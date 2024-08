Pamela López se pronuncia por salir con empresario casado: “Ella confirmó que estaban solteros”

Pamela López se pronuncia por salir con empresario casado con su amiga: “Él me dijo que era soltero”. (Captura: Magaly TV La Firme)

En medio de la tormenta mediática que la rodea, Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, decidió romper su silencio y aclarar las acusaciones que la vinculan sentimentalmente con Luis Fernando Rodríguez. Además, habló sobre su relación con Nardha Velarde, esposa de Rodríguez, con quien tuvieron un lazo de amistad.

Las declaraciones de López se dieron a conocer en la edición del 26 de agosto de Magaly TV La Firme, donde la también madre de los hijos de Cueva defendió su postura frente a las críticas y especulaciones. Magaly Medina, conductora del programa, introdujo el segmento comentando: “Hemos hablado con Pamela López, yo le he preguntado sobre este caso, y aquí está su respuesta.”

De inmediato, se transmitió la declaración en la que la trujillana intenta defenderse de este amor clandestino, y explicó cómo fue que conoció a Nardha Velarde, esposa de Luis Fernando Rodríguez. “A la señora la conocí por Lorena, la esposa del Coyote. Pero la traté muy poco”, aclaró, refiriéndose a Lorena, la pareja de José Luis ‘Coyote’ Rivera, exfutbolista y hermano de Paolo Guerrero.

Este detalle es significativo, ya que había surgido la versión de que López y Velarde mantenían una amistad cercana, lo que agregaba peso a las acusaciones de traición y deslealtad. En cuanto a Luis Fernando, la expareja de Cueva enfatizó que su relación con él es puramente amistosa y que se desarrolló en un contexto de convivencia grupal, no romántica.

“Al señor que menciona, lo conocí y hemos afianzado un vínculo de amistad con él y mi grupo de amigas en un viaje familiar, donde pude ver que ellos mantenían únicamente una relación de buenos padres, tal como él nos indicó,” explicó. Esta afirmación intenta desmentir las insinuaciones de que ella y Rodríguez habrían iniciado una relación amorosa a espaldas de Velarde.

Pamela López también hizo hincapié en que, durante el tiempo que conoció a Nardha Velarde, esta le compartió detalles íntimos de su vida personal, lo que según ella prueba que Velarde consideraba que no había ningún conflicto en su matrimonio con Rodríguez. “Y ella, a su vez, también nos confirmó que son solteros y que cada uno hace su vida individual”, declaró López. Además, aseguró que por respeto no desea revelar esos detalles: “Prueba de ello es que cuando la conocí, me comentó cosas muy íntimas de ella que, por respeto, no deseo exponerla.”

Con estas declaraciones, Pamela López busca no solo defenderse de las acusaciones de infidelidad, sino también resaltar que la relación entre Rodríguez y Velarde era percibida por ella como una relación cordial y respetuosa entre padres separados, no una relación sentimental en activo.

¿Quién es Luis Fernando Rodríguez?

Luis Fernando Rodríguez es un empresario dedicado a la venta de terrenos, se ha convertido en el nuevo centro de atención tras ser visto en actitudes cariñosas con Pamela López, exesposa de Christian Cueva. Sin embargo, este vínculo ha generado controversia debido a la relación previa de Rodríguez con Narda Velarde, con quien ha estado involucrado sentimentalmente durante los últimos nueve años.

Y es que, Narda y Luis Fernando Rodríguez iniciaron su relación en 2015 y, en 2017, se convirtieron en padres de una niña. Para sustentar ello, Velarde compartió con ‘Magaly TV La Firme’ fotos que capturaron momentos íntimos con Rodríguez, refiriéndose a él cariñosamente como “mi príncipe azul.” Entre estas imágenes destacan las de un viaje reciente a Colombia en junio de 2024, realizado en celebración del cumpleaños de Velarde.

A pesar de esta aparente estabilidad en la relación de Rodríguez y Velarde, el pasado 16 de agosto, se le vio en una discoteca de Miraflores en compañía de la exesposa de ‘Aladino‘, en unas actitudes cariñosas. Las imágenes difundidas muestran a la pareja disfrutando de la noche, lo que ha avivado los rumores sobre un romance entre ambos.

