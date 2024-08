Yurimaguas: Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva a ucraniano acusado de feminicidio contra ciudadana rusa

El Poder Judicial dispuso la ayuda de un traductor para que el ciudadano ucraniano pudiera entender el proceso - crédito composición Infobae Perú / ATV / Justicia TV

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva en contra de Iván Kuzmin, de origen ucraniano, principal sospechoso de feminicidio contra una ciudadana rusa, en Loreto. De esta manera, la magistrada a cargo del caso declaró fundado el pedido hecho por la Segunda Fiscalía Penal Corporativa.

Mientras la investigación por el delito de homicidio calificado sigue su curso, el sujeto permanecerá detenido en el Penal de Yurimaguas.

“(Se) busca asegurar la finalidad del proceso penal, que se desarrolle con normalidad en todas sus etapas. También es necesaria porque (...) no existe otra medida que sea capaz de arraigarlo a este proceso como la presente prisión preventiva. No existe una otra medida menos gravosa, de menor impacto, que restinga la libertad del imputado, para lograr los fines del proceso. Es proporcional porque se busca indemnizar a la parte agraviada. Que el delito no quede impune, que se sancione esta acción, eso es lo que se pretende. Por eso proporcional”, dijo la jueza al finalizar la audiencia del lunes 12 de agosto.

¿Quién es Iván Kuzmin?

Ivan Kizmin residía junto a la víctima en el centro de sanación Dos Mundos, en Loreto, desde hace cinco meses. Durante la audiencia donde se dictaminó prisión preventiva, con ayuda de un traductor, el denunciado confesó que el día del crimen había ingerido hongos y San Pedro sin supervisión de terceros, causándole efectos alucinógenos. En otro momento, tuvo que ser atendido por personal de salud debido a presuntos problemas en su respiración, aunque este impasse fue resuelto rápidamente.

En esa ocasión, los trabajadores del centro donde se hospedaban avisaron a las autoridades luego de escuchar los pedidos de ayuda de la mujer.

Un testigo señaló al ucraniano como el culpable del caso. Luego, demostró un comportamiento agresivo cuando intentaba huir, por lo que los vecinos decidieron amarrarlo.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal forense acudió al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes y tratar de esclarecer lo que había sucedido.

El centro de sanación es bastante conocido en la región, ya que frecuentemente atienden a extranjeros que buscan ‘tratamientos alternativos’. El establecimiento fue clausurado temporalmente mientras las investigaciones siguen su curso.

Los parientes de la víctima y la Embajada de Rusia en Perú fueron notificados. Además, las autoridades pidieron a la población mantenerse alerta y brindar información que pueda ser de utilidad para las pesquisas.

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, puedes comunicarte de forma totalmente gratuita a la Línea 100, la cual “brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas” durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

También tienes la opción de acudir a uno de los Centros Emergencia Mujer (CEM), que se especializan en ofrecer “atención integral y multidisciplinaria” para sobrevivientes. Estos cuentan con asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atienden de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a.m. a 4.15 p.m., mientras que los que se hallan en comisarías funcionan las 24 horas del día. Para más información, comunícate al (01) 419 7260.

El Servicio de Atención Urgente (SAU), al que se te derivará si corresponde, se encarga de brindar atención inmediata a las víctimas de violencia de género, a la par que contribuye en el acceso de justicia, protección y recuperación.

Para las situaciones de riesgo o violencia en las relaciones de enamoramiento o noviazgo, se puede solicitar información y orientación psicológica para ti o las personas afectadas a través del Chat 100, a través del siguiente link: https://chat100.aurora.gob.pe/