Robotín revela que se enfrentó a Ricky Trevitazzo por Robotina: “Hubo un cruce de palabras por teléfono”

Alan Castillo, conocido como Robotín, estuvo recientemente en el programa S’in lenguas en los pelos’, conducido por Carloncho, donde abordó la polémica que ha rodeado su relación con Karelys Molina, más conocida como Robotina. La tensión entre ambos se ha incrementado luego de que Molina decidiera patentar el nombre de su personaje, lo que provocó un fuerte enfrentamiento entre la expareja.

Durante la entrevista, Robotina se enlazó en vivo con el programa y no dudó en exponer algunas de las conductas que consideraba “tóxicas” de Robotín durante su relación. Uno de los incidentes más destacados involucró al famoso Fabio Agostini, quien según Castillo, fue el motivo de un serio conflicto entre ellos. “Fabio la alzó para tomarse una foto con ella, me molestó que ella le pida el número a él, yo estaba ahí, no me respetó”, comentó Castillo, visiblemente molesto por la situación.

Este incidente llevó a Robotín a buscar una forma de “devolvérsela” a su pareja, en un intento de equilibrar la situación. “Le dije ‘yo también voy a hacer algo’. Al día siguiente busqué a su peor enemiga y fuimos al sauna”, reveló, mostrando cómo la desconfianza y los celos influyeron negativamente en su relación.

Sin embargo, Agostini no fue el único famoso que causó problemas entre Robotín y Robotina. Castillo también mencionó un altercado con Ricky Trevitazzo, otro personaje de la farándula, con quien tuvo un “pequeño roche” debido a su desconfianza hacia Karelys Molina. Según Castillo, la situación se dio cuando él la envió a un evento y le dio dinero para su movilidad, pero se molestó al enterarse de que ella regresó en el auto de Trevitazzo y Luigui Carbajal, sin responderle durante toda la noche.

“Ella no los conoce, nunca los ha visto en su vida. Se pararon a comer a un restaurante, por qué no contestar el teléfono”, expresó Castillo, todavía indignado al recordar la situación. La tensión escaló al punto en que Trevitazzo lo llamó personalmente para pedirle que no tratara mal a Karelys. “El mismo Ricky me llamó y me dijo ‘no la trates mal’ y hubieron unas palabritas fuertes por teléfono”, confesó Robotín, dejando claro que los celos y la falta de confianza fueron una constante en su relación.

¿Qué pasó con ‘Robotín’ y ‘Robotina’?

Karelys Molina y Alan Castillo, conocidos como ‘Robotina’ y ‘Robotín’, respectivamente, pusieron fin a su relación en setiembre del 2022. La joven utilizó sus redes sociales el último viernes para anunciar la ruptura con su pareja, tras las acusaciones de infidelidad que surgieron en ‘Magaly TV La Firme’.

La controversia estalló cuando Jessenia Velásquez, de 23 años, apareció en el set del programa de Magaly Medina para acusar al animador de haberle propuesto encuentros íntimos en un hostal. Según su testimonio, él le había dicho que estaba soltero y que había terminado con la venezolana, pero posteriormente le pidió que borrara las fotos y mantuviera en secreto el incidente porque se habían reconciliado.

A pesar de las negativas del pintoresco personaje ante las cámaras del espacio televisivo, la extranjera decidió no continuar con su romance. En su comunicado, agradeció los mensajes de apoyo que recibió y aclaró que seguirá manteniendo un vínculo profesional. “Soy profesional, Alan y yo tenemos contratos en agenda”, manifestó.