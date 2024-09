Vania Accinelli en una nueva faceta artística: realiza un viaje de introspección desde su infancia hasta la juventud

(Composición Infobae: Facebook Vania Accinelli)

En 2023, Vania Accinelli vivió dos acontecimientos que, a los ojos de un lector acucioso, podrían parecer espejos de un mismo acto creador. Primero, dio a luz a una vida nueva, una extensión de sí misma hecha carne. Poco después, publicó su primer libro de poemas, y así entregó al mundo una parte íntima de su alma. Ambos momentos fueron como el florecer de una semilla cuidadosamente cultivada; uno en su vientre, otro en su mente. En cada uno, la artista se despojó de su ser, ofreciendo lo más puro de sí misma, consciente de que tanto su hija como sus palabras ahora pertenecen al vasto planeta, destinados a crecer y a encontrar su propio lugar en él.

“Deja que retorne la memoria” (Editorial Colmillo Blanco) es el título de su primer poemario, una obra que reúne 19 poemas en prosa y desnuda la esencia genuina de la reconocida actriz. Al margen de los términos técnicos de la literatura, estos versos sobresalen por su habilidad para reflejar, con una crudeza y sensibilidad, las vivencias del yo poético. “Este poemario lo comencé a gestar durante la etapa más desafiante de mi vida”, confesó Vania en su cuenta de Facebook, dejando entrever que cada palabra nacida en sus páginas brota de las profundidades de su alma.

Frente a la hoja en blanco, la novel poeta se entregaba a un viaje de introspección. En su mente se manifestaban luces y sombras mientras evocaba recuerdos de su infancia y juventud, etapas de la vida en las que el dolor se personificó. Escribir se convirtió en su medio de catarsis, un acto de liberación en el que cada palabra reflejaba su ser. Vania espera que quienes lean su libro encuentren la valentía para expresar sus propias emociones a través de la escritura. Infobae Perú dialogó con la artista sobre temas delicados, que suelen eludirse por el temor a revelar debilidades personales.

—Como actriz de series y películas, has demostrado un talento en la interpretación. Ahora, al explorar la literatura y compartir tu poesía, es intrigante ver cómo tu carrera se expande hacia este nuevo campo creativo. Ante ello, me gustaría preguntarte: ¿qué te motivó a explorar la poesía y qué aspectos de tu vida personal han sido clave en esta transición?

—Creo que el deseo de escribir poesía surgió de la pasión que siento al leerla. Mi mamá me introdujo al mundo de la poesía y, en general, al universo de la literatura. Tanto ella como mis abuelos siempre han disfrutado de escribir, aunque no lo hayan hecho de manera profesional. Considero que la poesía tiene la capacidad de transportarnos a distintas realidades, permitiéndonos experimentar emociones intensas. Por eso, decidí plasmar en palabras mis experiencias cargadas de mucha emoción. Al hacerlo, fui completamente honesta conmigo misma.

—A lo largo de su carrera, ha explorado múltiples facetas creativas, y ahora ha dado vida a un poemario que refleja experiencias personales. Me gustaría saber, ¿en qué momento específico sintió que era pertinente plasmar sus vivencias en el papel?

—Después de atravesar un evento doloroso, sentí la necesidad de reconstruirme y renacer en el ámbito psíquico. Conseguí este renacer al revisar el doloroso episodio y explorar a fondo los sentimientos y pensamientos que albergaba en mi interior. Por eso titulé mi poemario “Deja que retorne la memoria”. Recordar me permitió comprender el abanico de cambios que he atravesado a lo largo de mi vida.

—El proceso de recordar un evento doloroso puede ser interpretado como un retorno al sufrimiento.

—Ha sido difícil y doloroso confrontar algunas verdades, pero también ha sido liberador. No solo es necesario recordar, sino también soportar lo que esos recuerdos traen consigo. Si no profundizas en las experiencias que has vivido, estas seguirán dando vueltas en tu mente. Cuando me permití explorar a fondo ciertos recuerdos y aceptar el dolor que trajeron en su momento, comprendí que no tenía sentido sufrir por algo que ya pertenece al pasado. Al nombrarlo así, el peso de esos recuerdos se aligeró en mi presente.

—Es común que algunas personas sientan la necesidad de reiniciar su vida para abrir un nuevo capítulo. ¿Qué opinión le merece esta premisa?

—Sí, en cierto modo. Particularmente, yo necesitaba reinventarme para poder finalmente plantar la semilla que sería mi hija y darle todo lo necesario para crecer. Para lograrlo, tuve que renacer a mí misma. Este poemario me ayudó a hacer realidad ese proceso.

—¿Qué podría encontrar el lector al leer su libro?

—Creo que algunos de los poemas en este libro son, de alguna manera, testimonios de las batallas que he enfrentado.

—¿Con la creación de estos poemas, intentó inmortalizar momentos clave de su vida?

—No creo que haya intentado inmortalizar las experiencias difíciles a través de mis poemas. Más bien, pienso que mis escritos pueden servir como un puente hacia vínculos positivos. Las relaciones con nuestros padres están llenas de luz y sombra; reconocer esta dualidad nos ayuda a tener relaciones más saludables tanto con nosotros mismos como con los demás. Valoro que estas interacciones, incluso cuando presentan desafíos, nos permitan alcanzar relaciones más plenas una vez superadas. He tomado una parte dolorosa de mi vida y la he transformado en poesía.

—Dado que el público conoce principalmente su imagen a través de sus papeles en series y películas, ¿le preocupa que la publicación de su libro pueda cambiar la percepción que la gente tiene de usted al revelar aspectos íntimos de su vida?

—Me alegra mucho que la gente pueda acceder a una versión más auténtica de mí, si se quiere ver así. Este no es un personaje, es Vania. La percepción que los demás puedan tener es algo que no puedo controlar, y es perjudicial enfocarse en lo que piensan los demás. Lo que sí puedo controlar es la calidad de lo que comparto. Este libro ha sido escrito con mucho amor y sinceridad. Espero que los lectores puedan obtener una visión más completa de quién soy a través de este poemario. Sería maravilloso que alguien, inspirado por mi obra, decida expresar sus propias emociones a través de la escritura.

—¿Piensa que su incursión en la literatura podría complementar y enriquecer su carrera como actriz?

—Creo que mi faceta literaria podría sumar a mi carrera. No me considero únicamente una actriz, me veo más como una artista multidisciplinaria. Entonces, la publicación de un libro tiene sentido. Soy muchas cosas que enriquecen mi expresión artística. Si me preguntas específicamente cómo mi faceta literaria puede influir en mi carrera como actriz, te diría que me proporciona más contenido para contar historias. No escribí un libro con el objetivo de impulsar mi carrera.

—Se cree que el sufrimiento puede ser una gran fuente de inspiración para los escritores. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?

—No. Las experiencias, ya sean dolorosas o felices, pueden ofrecer un contenido valioso para crear una pieza de arte, siempre y cuando se hayan vivido intensamente.

—Con la llegada de su primera hija, ha comenzado un capítulo lleno de nuevas emociones y perspectivas. En esta fase de su vida, ¿considera que su próximo libro explorará la maternidad?

—No lo anunciaría así de manera directa, pero puedo decirte que se está gestando algo relacionado con la literatura.