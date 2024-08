Desde las primeras horas de la mañana, los fans de BTS hicieron cola para adquirir los muñecos de BTS. | Canal N

La fiebre del k-pop ha generado gran revuelo en el Perú y el mundo y es más de una banda la que se ha convertido en la favorita de los fanáticos. Sin embargo, BTS fue la primera que desató furor a nivel mundial y se sigue consolidando con los años.

Es por ello que, como parte de su merchandising, se encuentran los conocidos muñecos coleccionables llamados BT21, que son una representación de los integrantes de la banda. TATA, Chimmy, Cooky, Shooky, RJ, Koya y Mang, son los nombres de los personajes que ahora han llegado a la cocina cadena de fast food, Mc Donald’s.

Así que este domingo 11 de agosto, se anunció la preventa de la edición limitada de BT21 hecha en colaboración con Mc Donald’s. Como era de esperarse, cientos de fanáticos se apersonaron hacia su local de Magdalena con la esperanza de encontrar a su personaje favorito.

Fans de BTS en Perú hacen largas colas para adquirir productos de edición limitada en conocido fast food

Muchos de ellos evidenciaron su felicidad al mostrar su cajita feliz con el producto en manos, incluso confesaron que decidieron asistir desde tempranas horas de la mañana para asegurarse y tener uno, pese a que tuvieron que hacer largas colas, no tuvieron problema en estar allí. Sin embargo, además de la venta, también se realizó una activación para que los fanáticos disfruten de un momento agradable.

En redes sociales, los usuarios también reportaron las largas colas para poder adquirirlos, incluso mencionaron que había personas que estaban desde la noche anterior para no quedarse sin su personaje favorito.

En cuestión de horas, a través de las redes sociales de Mc Donald’s Perú, se anunció que la preventa se había agotado y ahora están a la espera de que los personajes se vendan oficialmente en todas las tiendas a nivel nacional.

“El cariño de la comunidad Army se hizo sentir agotando nuestro stock de pre-venta BT21, pero la celebración continúa. Los esperamos a partir del martes 13 para completar su colección BT21 en nuestros restaurantes a nivel. Team McDonald’s”, mencionaron en el post.

Fans de BTS en Perú agotaron productos de edición limitada en conocido fast food

¿Quiénes son BTS?

BTS, también conocido como Bangtan Sonyeondan o Beyond The Scene, es un grupo surcoreano de K-pop formado por siete miembros: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Debutaron en 2013 bajo la compañía Big Hit Entertainment. El grupo ha ganado reconocimiento mundial por su música que abarca varios géneros, incluyendo hip-hop, pop y R&B, así como por sus letras que abordan temas tales como la salud mental, la juventud, el amor propio y los problemas sociales.

BTS ha lanzado varios álbumes exitosos tanto en Corea del Sur como a nivel internacional, entre los cuales se destacan “Wings”, “Love Yourself: Tear” y “Map of the Soul: 7″. Además, han ganado numerosos premios y han roto múltiples récords, siendo el primer grupo de K-pop en llegar al número uno en la lista Billboard 200 de Estados Unidos.

Los miembros del popular grupo de K-Pop BTS en una foto de archivo. EPA/KIM HEE-CHUL EPA

El grupo también es conocido por su fuerte presencia en redes sociales y su impacto en la moda y la cultura juvenil a nivel global. Han encabezado campañas y colaboraciones con grandes marcas y han sido invitados a eventos de alto perfil, incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde pronunciaron un discurso sobre el empoderamiento de los jóvenes.