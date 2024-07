Pamela Franco aclara su relación con Christian Cueva y manda indirecta a Pamela López: “No estoy de haragana”

Pamela Franco habló sobre supuesta reconciliación entre Pamela López y Christian Cueva | América Hoy

Todo parece indicar que el futbolista Christian Cueva ha dado un giro inesperado en su vida sentimental y ahora busca reconciliarse con Pamela López, de quien se separó hace poco tiempo. Ambos coincidieron en Trujillo mientras Pamela Franco se encontraba en Europa trabajando con su orquesta, ajena a lo que sucede en Perú.

Fuentes cercanas a la pareja indicaron que esta reunión no fue planeada, pero su encuentro ha dejado mucho que pensar. La presencia del popular ‘Aladino’ en la ciudad norteña ha sido vista como un intento del futbolista por reconstruir su familia, lo que habría decepcionado a Pamela Franco, quien se enteró de la situación desde el extranjero.

Los rumores de reconciliación se han intensificado porque Pamela López presumió los arreglos florales que, aparentemente, le envió Christian Cueva en un intento de demostrarle que estaba arrepentido por haber puesto fin a su matrimonio de más de 10 años.

Pamela López presumió rosas azules en sus redes sociales. Captura/América Hoy

“Las rosas azules simbolizan sentimientos liberadores, de confianza. Esto hace que regalar rosas azules sea siempre una muy buena opción. Si además quieres demostrar tu amor, con ellas lo puedes hacer, representan el amor eterno y la esperanza de lograr un amor difícil o imposible”, fue el enigmático mensaje de Pamela López.

Pamela Franco habló sobre Christian Cueva

El programa ‘América Hoy’ se contactó con Pamela Franco vía WhatsApp para preguntarle sobre la supuesta reconciliación entre Christian Cueva y Pamela López. En un principio, la cantante de cumbia aclaró que no ha enviado indirectas a la pareja en TikTok, como muchos sugieren. “No tengo nada que decirle a nadie a estas alturas”, expresó.

Sobre si tiene un vínculo amical o amoroso con Christian Cueva, señaló: “Yo estoy trabajando, no estoy de haragana, enfocada en lo mío y los demás digan o hagan, no me importa”. Con esta declaración, la cantante quiso dejar claro que su prioridad es su carrera, y que no está interesada en los rumores sobre una supuesta oficilización con el futbolista.

Pamela Franco no negó ni afirmó tener un romance con Christian Cueva. Captura/América Hoy

Sin embargo, el programa matutino ‘América Hoy’ interpretó esta última expresión como una clara indirecta a Pamela López. Esto porque el reencuentro entre ella y el futbolista coincidió precisamente con el momento en que Pamela Franco se encontraba en Europa por motivos laborales, lo que sugiere que la exmujer del futbolista podría haber aprovechado este distanciamiento para hacer recapacitar al popular ‘Aladino’.

Christian Cueva negó reconciliación

En medio de los rumores, Christian Cueva recurrió a su cuenta de Instagram para negar que hubiera enviado flores a Pamela López. Con palabras vulgares, el futbolista solicitó que dejaran de crear falsos rumores y le permitieran vivir su vida tranquilamente.

“Dejen de joder con tanto invento de mierd*, por desgracia a la única persona que le llevo flores es a mi abuelo. Ahora dejen vivir la vida y no jodan”, escribió.

Christian Cueva usa su cuenta de IG para negar rumores sobre posible reconciliación con Pamela López.

Brunella Horna aconsejó a Pamela López

Luego de ver las pruebas que indican que Pamela López y Christian Cueva están a punto de retomar su relación amorosa, Brunella Horna, amiga cercana de la aún esposa del futbolista, le recomendó abrir los ojos y no darle otra oportunidad.

“Uno cuando tiene una amiga siempre quiere lo mejor. En lo personal, a mí no me gustaría que regrese con Christian Cueva porque ella ha sufrido muchísimo. Ella ha estado realmente en el piso cuando pasó todo este tema del cumpleaños y que salió el dueño de Barrunto [pruebas del romance entre Cueva y Franco]. ¿Y que ella regrese? De todo corazón, Pamela, amiga, espero que no caigas”, expresó preocupada la presentadora de ‘América Hoy’.

Brunella Horna rechaza reconciliación entre Pamela López y Christian Cueva.

Sin embargo, Rafael Cardozo, invitado del día y amigo de Christian Cueva, le aconsejó a la pareja continuar con su matrimonio, pero en estricto privado. “Han estado doce años y tienen hijos. Yo creo que es mucho tiempo de relación, tienen que arreglar en cuatro paredes, que tengan un perfil bajo. Sí se puede, hacen una bonita pareja. Merece su perdón”, sostuvo.