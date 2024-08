Pamela Franco responde a exbailarina Sofía Ñauri sobre supuestos celos por Christian Cueva: “Ella no me suma”

Sofía Ñauri insinúa celos de Pamela Franco por Christian Cueva y cantante responde. | Composición/Infobae

La cantante de cumbia Pamela Franco, conocida por formar parte de la agrupación Puro Sentimiento, decidió romper su silencio y responder a las acusaciones de su exbailarina, Sofía Ñauri. La polémica surgió cuando la mujer insinuó en el programa ‘Amor y Fuego’ que fue despedida de la orquesta de la intérprete debido a supuestos celos provocados por el futbolista peruano Christian Cueva.

Según la joven, su salida, que sucedió poco antes de una gira por Europa, se debió a razones personales ligadas a una supuesta relación con el popular ‘Aladino’. Ante estas declaraciones, la ex Alma Bella no dudó en aclarar los motivos detrás de esta desvinculación, negando rotundamente que se hayan motivado por el deportista.

La respuesta de Pamela Franco

En declaraciones a un medio local, Franco explicó que su decisión de sacarla fue estrictamente profesional y que su enfoque siempre ha sido mejorar la calidad de su agrupación, no involucrarse en temas personales. “No tengo nada que ver con la señorita, yo manejo mi empresa y tomo las decisiones, buscando lo mejor para la orquesta, no es nada personal”, manifestó.

Pamela Franco pasó un tiempo en Europa realizando conciertos.

“Nosotros nos dedicamos a brindar alegría, a trabajar, no a otra cosa. Hablar de ella no me suma, tampoco me importa en lo más mínimo”, expresó Pamela a Expreso, dejando claro que su prioridad es el éxito y la reputación de su grupo musical, no los rumores o especulaciones.

¿Qué había dicho Sofía Ñauri?

Sofía Ñauri, en su entrevista con el programa de espectáculos de Rodrigo González, aseguró que nunca le dio pie a Christian Cueva para algún tipo de coqueteo y que estaba sorprendida por la información que aparentemente llegó a oídos de Pamela Franco.

“Yo pensé que los motivos por los que me botaron de la orquesta fueron el tema del viaje, pero ahora, sacando mis propias conclusiones, pues no. Me dijeron que supuestamente le había llegado información de que yo había voceado cosas polémicas que en la vida jamás”, comentó en un reportaje. La exbailarina también mencionó que estaba conmocionada al enterarse de los supuestos coqueteos que se le atribuían, insistiendo en que nunca había dado señales de interés hacia el pelotero, ya que ella misma tiene una pareja en el mismo rubro que ‘Aladino’.

“Me quedo sorprendida porque yo jamás le he dado pie, porque yo tengo mi pareja que también está en el mismo rubro que él y jamás le he dado pie para que él acceda a tener algún coqueteo”, señaló.

Exbailarina de Pamela Franco se pronuncia sobre rumores de coqueteos con Christian Cueva. |Willax

¿Qué pasó entre Pamela Franco y Christian Cueva?

Christian Cueva y su exesposa Pamela López fueron el centro de atención tras un reencuentro no planeado en Trujillo, en el mes de julio. Mientras Pamela Franco estaba en Europa por motivos laborales, ellos coincidieron en la ciudad norteña, lo que ha desatado especulaciones sobre una posible reconciliación.

Recientemente separados, el reencuentro ha dejado mucho que pensar, especialmente después de que la madre de los hijos de ‘Aladino’ compartiera en redes sociales mensajes enigmáticos junto a fotos de arreglos florales que se presume fueron enviados por el futbolista como gesto de arrepentimiento.

Uno de estos mensajes hacía referencia a las rosas azules, simbolizando “sentimientos liberadores y de confianza”. Por otro lado, Pamela Franco, al ser consultada por el programa ‘América Hoy’ sobre este aparente regreso, negó estar enviando indirectas a través de TikTok y mencionó que no tiene “nada que decirle a nadie a estas alturas”.

Finalmente, el propio deportista se encargó de desmentir estos detalles. “Dejen de joder con tanto invento de mierd*, por desgracia a la única persona que le llevo flores es a mi abuelo. Ahora dejen vivir la vida y no jodan”, puso en Instagram.

Pamela Franco viajó a Europa y sigue alimentando rumores de una relación con Christian Cueva.