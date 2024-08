Sedapal cortará el agua parcialmente en 10 distritos de Lima este 15, 16 y 17 de agosto: zonas y horarios

Advierten privatización de agua potable

El servicio de agua potable será suspendido parcialmente en 10 distritos de Lima Metropolitana. El corte temporal, que afectará por hasta 12 horas a diversas zonas capitalinas, está programado para este jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de agosto del presente año, de acuerdo a lo informado por Sedapal en sus redes sociales institucionales.

La empresa a cargo del servicio detalló que estos serán los distritos afectados: Lurigancho, Comas, Pucusana, Ate, San Juan de Lurigancho (SJL), San Martín de Porres (SMP), La Victoria, Villa María del Triunfo (VMT), San Juan de Miraflores (SJM) y Villa El Salvador (VES).

“Atención, vecinos, con el fin de mejorar la calidad del servicio, #Sedapal tiene trabajos programados por lo que se interrumpirá parcialmente el servicio de agua en algunos sectores”, indicó la entidad.

Sunass podría multar con 2 millones de soles a Sedapal por corte masivo de agua - crédito Andina

¿Qué distritos de Lima no tendrán agua?

Jueves 15 de agosto

Villa María del Triunfo

De 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en la Urbanización-A. H. Las Flores del Paraíso, Urbanización-A. H. Fortaleza del Paraíso, Urbanización-A. H. El Paraíso, Urbanización-A. H. Las Rocas de la Paz, Urbanización-A. H. Señor de los Milagros del Paraíso, Urbanización-A. H. Villa del Paraíso Zona JCM, Urbanización-A. H. Virgen de Guadalupe del Paraíso, Urbanización-Asoc. de Viv. La Granja y Urbanización-P.I. Paraíso Alto Sector Los Jardines. Motivo: Limpieza de reservorio.

Villa El Salvador

De 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en el sector 322: Asociación de Posecionarios Agropecuarios San Isidro El Labrador y sector 323: Unidad Agropecuaria Tres Regiones, Asociación Lomo de Corvina, Asociación Los Minkas y Asociación Santa Rosa. Cuadrante afectado: Av. Cesar Vallejo, Av. Separadora Agro-Industrial, calle Las Palmeras, prolongación José Carlos Mariátegui. Motivo: trabajos de empalme de tubería.

San Juan de Miraflores

De 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en Pueblo Joven San Francisco de la Cruz, Pueblo Joven Buenos Milagros, Pueblo Joven El Brillante, Pueblo Joven Nuevo Milenio, Pueblo Joven Nuevo Horizonte, Asentamiento Humano Sector San Francisco de la Cruz, Pueblo Joven Parte Alta Sector Los Laureles y Pueblo Joven 28 de Mayo. Motivo: empalme de tubería.

Trabajor oficial de Sedapal.

Lurigancho

De 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en el Asentamiento Humano Casa Huerta La Campiña Sectores A y B, A. F. La Rinconada San Antonio, Asentamiento Humano San Francisco de Jicamarca ECNC, Asociación Agrupación Familiar San Cristóbal, Asociación Criaderos de Animales Menores Rinconada Nievería, Asociación Nuevo Paraíso de Nievería, Asociación Propietarios de Vivienda Esmeralda de Jicamarca, Asociación Herederos Hermanos Valenzuela, Asociación Valle Sagrado, Asociación Violeta Correa de Belaunde ECNC y Cooperativa Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna. Motivo: limpieza de reservorio.

San Juan de Lurigancho

De 8:00 a.m. a 11:55 p.m. en el Sector 411: Asentamiento Humano Upis Huascar (GPO I II III IV V VII IX X y XI), Asentamiento Humano Belén C. E. Fe y Alegría n.° 25, Asentamiento Humano Santo Domingo 23 de Marzo, Asentamiento Humano 20 de Enero, A. F. Francisco Bolognesi, Asentamiento Humano 24 de Octubre, Asentamiento Humano Brisas de San Juan, Asentamiento Humano Upis Huascar de Canto Grande, Asentamiento Humano Señor de los Milagros Parcela A, Asentamiento Humano Vista Alegre, Asentamiento Humano 19 de Abril, Asentamiento Humano Jorge Chávez, Asentamiento Humano Castañeda Lossio, A. F. Santa Patricia, Asentamiento Humano El Progreso, Asentamiento Humano Upis Huascar Sectores C San Marcos, El Amauta, A. F. Hijos de Corazón de Jesús, Asentamiento Humano Virgen del Carmen, Asentamiento Humano Prolonga con Amauta, Agr. Belén Ampliación, Agr. Tarapacá, Asentamiento Humano U. P. de la Esperanza Sector Brisas de Huascar, Asentamiento Humano San Lorenzo, Asentamiento Humano Lejano Oeste, Asentamiento Humano Jardines PI Zona Vil Parcela C Sector Las Casuarinas, Asentamiento Humano Lomas de Machu Pichu, Asentamiento Humano Familia Casuarina Mz D, Asentamiento Humano Casuarinas Alta, Asentamiento Humano Las Terrazas Ampliación, Asentamiento Humano Panorama 3 de Julio, Asentamiento Humano San Lorenzo II, Asentamiento Humano Proyecto Integral Zona Vil Lomas de Canto Grande, Surtidor Cr 34 A, Agr. Monte de los Olivos, Asociación de Viv. Las Palmeras de Canto Grande y Agr. Utupara. Motivo: limpieza de reservorio.

La Victoria

De 10:00 a.m. a 10:00 p.m. en la Urbanización Cercado. Cuadrante: avenida Paseo de la República, Calle Francia, P.R. Andahuaylas y avenida México. Motivo: empalme de tubería.

San Martín de Porres

De 12:00 m. a 8:00 p.m. en el Asentamiento Humano Cerro Candela y Asentamiento Humano 3 de Mayo. Motivo: limpieza de reservorio.

Ate

De 1:00 p.m. a 11:55 p.m. en el Asentamiento Humano 21 de Diciembre Esquema Zevallos, Asentamiento Humano 13 de Junio Esquema Zevallos, Asentamiento Humano Las Lomas Esquema Zevallos, Asentamiento Humano Esquema Legallos al Señor de los Milagros Esquema Zevallos, Asentamiento Humano Horacio Zevallos Grupos G H K y Asentamiento Humano Horacio Zevallos Grupo I. Motivo: limpieza de reservorio.

Este 28 y 29 de febrero hay corte de agua en Lima: Sedapal anuncia las zonas afectadas| Andina

Viernes 16 de agosto

San Juan de Lurigancho

De 8:00 a.m. a 11:55 p.m. en el Sector 411: Asentamiento Humano Upis Huascar Gpo I, Asentamiento Humano Belén, Asentamiento Humano Upis Huascar de Canto Grande, Asentamiento Humano Señor de los Milagros Parcela A, Asentamiento Humano Vista Alegre Ampliación, Asentamiento Humano Vista Alegre, Asentamiento Humano 19 de Abril, Asentamiento Humano 19 de Abril Ampliación, Asentamiento Humano Jorge Chávez, Asentamiento Humano Castañeda Lossio, A. F. Santa Patricia, Asentamiento Humano El Progreso, Asentamiento Humano Upis Huascar Sector C El Amauta, A. F. Hijos de Corazón de Jesús, Asentamiento Humano Virgen del Carmen, Asentamiento Humano Prolongación Amauta, Agr. Belén Ampliación, Agr. Tarapacá, Asentamiento Humano Up de la Esperanza Sector Brisas de Huascar, Agr. El Bosque, A. F. Los Balcones de Belén y Agr. Utupara. Motivo: limpieza de reservorio.

Ate

De 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en el Asentamiento Humano 30 de Mayo Juventud - Esquema Zevallo. Motivo: limpieza de reservorio.

En Lima se consume más de los recomendado de agua por persona al día, según la OMS. - Crédito Composición Infobae Andina

Sábado 17 de agosto

Pucusana

De 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en el sector 541: Asentamiento Humano Benjamín Doig Lossio. Motivo: reparación de rotura de tubería.