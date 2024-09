Fans peruanos celebran salida de Adrián Marcelo de ‘La Casa de los Famosos México‘

'La Casa de los Famosos México’ anuncia salida de Adrián Marcelo. Instagram.

Adrián Marcelo abandonó la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México′ tras tener una fuerte discusión con la actriz Gala Montes en la madrugada del miércoles 4 de septiembre.

La Jefa convocó a los habitantes del cuarto Mar y Tierra para anunciarles la salida del comediante mexicano y de inmediato les pidió a los compañeros de Adrián recoger sus cosas y colocarlas en la zona del almacén.

“Tengo algo muy importante que decirles, hace un momento su compañero Adrián Marcelo tomó la decisión de abandonar La Casa, el juego terminó para él”, se le escucha decir a la voz en off.

Y de acuerdo a videos que circulan en redes sociales, Adrián Marcelo habría tomado esta radical por ser acusado de ser una persona misógina y un prospecto a ser un feminicida. “En la imagen se le ve sin ninguna de sus cosas y sin despedirse de sus compañeros de la casa”.

¿Qué pasó entre Adrián Marcelo y Gala Montes?

Todo se habría iniciado cuando la conductora Odalys Ramírez pidió que los participantes de la casa se reúnan en la sala y se dirigió Adrián Marcelo para que dé su descargo acerca del lamentable comentario que hizo en la gala de eliminación del domingo 1 de septiembre.

“Una mujer menos para maltratar”, dijo el influencer luego de ser salvado ante sus compañeros Sian y Agustín.

Este video se hizo viral y comenzaron los cuestionamientos contra el reality de convivencia provocando el retiro de varios auspiciadores, por eso la conductora pidió que aclarara dicha expresión.

Adrián Marcelo señaló que se trató de una broma e ironía en respuesta a los comentarios que hicieron en la gala de posicionamiento los participantes Arath de la Torre y Gala Montes.

“Es una completa ironía por la bajeza que sufrí por parte de Arath y de Gala al inferir que mi estancia aquí ha sido para maltratar mujeres, para violentarlas... Incluso Gala se atrevió a decir... para exhibirme que teme por la seguridad de sus compañeras”, explicó.

Esto desató la completa molestia de Gala quien se defendió su postura y se reafirmó en decir que Adrián Marcelo es un maltratador de mujeres y que no solamente la había violentado a ella, sino a sus compañeros Brigitte y Karime.

“Sigue haciéndolo, sigue violentándome. (...) Es una persona misógina y no debería estar aquí. Yo no inventé esos adjetivos, te los mereces”, gritó Gala.

El youtuber de comedia no pudo contenerse y comenzó agredirla, señalando que la actriz tenía un desequilibrio emocional bipolar y que su actuar era una respuesta a la falta de afectividad paterna y que su madre la explotó en televisión.

“¿Dónde está la misoginia?, te recuerdo que es el odio sistemático a la mujer... Estás enferma porque tú lo dijiste... perdón si vienes a un reality y esto es un juego. Tú me dices esquizofrénico, no es misógino. Extrañas mucho a tu mami, ¿yo tengo la culpa de la explotación infantil que sufriste?... Te faltó mucho, es una ausencia afectiva radical la que tiene”, expresó.

(Captura de pantalla YouTube El 5)

Reacción de fans peruanos

Tras la salida de Adrián Marcelo de ‘La Casa de los Famosos México 2′, cibernautas peruanos han celebraron la acción debido a los constantes comportamientos machistas que ha tenido el comediante dentro de la casa, no solamente contra Gala Montes sino contra las otras integrantes del cuarto Mar.

Rápidamente, las palabras ‘La Casa de los Famosos México’, Adrián Marcelo y Briggitte se hicieron viral en las redes sociales peruanas, debido al impacto de estas figuras en esta polémica que está viviendo la televisión azteca.

“El verdadero War is over La expulsión (aunque quieran decir que fue voluntario) de Adrián Marcelo de lacasadeloafamosos”, “Yo yéndome a dormir con la salida de Adrián Marcelo de la casa”, “Literal así fue mi reacción al despertar y ver esta gran noticia”, “Honestamente Adrián Marcelo cag* toda la casa, todo el juego, cagó todo. No fue humor, nunca lo fue”, escribieron

‘La Casa de los Famosos México’ anuncia salida de Adrián Marcelo y fans peruanos reaccionaron así. Twitter.

Adrián Marcelo se burló de Nicola Porcella

Adrián Marcelo minimizó los logros de Nicola Porcella en México y mediante una dinámica que se hizo en ‘La Casa de los Famosos 2′ indicó que el modelo peruano no habría alcanzado la fama, sino fuera por su amistad con la influencer Wendy Guevara.

El comediante se burló de Nicola Porcella y Wendy Guevara imitando sus actitudes cuando estuvieron en el reality de convivencia. En tono sarcástico, comentó: “Hola amigos, soy Nicola Porcella y sin Wendy no hubiera quedado en segundo lugar” y añadió: “Si Wendy no se hubiera enamorado de mí, yo no estaría en Hoy ahorita”.

Nicola Porcella decepcionado de Agustín Fernández en ‘La Casa de los Famosos México’. Composición: Infobae Perú.