La vez que Rosángela Espinoza negó cualquier vínculo con Christian Cueva: “No hay pruebas”

La vez que Rosángela Espinoza negó cualquier vínculo con Christian Cueva y Carlos Zambrano: “No hay pruebas”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Hoy, una fotografía que mostró ‘Amor y Fuego’ sobre la modelo Rosángela Espinoza en la cama junto a Christian Cueva, vestida con una camiseta supuestamente del futbolista, ha generado un fuerte revuelo en las redes sociales y medios de comunicación. Esta imagen ha reavivado rumores sobre una posible relación entre ambos.

Sin embargo, estas especulaciones contrastan con las declaraciones que la modelo hizo en el pasado, cuando negaba cualquier vínculo con los jugadores. En una entrevista exclusiva para ‘Magaly TV La Firme’, la integrante de ‘Esto es Guerra’ negó categóricamente cualquier relación sentimental.

“No hay nada, no sé qué ha pasado. No entiendo por qué han sacado esos titulares, esas noticias. No hay pruebas, no entiendo por qué me vinculan con los jugadores, no hay nada.”, afirmó Rosángela, mostrando su sorpresa y descontento ante los rumores que surgieron en aquella oportunidad a raíz de la imagen.

Rosángela Espinoza también negó amistad con Carlos Zambrano

Además, la modelo aclaró que si bien existió un audio que envió a Carlos Zambrano en 2016, no tiene relevancia alguna en la actualidad. “Estamos hablando de hace dos años, 2016. ¿En qué año estamos? 2019. No pueden especular cosas que realmente en la actualidad no hay y nunca hubo”, comentó, subrayando que cualquier interacción con Zambrano y Cueva fue solo en el contexto de apoyo mutuo cuando él la respaldó durante su participación en “El Gran Show”.

Rosángela explicó que Zambrano fue su amigo y que no hubo nada más allá de ese lazo de amistad. “Él quería conocerme y eso fue lo que pasó, nada más”, mencionó, enfatizando que cualquier otro rumor es completamente infundado. Todo esto quedaría desfasado tras la difusión de una fotografía inédita de la modelo con el futbolista. En la imagen, se puede ver a la modelo junto al futbolista Christian en lo que parece ser una habitación, avivando los rumores de una supuesta relación entre ambos.

Cabe recordar que, en febrero de este año, el popular ‘Cuevita’ negó rotundamente haber tenido algún amorío con la influencer. En aquel momento, Cueva fue enfático al desmentir cualquier tipo de relación sentimental con la integrante de “Esto es Guerra”, lo cual coincidía con las declaraciones que la propia Rosángela había dado anteriormente, negando cualquier vínculo con el deportista.

Las coincidencias en los viajes de Rosángela Espinoza y Christian Cueva

El programa ‘Amor y Fuego’ presentó un reportaje sobre las nuevas coincidencias entre los viajes de la modelo Rosángela Espinoza y el futbolista Christian Cueva. Según el informe, ambos coincidieron en Estados Unidos durante una gira del equipo São Paulo, donde Cueva jugaba en ese momento.

La nota detalla que Rosángela estuvo en Norteamérica del 18 al 24 de enero de 2017, justo cuando el club brasileño participaba en una serie de partidos amistosos en Florida. Estas fechas coinciden con los movimientos migratorios de la popular ‘Chica Selfie’, lo que ha llevado a especulaciones sobre una posible relación entre ambos.

Uno de los aspectos más intrigantes del reportaje es la sugerencia de que la polémica foto de Rosángela y Cueva, que ha circulado recientemente, podría haber sido tomada durante ese viaje. En la imagen, se puede ver una almohada con imágenes de palmeras, un detalle que, según “Amor y Fuego”, es típico de la decoración en Florida. Además, Rosángela aparece usando una camiseta del equipo de Cueva de esa temporada, mientras que el futbolista lleva puesta una camiseta de entrenamiento del mismo club.

“Fue en el 2017, año en el que, según su movimiento migratorio, no fue a Brasil, pero sí estuvo en Estados Unidos desde el 18 al 24 de enero. Precisamente, cuando el equipo de Christian Cueva, en ese entonces el São Paulo de Brasil, en esas fechas estaba jugando amistoso en Florida”, se escucha en el video presentado por el programa.

