociales por su presunta defensa de Agustín Fernández durante una entrevista con Gomita. El exparticipante de reality aclaró que, lejos de justificar las acciones de su amigo, las ha reprochado en todo momento.

“No defendí a Agustín. He reprochado su comportamiento en toda su estancia en la casa. ¿Por qué aplaudiría un comentario como ese? Lo que no me gusta es que la gente no se haga cargo de lo que hizo dentro. Si a Gomita le molestó el comentario de Agustín sobre las mujeres, por qué entonces seguía jugando con él y no le decía que hablar de los cuerpos de la mujer está mal”, señaló en su cuenta de Twitter.

Nicola Porcella responde a las críticas en su contra.

Nicola Porcella también refutó las declaraciones de Gomita sobre un supuesto enamoramiento de Agustín: “Yo no lo creo, en ese tiempo no te enamoras y menos de una persona que se besa con otra delante tuyo”. Además, pidió disculpas por si sus palabras fueron mal interpretadas, pero sostuvo que lo importante es empoderar a las mujeres: “Agustín es mi amigo, pero jamás he defendido sus comentarios ni comportamientos dentro de la casa y creo que todos son testigos”.