Jorge Luna presentó una oferta formal para comprar Deportivo Municipal, popular club del fútbol peruano

Jorge Luna sorprende con oferta para comprar Deportivo Municipal. | Composición/Infobae

El conocido comediante y conductor de ‘Hablando Huevadas’, Jorge Luna, ha sorprendido a la comunidad deportiva peruana al confirmar que presentó una oferta formal para comprar el club Deportivo Municipal, uno de los equipos más emblemáticos del fútbol peruano.

Este anuncio fue realizado por el propio humorista a través del podcast ‘Palabra de Hincha, sin Floro’, en una entrevista donde también compartió detalles de su reciente sold out en el Madison Square Garden.

Deportivo Municipal, actualmente compitiendo en la Liga 2, la segunda división del fútbol peruano, atraviesa una situación complicada. El equipo se encuentra en la sexta posición de la tabla, luchando por mantenerse competitivo en una liga que ha sido particularmente desafiante para el club en los últimos años.

Jorge Luna habla de posible compra

Durante la entrevista en el espacio digital conducido por Renato Luna, el creador de contenido fue interrogado directamente sobre la posibilidad de adquirir el club. “¿Compras o no compras Deportivo Municipal?”, le preguntó el presentador.

Jorge Luna es un conocido comediante peruano. (Captura: @jorgelunalunera)

Con firmeza, Jorge Luna respondió confirmando que efectivamente ha realizado una oferta oficial. “Hubo una oferta oficial, por uno de mis allegados. Hay sobre la mesa, se hizo una oferta oficial, eso no es mentira, de ahí a que se concrete, bueno, no sabemos”, expresó.

Sus palabras fueron recibidas con una mezcla de sorpresa y esperanza por parte de los seguidores del equipo. Este movimiento podría significar un nuevo comienzo para Deportivo Municipal, un club con una rica historia y una base de seguidores apasionada.

Jorge Luna en el Madison Square Garden

Los comediantes peruanos Ricardo Mendoza y Jorge Luna han alcanzado un importante logro en su carrera al anunciar su show de stand-up comedy, ‘Hablando Huevadas’, en el icónico Madison Square Garden de Nueva York.

La presentación está programada para el próximo 13 de septiembre y ha generado gran expectación entre la comunidad peruana en Estados Unidos, cuyos miembros no tardaron en expresar su entusiasmo en redes sociales.

⁠’Hablando Huevadas’, el espectáculo de Jorge Luna y Ricardo Mendoza que rompe todos los récords y deja millonarias ganancias. Instagram. Ricardo Mendoza.

Mendoza compartió su alegría en una publicación, donde comentó que este era un sueño hecho realidad, acompañada por la reacción entusiasta de Jorge Luna.

La rápida venta de entradas, que se agotaron en pocas horas, confirma la popularidad y el impacto del espectáculo, tanto en Perú como en el extranjero.

Magaly Medina es invitada al show

Durante la emisión del 12 de agosto de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina fue sorprendida en vivo con una invitación especial de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, los comediantes detrás de ‘Hablando Huevadas’.

Los humoristas la invitaron a su espectáculo en el Madison Square Garden de Nueva York, programado para el 13 de septiembre, enviándole un ramo de rosas con girasoles y un pasaje de ida y vuelta en bus en clase ejecutiva a su nombre.

Visiblemente emocionada, la popular ‘Urraca’ agradeció el gesto, expresando su aprecio por las flores. Sin embargo, confesó que no podría asistir debido a compromisos laborales, pero aseguró que mandaría a alguien de su equipo para que representara su apoyo en el evento.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza invitan a Magaly Medina a show en Madison Square Garden con boleto incluido. (Captura: Magaly TV La Firme)

En tono de broma, Medina insinuó la posibilidad de reconsiderar su asistencia, ya que estaba pensando en tomarse un tiempo libre. Finalmente, expresó su felicidad y orgullo por el éxito alcanzado por Luna y Mendoza.

“Esto es lo que me ha llegado de los ahijados de ‘Hablando Huevadas’, de verdad les agradezco, lindas las flores, lindas las rosas, no son como las que se manda a sí misma Pamela López, rosaditas, pero me han mandado algo acá”, expresó.

Jorge Luna compartió con sus seguidores la emoción que sintieron al grabar el video promocional para el show, reflejando la expectación por este importante logro en sus carreras.

(Captura: Magaly TV La Firme)