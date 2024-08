Christian Cueva y la fuerte advertencia que hizo al reportero de Magaly Medina: “Estoy con mi gente”. (Video: Youtube Puro Floro).

El periodista Gianfranco Pérez, miembro del equipo de ‘Magaly TV: La Firme’, decidió romper su silencio y revelar los angustiosos momentos que vivió durante el aniversario de Huamachuco. Lo que parecía ser una cobertura habitual de un evento festivo, se convirtió en una pesadilla que Pérez aún recuerda con temor.

A través de su podcast ‘Puro Floro’, el reportero contó cómo la presencia de Christian Cueva y Pamela Franco en el evento desencadenó una serie de hechos violentos que lo dejaron marcado, física y emocionalmente.

Durante su relato, Gianfranco recordó cómo todo comenzó con una simple entrevista a Cueva, quien se encontraba disfrutando de la celebración en su tierra natal. Lo que parecía ser una breve interacción con el futbolista, se transformó rápidamente en un ambiente hostil.

El reportero detalló cómo, tras obtener algunas declaraciones del jugador, este le dijo: “Estoy con mi gente”. Estas palabras, aparentemente inocuas, fueron suficientes para que Pérez entendiera que la situación podía volverse peligrosa.

Reportero de Magaly Medina acusa al papá de Christian Cueva de agredirlo y denuncia a futbolista por amenazas de muerte.

Reportero de Magaly cuenta detalles de ataque

“Desde que los serenazgos comenzaron a pegarnos, alrededor de las 10:30 de la noche, sentí que algo andaba mal”, narró Gianfranco en su podcast. El periodista explicó que, tras recibir el mensaje de Cueva, decidió alejarse. La presencia del equipo de Magaly TV no pasó desapercibida, y lo que siguió fue una serie de agresiones que dejaron a Pérez y a su colega en estado de shock.

El reportero describió cómo, durante el tumulto, fue atacado físicamente por miembros del serenazgo, quienes no dudaron en emplear la fuerza para sacarlos del lugar. “Nunca me había pasado algo así”, confesó Pérez. “Ya Cueva había salido y le habíamos metido micro. Hay un punto en que Cueva dice ‘estoy con mi gente’ y lo dejé ir porque ya estaba con su gente y sentí que podía pasar algo más y lo dejé ir”, añadió, dejando claro que la advertencia del jugador lo hizo temer por su seguridad.

La situación se tornó aún más aterradora cuando, al regresar del evento, el padre de Cueva apareció en un vehículo perteneciente al futbolista. Gianfranco relató cómo, junto a sus colegas, fue interceptado por el auto, y en ese momento temió por su vida.

“Hubo un momento en el que pensé que ya no iba a regresar”, confesó el periodista, recordando cómo tuvo que tirarse al suelo y cubrirse con una frazada para no ser descubierto. “Fue un momento en el que dije ‘no me la libro’ y oraba”, agregó, evidenciando el terror que sintió al pensar que no volvería a casa.

(Captura: Magaly TV La Firme)

El incidente con Pamela Franco fue otro punto álgido de la noche. Según Gianfranco, la salida de la cantante del evento fue planeada para evitar el contacto con la prensa, lo que resultó en un enfrentamiento directo con los reporteros.

“Sale Pamela Franco como si fuera Dina Boluarte”, comentó Pérez, haciendo referencia a la magnitud del operativo que rodeó a la cantante. “Pensábamos que iba a ser algo normal, nos iban a empujar, íbamos a hacer las preguntas y se acabó. Pero éramos las únicas cámaras. Lo primero fue meterle micro, a mí me agarraron la mano y a mi compañero le metieron un puñete”, detalló.

La agresividad de los serenazgos dejó a Pérez y a su equipo atónitos. “Fue la primera escena que te quedas en ‘qué está pasando’”, comentó, explicando cómo fue golpeado y empujado repetidamente mientras intentaba realizar su trabajo. “Yo me saco de lo que me están agarrando y le comienzo a hacer preguntas, y me comienzan a patear como para que me caiga”, relató, evidenciando la violencia desmedida a la que fueron sometidos.

Magaly Medina defiende a sus reporteros

Magaly Medina denunció en su programa del jueves 15 de agosto que sus reporteros han sido objeto de intimidaciones y agresiones, las cuales han generado una profunda preocupación tanto en su equipo como en las familias de los periodistas.

Las escalofríantes amenazas que recibieron los reporteros de Magaly Medina. Magaly TV La Firme

Según explicó, todo comenzó después del programa del 14 de agosto, cuando su reportera Natalie Julca fue amenazada de manera violenta. “Mi reportera Natalie Julca ha sido cruelmente y salvajemente amenazada, ella y su familia. Han dicho que la matarán, la quemarán, que asesinarán y violarán a sus padres”, relató Medina en transmisión. La conductora responsabilizó directamente al entorno del futbolista Christian Cueva por estos actos, recordando además que no es la primera vez que se lo vincula a situaciones conflictivas y peligrosas.

“Para nosotros eres un vil delincuente, para nosotros eres un vil matón que no sé quién te ha acostumbrado a que tú puedes hacer lo que te dé la gana, irrespetando a los profesionales que sí chambean, que sí trabajan y son honestos, que sí son decentes y que no se andan metiendo con cuanta farandulera encuentran por el camino y van con la infidelidad como bandera, y van con el trago como bandera, porque eso les interesa más que cualquier cosa”, dijo Magaly Medina.

Medina trajo a colación viejas declaraciones del futbolista Paolo Guerrero, quien en su momento expresó que Cueva tenía vínculos con personas de malos antecedentes de Trujillo. “Paolo mismo dijo que cuando tenía miedo por las amenazas, venían de un grupo vinculado a este hombre que quiere ser intocable pero se rodea de gente delincuencial”, señaló la conductora.

Magaly Medina estalla contra Christian Cuevas luego que sus reporteros recibieran amenazas de muerte. Magaly TV La Firme

El periodista Gianfranco Pérez, también de Magaly TV La Firme, no estuvo exento de estas amenazas. Medina afirmó que Pérez recibió mensajes de intimidación del mismo calibre y fue agredido por el Serenazgo de la Municipalidad de Huamachuco. Según Medina, la violencia no fue mayor gracias a la intervención de los ronderos, organización de defensa común en la zona.

La situación se agrava al considerar que Cueva dispone del apoyo de miembros de seguridad local, ya que su primo es el teniente alcalde de Huamachuco. Medina detalló que los delincuentes enviaron mensajes amenazantes a los periodistas situados a pocos metros de Pérez mientras este transmitía.