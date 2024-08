Vladimir Cerrón critica aumento de recompensa por su captura y exjefe de la PNP considera que se encuentra en el extranjero

Vladimir Cerrón responde por aumento de recompensa por su captura| Composición Infobae Perú (Clara Giraldo)

El Ministerio del Interior (Mininter) anunció que incrementó a 200 mil soles por información de su ubicación de Vladimir Cerrón. De esta manera, se duplica la cifra para capturar al líder de Perú Libre al estar prófugo de la justicia por más de 300 días. Desde la clandestinidad, Cerrón utilizó sus redes sociales para reaccionar por este cambio.

El prófugo señaló que el problema por el cual no han llegado a su captura es la “falta de liderazgo” de la cartera que lidera ahora Juan José Snativánez, quien en los últimos días está siendo cuestionado por los audios donde se buscaría la desactivación de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

“El problema no es el monto de la recompensa, es la falta de liderazgo moral del Mininter, del Gobierno y del modelo neoliberal”, escribió el condenado por corrupción.

Ahora, el nombre del exgobernador de Junín aparece en el Programa de Recompensas con la suma de 200 mil soles, aumentándose 100 mil soles solicitados el pasado 13 de octubre de 2023. A pesar de ello, hasta el momento, no se ha logrado su captura.

Vladimir Cerrón responde por aumento de recompensa por su captura y exjefe de la PNP afirma que se encuentra en el extranjero|Mininter

Prófugo más de 300 días

Cerrón ha sido condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por su participación en la firma de un contrato irregular relacionado con un proyecto de aeródromo en la región, debido a que tampoco tenía el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta sentencia también incluye su inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo y una orden de pago de 800 mil soles como reparación civil.

El exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, afirmó que Cerrón habría abandonado el país. En entrevista con RPP Noticias señaló que ha podido utilizar este documento para huir.

“Se descubrió que le habrían entregado pasaporte a Vladimir Cerrón. Entonces, lo normal es que no se encuentre en el país, puede estar en Cuba, Venezuela o Bolivia”, manifestó.

El año pasado se ofreció la suma de S/ 100 mil para que de información acerca de su paradero. (Foto: Mininter)

Críticas entre el Ejecutivo y Fiscalía

El ministro del Interior, Juan José Santivañez, y el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, protagonizan diversos escenarios de críticas. Las diferencias entre estos altos funcionarios se dan en un contexto de cuestionamientos producto de revelaciones de audios comprometedores.

Villena, al referirse a la gestión de la presidenta Dina Boluarte, acusó al ejecutivo de buscar “distraer” a la opinión pública para desviar la atención de la creciente presión por la captura del prófugo Vladimir Cerrón Rojas. El fiscal de la Nación manifestó que las reiteradas frases del ministro del Interior para hacer referencia que es “interino” no le afectan.

El titular también criticó al Legislativo por la aprobación de leyes controversiales. Asimismo, se mostró en contra del nuevo proyecto que busca que la investigación preliminar pase a la PNP, y ya no a la Fiscalía.

“No hay prisión preventiva, no va a haber una condena a penas efectivas, ya sabemos la ley de crimen organizado, no habrá allanamientos. No nos dan los recursos y tampoco cumplen con su obligación”, señaló.

Por otro lado, precisó que no cuentan con recursos, a pesar de que han solicitado reunirse con representantes del Ministerio de Economía. No obstante, hasta la fecha, no obtienen respuesta.