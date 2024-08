Magaly Medina critica a Indecopi por no permitir registro de la marca ‘Hablando Huevadas’: “Están alentando la piratería”

Magaly Medina critica a Indecopi por no permitir que Hablando Huevadas sea patentado. Magaly TV La Firme

Magaly Medina usó unos minutos de su programa Magaly TV La Firme, emitido el martes 13 de agosto, para pronunciarse sobre la situación que enfrentan Ricardo Mendoza y Jorge Luna. Los conductores de Hablando Huevadas indicaron que no pueden registrar su marca pese a sus insistentes peticiones.

Para la periodista, los conductores están en su derecho de proteger su marca de la piratería. Asimismo, resaltó que, duela a quien le duela, Ricardo Mendoza y Jorge Luna han logrado alcanzar el éxito que muchos quisieran, al punto de hacer sold out en el Madison Square Garden.

“No siempre voy a comulgar con ellos, yo no soy su sobona, yo no tengo ningún vínculo con ellos. Es más, ni siquiera los conozco, jamás los he visto frente a frente”, empezó diciendo la conductora de TV, agregando que eso no significa que no reconozca el éxito que han tenido.

“Ellos tienen una gran cantidad de odiadores. Incluso, a mí me ponen: ‘cómo es posible que defiendas’. Bueno, los defiendo porque tiene un público grandioso, que es mayor que el de sus haters, que los van a ver, que hacen un sold out en Nueva York, en el Madison Square Garden. Eso es para callar la boca a cualquiera, mientras tú tengas esa preferencia del público, los haters no tienen derecho a hablar ni al pataleo. Frústrense”, sentenció.

La conductora de TV indicó que en lugar de criticarlos tanto, deben dejarlos trabajar, pues gozan de talento indiscutible. “Han sabido manejar sus procesos y eso es respetable. No es fácil, aunque algunos crean que llega del cielo, no es así. A ellos nadie les ha regalado nada”, dijo.

Respecto al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Magaly Medina respaldó a los conductores de Hablando Huevadas en su intención de registrar su marca. Ricardo Mendoza y Jorge Luna indicaron la entidad no ha permitido esta acción, pese a sus continúan solicitudes.

“De verdad no nos dan porque son unos cucufatos de m...; solo que su moral se les olvida si es que pagas”, expresó Jorge Luna después que su compañero rompiera su silencio sobre la intención de soborno de parte de miembros de la institución.

“Nos lo han ofrecido mil veces (registrar el nombre a cambio de un pago). A mí me han dicho yo te lo resuelvo; pero son 20, ¿ok? Dos para mí, dos para este, 10 para el otro, y el de trámites que es menos”, fueron las palabras de Ricardo Mendoza, sugiriendo la existencia de un supuesto esquema de corrupción dentro de Indecopi.

'Hablando Huevadas' expandiría su gira a Miami. | Composición/Infobae

Magaly Medina cuestiona a Indecopi

Aunque no se refirió a la acusación de los conductores de Hablando Huevadas, cuestionó por qué Indecopi no acepta el registro de la marca de Ricardo Mendoza y Jorge Luna.

“Estoy segura van ahorita van a sacar polos de Hablando Huevadas, un montón de merchandising de Hablando Huevadas y ellos no van a poder impedirlo porque no está patentado en Indecopi, porque se niega a inscribirlos. Había una página de Facebook que se hacía pasar por ellos, y ellos no podían defenderse. Cuando tuvieron que quedarse a Meta Business que maneja Facebook, les dijeron que demuestren que son los originales y no tenían la inscripción de Indecopi de Perú, tuvieron que utilizar la marca que registraron en Indecopi Argentina, con eso lograron sacar esa página pirata”, indicó Magaly Medina.

Magaly Medina respalda intención de los conductores de ‘Hablando Huevadas’, quienes intentan registrar su marca en Indecopi. (Captura: Magaly TV La Firme)

Para la comunicadora, el lograr registrarse en la institución peruana es una arma para poder defenderse ante la piratería, pero lamentablemente los conductores de Hablando Huevadas están desprotegidos y no entiende los motivos.

“Tenemos que proteger a los creadores, a la gente que tiene marcas y que otros, la criollada, está ahí, esperando cómo le saca la vuelta a la ley. Ustedes (a Indecopi), con esta decisión, están protegiendo y alentando la piratería, porque ahorita que ellos (Ricardo y Jorge) han llegado al Madison va a haber 50 mil páginas que se llamen Hablando Huevadas, canales de YouTube...., y no van a poder controlarlo porque ellos no tienen la inscripción de su marca en su país, que es donde tributan, donde dan trabajo y son emprendedores exitosos. Increíble, este es nuestro país, señoras y señores”, concluyó bastante indignada.

Magaly Medina cuestiona a Indecopi por no permitir a Jorge Luna y Ricardo Mendoza registrar su marca. Composición Infobae Perú