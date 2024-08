Vladimir Cerrón: aumentan a S/ 200 mil la recompensa por información que ayude con la captura de líder de Perú Libre

El año pasado se ofreció la suma de S/ 100 mil para que de información acerca de su paradero. (Foto: Mininter)

El Ministerio del Interior (Mininter) ha decidido aumentar a 200,000 soles la recompensa ofrecida a quienes proporcionen información que lleve a la captura de Vladimir Cerrón Rojas, exgobernador de Junín y fundador del partido político Perú Libre.

Esta acción surge tras la inclusión de Cerrón en el Programa de Recompensas el pasado 13 de octubre de 2023, momento en el cual la oferta inicial era de 100,000 soles, según informó el Ministerio a través de su cuenta oficial en la plataforma X.

“S/ 200,000 es la nueva suma que ofrece el Programa de Recompensas del Mininter para dar con la captura del prófugo Vladimir Cerrón. Esta cifra dobla la anterior, significando una de las recompensas más importantes hasta la fecha”, refiere la entidad.

La orden de captura de Cerrón fue emitida por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Junín, como responsable del delito de colusión en perjuicio del Estado en el caso del Aeródromo Wanka.

El año pasado se ofreció la suma de S/ 100 mil para que de información acerca de su paradero. (Foto: Mininter)

El exgobernador ha sido condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva, junto con la inhabilitación por el mismo periodo y una orden de pago de reparación civil por 800,000 soles.

Este proyecto de aeródromo, defendido por Cerrón, involucró la firma de un contrato irregular con Luis García Morón del consorcio Gran Aeródromo Wanka, sin justificaciones claras y sin el aval del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El aumento de la recompensa forma parte de una estrategia del Ministerio del Interior, especialmente a través de la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad (Cercri), para reforzar la búsqueda y captura de personas con requisitorias pendientes.

En este contexto, indicó, cualquier ciudadano puede colaborar brindando información directamente a la línea telefónica del Programa de Recompensas, 0800 40 007, asegurando la confidencialidad y protección de su identidad.

Cerrón se burla del Mininter

Vladimir Cerrón se pronunció en X.

A través de su cuenta de X —anteriormente conocida como Twitter—, Vladimir Cerrón, se mofó del anuncio realizado por el Ministerio del Interior (Mininter) sobre el incremento de la recompensa por información que conduzca a su captura.

Cerrón expresó que dicha captura no se verá facilitada por el aumento monetario de la recompensa, sino que se debe a lo que él llama la falta de “liderazgo moral” del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y del gobierno de Dina Boluarte.

“El problema no es el monto de la recompensa, es la falta de liderazgo moral del Mininter, del Gobierno y del modelo neoliberal”, señaló el líder de Perú Libre en su cuenta de X.

Ejecutivo buscaría “distraer”

Fiscal de la Nación señala que el Ejecutivo busca distraer para olvidar que no capturan a Vladimir Cerrón hace 300 días| Andina

En la víspera, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, trazó un panorama complicado para el Ministerio Público, denunciando presiones desde el Ejecutivo y el Legislativo.

Villena señaló que la administración de Dina Boluarte intenta “distraer” a la opinión pública en relación con la captura de Vladimir Cerrón, según Perú 21. Cerrón, quien lleva más de 300 días prófugo, ha sido centro de controversias y promesas incumplidas sobre su detención. A pesar de los cambios en el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú (PNP) no ha logrado aprehenderlo.

En respuesta a las acusaciones del impulso de distracción gubernamental, el fiscal subrayó que la ley de crimen organizado y las limitaciones presupuestarias impiden encarcelamientos preventivos y condenas efectivas. “No hay prisión preventiva, no va a haber una condena a penas efectivas, ya sabemos la ley de crimen organizado, no habrá allanamientos. No nos dan los recursos y tampoco cumplen con su obligación”, indicó Villena al mencionado medio.

El enfrentamiento no solo involucra al Ejecutivo. En entrevistas con otros medios, como con Hildebrandt en sus trece, Villena expresó críticas hacia el Legislativo, específicamente sobre leyes recientes que, según él, no han sido objetadas adecuadamente.

Otra instancia deberá analizar la situación contra el prófugo fundador de Perú Libre. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El fiscal insistió en que su interinidad no afecta su labor y que su equipo gestiona los recursos disponibles de manera objetiva. “No tienen enemigos”, afirmó Villena, refiriéndose a las presiones que confrontan debido a investigaciones que también alcanzan a altos funcionarios.

Además, Villena argumentó que hay un interés conjunto del Congreso y el gobierno para debilitar al Ministerio Público, dado que muchos funcionarios podrían enfrentar condenas por delitos de corrupción. “Funcionarios del Estado que podrían ser condenados por delitos de corrupción pueden ahora recibir perfectamente penas suspendidas”, sostuvo.