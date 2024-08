Waykis en la Sombra: secuestran a colaborador eficaz en caso que involucra a Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda

Video de los hombres que irrumpieron la vivienda del colaborador eficaz en caso Waykis en la Sombra. | Canal N

Iván Siucho Neira, colaborador clave en el caso Waykis en la Sombra, fue secuestrado por casi dos horas. De acuerdo a la denuncia difundida en redes, dos hombres acudieron a su domicilio hoy, sábado 17 de agosto, cerca de las 3 de la tarde. Aunque también preguntaron por su hermano, Martín Siucho, solo interceptaron al primero en mención.

Según el acta, el colaborador fue secuestrado y subido a un auto Nissan modelo Sentra. Tras recorrer un tramo, sus captores cambiaron de vehículo y el anterior fue abandonado. Cabe mencionar que, previo a este hecho, ambos habían denunciado amenazas.

La noticia toma mayor relevancia al producirse días antes de que el Poder Judicial decida sobre la solicitud de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda, y otros implicados en la investigación por el caso “Los Waykis en la sombra”.

Como se recuerda, Iván Siucho y su hermano declararon ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder sobre presuntas presiones recibidas por parte de Mateo Castañeda, quien fue abogado de la presidenta de la República. Iván Siucho afirmó que Castañeda le solicitó firmar un recibo justificando la legalidad de unos S/. 15 mil encontrados en su oficina durante un allanamiento realizado por el EFICCOP el pasado 11 de mayo.

Ivan Siucho es colaborador eficaz en caso que implica al hermano y exabogado de Dina Boluarte. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Policías implicados en secuestro

La fiscal coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), Marita Barreto, informó que de los siete detenidos por el presunto secuestro, hay dos que son policías pertenecientes a la Comisaría de Lince. Se trata del Suboficial Rolando Castillo Pino y el suboficial Gabriel Abraham Neyra Zapata.

“Ha sido un secuestro [...] Esta situación ha traído un riesgo inminente para un testigo protegido del Eficcop y aparentemente lo que buscaban eran los celulares, se llevaron al testigo, luego lo han arrojado en una calle […] luego de que todo fue de conocimiento público, han venido a tirar los celulares por acá (cerca a la vivienda)”, manifestó Barreto a la prensa desde Surco, tras salir del condominio donde vive Siucho.

“Han logrado ingresar con engaños a la casa del testigo, luego se lo llevaron en un carro secuestrado para luego amenazarlo y tirarlo en una calle”, agregó.

Marita Barreto revela que hay dos policías entre los detenidos por secuestro a colaborador de Waykis en la Sombra. | Canal N

Mencionó que luego de amenazarlo y quitarle su celular, lo abandonaron en la calle. “Solo pido a las autoridades que están preocupadas por combatir el crimen organizado y la corrupción que ayuden en las investigaciones. Esto es una responsabilidad de los organismos estatales en beneficio de la sociedad y no puede ser que haya tanta violencia y lo que se quiera hacer es amedrentar a los testigos protegidos”, enfatizó.

Policía demoró notificación

En su declaración, Marita Barreto también denunció que, luego de que se dio a conocer el secuestro de Siucho, no se siguieron los protocolos correspondientes. “El policía que está a cargo de la comisaría (de Surco) no comunicó oportunamente al fiscal de turno. Y el protocolo exige que apenas tomado conocimiento de la noticia criminal tiene que comunicar inmediatamente. Pero esto no pasó aquí, entonces hay que estar atentos para ver y resguardar las pruebas que la Fiscalía ha podido obtener”, puntualizó a la prensa.