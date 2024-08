Rosángela Espinoza toma drástica decisión tras ser expuesta en foto con Christian Cueva

Rosángela Espinoza toma radical decisión tras filtrarse su foto con Christian Cueva.

Este lunes 26 de agosto, las redes sociales remecieron cuando Rodrigo González mostró en su cuenta de Instagram un adelanto de su programa ‘Amor y Fuego’ que expone a Rosángela Espinoza y Christian Cueva, quienes en más de una oportunidad negaron haber tenido un romance clandestino.

Sin embargo, luego de que esto prácticamente se convirtiera en un secreto a voces y fuera negado por los protagonistas, finalmente una imagen habló más que mil palabras. En espacio de farándula de Willax evidenció la imagen que todos querían ver.

En la instantánea, se ve a Rosángela Espinoza y Christian Cueva juntos, ambos en, aparentemente, una cama que compartirían. De acuerdo a esta imagen, la popular chica selfie luce una camiseta de fútbol y está sonriente con el deportista.

“¿A Pamela López le faltó una en la lista? Se acabaron los secretos”, menciona la voz en off del espacio de farándula, creando expectativa sobre lo que vendrá próximamente.

Ante la difusión de esta imagen, Rosangela Espinoza sorprendió con una drástica reacción en sus redes sociales. Como se conoce, la integrante de ‘Esto es Guerra’ es muy activa en su cuenta de Instagram, donde comparte con sus seguidores su día a día e interactúa con ellos.

Pero, esta vez hizo algo completamente diferente. Luego de que las imágenes salieran a la luz y se espera conocer de qué fecha era y en que lugar se tomaron la foto, la popular ‘Rous’ decidió desactivar completamente los comentarios de su red social y así evitar la avalancha de críticas que podría venirse en su contra.

Sin embargo, también parece hacer oídos sordos a las críticas y compartió una historia en su cuenta de Instagram haciendo ejercicios, como si nada hubiera pasado.

Rosángela Espinoza negó los rumores y Christian Cueva admitió encuentro

En el 2019, Antonio Tafur, entonces mejor amigo de Rosángela Espinoza, comentó que Christian Cueva buscaba a la chica selfie en más de una ocasión. Mencionó que trataba de conquistarla con detalles y su comunicación fue a través de Instagram. Sin embargo, ella prefirió alejarse cuando se enteró de que el popular ‘Aladino’ estaba casado.

“No hay nada, no sé qué ha pasado, no entiendo por qué han sacado esos titulares, no hay pruebas, no entiendo por qué me vinculan con los jugadores. Estamos hablando en el año 2016, no pueden especular cosas que en la actualidad no hay y nunca hubo, antes menos (...) Él quería conocerme, eso fue lo que pasó. Me apoyó en El Gran Show cuando estaba en sentencia”, mencionó ese año cuando fue abordada por las cámaras de Magaly Medina.

Por su parte, luego de que saliera a la luz la infidelidad de Christian Cueva a Pamela López con Pamela Franco, Christian Cueva fue consultado por el programa ‘América Hoy’ sobre las anteriores ocasiones en las que también le había fallado a su esposa. Al respecto, admitió haber tenido una salida con la influencer.

“Con Rosángela, por decisión mía me junté con ella. Fuimos a comer y fue la única vez. En mi cabeza pensaba que estaba haciendo bien. Es malo para mi vida. Sí, en otras oportunidades, he podido estar con conocidos, hemos coincidido”, comentó al espacio de América Televisión.