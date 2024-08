Deyvis Orosco no pudo evitar conmoverse al ver ‘Tu nombre y el mío’: “Verme de niño fue emocionante”

Deyvis Orosco emocionó a su audiencia al compartir detalles sobre el estreno de la teleserie basada en su vida, ‘Tu nombre y el mío’, según informaron en ‘Estás en Todas’. El artista reveló que se conmovió profundamente al recordar su infancia al ver a su yo más joven reflejado en la pantalla.

“Ver la primera escena, verme a mí de niño, ha sido muy emocionante”, expresó Orosco en la entrevista. Además, comentó que la teleserie incluye momentos de su vida poco conocidos por el público, como cuando no pudo despedirse de su padre antes de que este viajara a Argentina. “Cuando él se tiene que ir a Argentina y yo me quedo muy dolido. Ya no nos pudimos despedir”, añadió él, conocido como el ‘Bomboncito de la Cumbia’.

El cantante también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de superación al público. De manera inspiradora, afirmó que si él pudo salir adelante, cualquier persona también puede hacerlo. “Si yo pude, la gente también puede. Salí orgullosamente de la tercera zona de Collique”, manifestó con firmeza.

Durante la conversación, Orosco destacó que la serie televisiva no solo narra sus éxitos, sino también los desafíos que ha enfrentado. La producción intenta capturar la esencia de sus experiencias personales y profesionales, llenas de altibajos y momentos decisivos que han moldeado su carrera y vida.

La emotividad que rodea a esta nueva producción deja entrever la profundidad de la conexión de Orosco tanto con su propia historia como con sus seguidores. Esto convierte a ‘Tu nombre y el mío’ en una pieza significativa no solo para él, sino también para quienes lo han seguido y apoyado a lo largo de su trayectoria artística.

Deyvis Orosco aseguró que su serie biográfica tiene un mensaje

Deyvis Orosco apareció en el programa ‘Estás en Todas’ para hablar sobre el éxito de su serie ‘Tu nombre y el mío’, revelando que no estaba en sus planes iniciales. Sin embargo, al recibir la oferta, Orosco vio una oportunidad invaluable para transmitir un mensaje de superación personal. A pesar de la sorpresa de su círculo cercano sobre su decisión de aceptar el proyecto, el artista quiso aprovechar la plataforma para inspirar a otros.

Orosco compartió que su elección de participar en la serie fue motivada por su deseo de enviar un mensaje poderoso: si él pudo superar obstáculos significativos, otros también pueden hacerlo. Proveniente de la tercera zona de Collique y enfrentando numerosas dificultades, Orosco enfatizó que el trabajo duro y la fe en uno mismo son claves para alcanzar los objetivos en la vida.

¿Cuánto rating hizo en su estreno?

El estreno de la telenovela ‘Tu nombre y el mío’ atrajo una gran atención del público, alcanzando picos de 24 puntos de rating en Lima y otras seis ciudades, con un promedio de 20.5 puntos, según Kantar Ibope Media. Este impresionante desempeño la convirtió en la serie más vista en su franja horaria a nivel nacional.

En el día de su lanzamiento, ‘Tu nombre y el mío’ se destacó como la segunda producción más popular, solo detrás de ‘Al fondo hay sitio’, que obtuvo un índice de audiencia de 21 puntos en Lima y seis ciudades adicionales. La serie, creada por Michelle Alexander, logró captar la audiencia y consolidarse como un éxito en la televisión.