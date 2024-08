Greissy Ortega iniciará acciones legales contra Milena, y ella amenaza con mensajes fuertes de su sobrina

Greissy Ortega inicia acciones legales contra Milena Zárate, y su hermana la amenaza con mensajes fuertes de su sobrina. (Captura: Magaly TV La Firme)

El drama entre las hermanas Greissy Ortega y Milena Zárate sigue escalando, con nuevas amenazas y declaraciones que prometen llevar su conflicto a los tribunales. En la última edición de Magaly TV La Firme este 28 de agosto, ambas expusieron públicamente sus diferencias, lo que ha captado la atención del público.

Greissy lanzó una advertencia contra su hermana, afirmando que tiene información comprometida sobre Milena que podría revelar en cualquier momento. “Quizás más adelante, yo no puedo decir nunca”, dijo la colombiana, insinuando que podría exponer aspectos ocultos de la vida de la cantante.

Por su parte, Zárate respondió con fuerza, asegurando que guarda conversaciones con una de las hijas de Greissy, en las que la niña le confiesa situaciones preocupantes que habrían ocurrido recientemente. “Tengo conversaciones que mostraría a un juez de familia”, afirmó Milena, insinuando que podría utilizar esta evidencia en un proceso legal contra su hermana.

Además, el tema de los hijos de Ortega ha generado un cruce de declaraciones. La ex de Ítalo Villaseca aseguró que sus hijos están estudiando y que está trabajando en mantener una buena relación con su padre. “Si mis hijos ahorita están estudiando, nos estamos poniendo de acuerdo justamente con el papá de mis hijos para el asunto de sobrellevar una buena relación como padres”, dijo la exchica reality.

Milena, sin embargo, mostró escepticismo sobre estas afirmaciones, alegando que su hermana carece de credibilidad. “Una persona como ella nunca tiene ningún tipo de credibilidad, pero si es así, qué bueno”, declaró la artista colombiana, añadiendo que le resultaría positivo que sus sobrinos reciban una educación adecuada. También señaló que su hermana sigue repitiendo mentiras: “Ustedes han sido testigos de las infinidades de mentiras, tras mentira, tras mentira, tras mentira que ella siempre ha dicho.”

La situación se complicó aún más cuando Greissy acusó a su hermana mayor de no superar su pasado con Edwin Sierra, exesposo de Milena, sugiriendo que su hermana sigue mencionándolo para ganar atención. “Ella no suelta ese tema. Yo creo que ya son 12 años. Qué aburrido. O sea, 12 años. Yo ya tuve una vida”, manifestó la modelo, insinuando que Milena utiliza el tema para mantenerse relevante.

Greissy Ortega iniciará temas legales con Milena Zárate

La colombiana, por su parte, admitió de manera irónica que la traición de su hermana con su exmarido le dejó un trauma para toda la vida. “Imagínate que la hermana te baje al marido en la casa, cualquiera queda traumada”, confesó Zárate, pero también aclaró que no tiene nada que ocultar: “No, pues ella no, ella no le importa, pues ella no tiene escrúpulos. Mi amor, el día que yo tenga rabo de paja, ni siquiera me atrevo a hacerle así. Y mira, así, con gusto.”

Finalmente, Greissy anunció que tomará acciones legales contra Milena, alegando que su hermana ha expuesto a sus hijos. “Yo lo voy a actuar legalmente y mis hijos tienen sus derechos al igual que yo y merecemos respeto”, declaró la modelo.

La cantante, en respuesta, reafirmó que está dispuesta a mostrar las conversaciones que tiene con la hija de Greissy ante un juez. “Yo tengo conversaciones con la hija de ella, cualquier juzgado, y me encantaría que me demande porque me encantaría podérselo mostrar a un juez de familia y que vea las cosas que me dice esa criatura”, sostuvo Milena, indicando que las revelaciones de la niña podrían ser devastadoras.

