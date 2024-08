Podemos Perú se suma a los partidos que no se reunirán con Dina Boluarte

Agrupación política comunicó su ausencia a través de un comunicado publicado en redes sociales.| Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Cambiaron de opinión. Pese a que se había anunciado que la presidenta Dina Boluarte se reuniría con integrantes del partido Podemos Perú a fin de discutir la Agenda País hasta el 2026, el secretario general del partido, José Luna Morales, descartó dicho encuentro. A través de una carta remitida a la jefa de Estado, el dirigente indicó que la decisión se basa en “mantener independencia política” y ante la confirmación de que presidirán la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

“Actualmente, nos encontramos trabajando en propuestas legislativas y planteamientos para lograr la necesaria reactivación económica, la generación de empleo para los más jóvenes, enfrentar la inseguridad ciudadana que azota a todo el país y el cumplimiento de la deuda social”, mencionaron.

Asimismo, manifestaron su preocupación debido “a que el gobierno que usted lidera no está cumpliendo los objetivos centrales de brindar seguridad y bienestar a todos los peruanos”. Este incumplimiento, añaden, está afectando negativamente la reducción de las “brechas sociales y económicas” en la sociedad peruana y ponen en riesgo los principios que sustentan la democracia.

Comunicado en rechazo de la reunión con Dina Boluarte. | Podemos Perú

De esta manera, Podemos Perú se suma al partido Avanza País, el cual también declinó a la invitación. A través de un comunicado, el secretario nacional de la agrupación, Luis Flores, argumentó que no ven utilidad en estas reuniones y proyectan una falsa imagen de respaldo.

“Las reiteradas reuniones han demostrado ser poco productivas para el país, y carentes de resultados concretos, reduciéndose a meros actos simbólicos destinados a proyectar una falsa imagen de respaldo y cooperación”, expusieron.

Asimismo, hicieron referencia a la desaprobación de la jefa de Estado, la cual alcanza el 95%, y cuestionaron su gestión ante problemáticas que se incrementan en el país; tales como inseguridad, asesinatos y extorsiones.

“La impunidad con la que el prófugo Vladimir Cerrón sigue evadiendo a la justicia es una muestra clara de una supuesta complicidad. Cada día que pasa sin ser capturado refuerza la percepción de que su gobierno protege a los corruptos, y no tiene ninguna voluntad de llevarlo ante la justicia”, agregó el documento.

Carta remitida a la jefa de Estado. | Avanza País

De acuerdo a la agenda del Ejecutivo, las primeras agrupaciones en reunirse con la presidenta fueron Acción Popular, Somos Perú y Alianza para el Progreso. Aunque Avanza País también estaba programado para hoy, no asistieron. Para mañana, 16 de agosto, está programada la reunión con las bancadas de Fuerza Popular, Bloque Magisterial y Renovación Popular, finalizando el 19 de agosto con Honor y Democracia. En la programación destaca la ausencia de Perú Libre y Juntos por el Perú - Cambio Democrático.

Cabe mencionar que el vocero de RP, Alejandro Muñante, señaló que desconocía la programación de una reunión entre su bancada y la presidenta. “No hemos recibido ningún tipo de invitación de parte de Palacio de Gobierno para esta reunión, no tenemos ningún conocimiento (...) Niego que hayamos pactado con gobierno algún tipo de reunión”, mencionó para el citado medio.

La bancada celeste no es la única que argumentó no haber recibido la invitación. Perú Libre también indicó que no les llegó ninguna comunicación; sin embargo, descartaron acudir a la convocatoria.

Cabe mencioanr que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ya había adelantado esta serie de reuniones durante una entrevista con RPP. “Esta semana, Palacio está convocando una ronda de diálogo a los partidos políticos y nosotros, terminado eso, vamos a pedir una reunión también para visitarla y coordinar algunos temas vinculados a las iniciativas legislativas del Ejecutivo”, explicó.