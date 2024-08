Yaco Eskenazi estuvo a punto de abandonar ‘El Gran Chef Famosos’ tras discutir con productores: “Pedí disculpas”

Yaco Eskenazi revela que casi renuncia a ‘El Gran Chef Famosos’ | Al otro lado del miedo - Créditos: José Peláez Youtube

El actor y conductor peruano Yaco Eskenazi, ganador de la octava temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, ha revelado que estuvo a punto de abandonar el programa tras una tensa disputa con la producción. Según el exchico reality, su frustración surgió cuando se vio obligado a asistir a las instalaciones de Latina TV en dos ocasiones el mismo día para grabar diferentes episodios del concurso culinario.

Yaco Eskenazi explicó que primero grabó el capítulo de la última noche de repechaje, y luego, en una segunda sesión, el episodio de su retorno oficial a la competencia. “Quedé primero en la ronda de repechaje, entonces me fui al sauna a relajarme porque tenía que regresar en la tarde para una nueva ronda”, detalló el actor en el podcast de José Pelaéz.

Durante la segunda grabación del día, el excompetidor de ‘Esto es Guerra’ se mostró confiado, ya que creía firmemente que no sería sentenciado. Esto se debía a que, previamente, había informado a la producción sobre su viaje a Miami para asistir al partido Perú - Argentina por la Copa América 2024, lo que le imposibilitaba participar en la grabación de la gala de eliminación programada para el lunes. En caso de caer en sentencia, tendría que adelantar su regreso a Perú.

Yaco Eskenazi fue el primer participante eliminado en regresar a la competencia. Sin embargo, volvió a caer en sentencia. Captura/Latina TV

“Yo fui feliz y tranquilo, creyendo que me iba a salvar. Por último, pensé que me iban a dar una ayudadita para no ir a sentencia porque tampoco le conviene al programa que no venga. Entonces, si mi plato no estaba tan rico, por ahí me hacían pasar porque no podía venir”, señaló la exfigura de América TV.

Para sorpresa de Yaco Eskenazi, los jurados de ‘El Gran Chef Famosos’ se mostraron inconformes con su preparación y lo mandaron a sentencia, lo que lo molestó sumamente. “Volé tanto, estaba con tanta rabia”, relató. Ante los resultados negativos, el actor decidió no grabar las tomas posteriores y abandonó el canal enojado, no sin antes reclamarle a la producción por hacerle grabar dos veces en un solo día.

“No grabé la entrevista. Me fui, les dije que no iba a grabar porque me habían dicho que Mathías Brivio nunca grababa dos veces en un mismo día. Alguien me había contado eso, entonces les dije: ‘Si Mathías no grababa, ¿por qué me vas a obligar a mí?’ Después pedí disculpas por haberme ido así”, agregó el artista.

Yaco Eskenazi pidió disculpas a la producción de 'El Gran Chef Famosos' por negarse a grabar algunas tomas del programa. Captura/Peláez Youtube

Yaco Eskenazi consideró renunciar

A pesar de su descontento, Yaco Eskenazi viajó a Estados Unidos y habló con Natalie Vértiz sobre la posibilidad de autoeliminarse del programa. Consideró la opción de cocinar de manera deficiente en la noche de sentencia con el objetivo de ser retirado del concurso gastronómico de Latina TV de manera permanente.

“Le dije que ya fue, que en la noche de sentencia iba a cocinar así no más, para cumplir y que me eliminen, ya estaba cansado y harto porque no entendía por qué no les gustaba lo que hacía”, confesó.

Yaco Eskenazi confiesa que Natalie Vértiz lo incentivó a permanecer en 'El Gran Chef Famosos'. Captura/Peláez Youtube

Sin embargo, su perspectiva cambió al encontrarse con fanáticos en el estadio que lo alentaron a seguir. “Me encontré con 60 peruanos que me decían que yo tenía que ganar la olla, que era su caballo ganador y que habían apostado su AFP y su CTS. Natalie me preguntó si de verdad iba ir a perder cuando tanta gente me quería”, relató.

Motivado por el apoyo de sus seguidores, Yaco Eskenazi se presentó en la noche de sentencia decidido a luchar por su permanencia en el programa. Fue así que se salvó y continuó con la misma energía en las posteriores galas hasta ganar la octava temporada de ‘El Gran Chef Famosos’.

Yaco Eskenazi se coronó como ganador de la octava temporada de 'El Gran Chef Famosos'. Latina TV