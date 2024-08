Artista peruano da vida a la Lima antigua: convierte fotos de siglos pasados en videos a todo color

Algunos lugares de Lima han renacido gracias a Alex Cruz, un experto en inteligencia artificial que devolvió el color y la energía a antiguas fotografías. (Alex Cruz)

La Lima del siglo XX se debatía entre el encanto antiguo y la vorágine de la modernidad. Las casonas coloniales y los tranvías eléctricos evocaban una nostalgia difícil de ignorar, en marcado contraste con la llegada de la Vía Expresa que fragmentaba la ciudad. Los barrios tradicionales, como Barranco y Miraflores, se veían obligados a compartir espacio con rascacielos que surgían cual hongos en una tormenta. Los peruanos de aquella época añoraban las tardes tranquilas en los parques, ahora envueltos en smog, y lamentaban que las veredas estuvieran invadidas por vendedores ambulantes.

Las personas que recuerdan la Lima de antaño tienen más de 80 años, una edad en la que los recuerdos afloran cuando se sientan a conversar con la familia. En estas reuniones, los niños pueden quedarse maravillados al escuchar relatos de cómo era la capital a inicios del siglo XX. Su impresión se intensifica aún más si se les muestran fotografías antiguas junto a imágenes modernas de un mismo lugar.

Ahora bien, ¿qué pasaría si un niño viera un video que muestra cómo era la ‘Ciudad de los Reyes’ antes del nuevo milenio? Probablemente se sorprendería y no cuestionaría su autenticidad. Sin embargo, un joven o adulto podría acercarse y revelarle que ese material audiovisual, que tanto lo deslumbró, fue creado con inteligencia artificial (IA), una herramienta que devuelve la vida a viejas fotografías.

Plaza de Armas de Lima del siglo XX y XXI. (Composición Infobae: Andina/Lima Antigua)

Fotos históricas de Lima cobran vida gracias a la inteligencia artificial

Gracias a la inteligencia artificial, ahora podemos imaginar cómo las antiguas fotografías de la ciudad capturaban el dinamismo y la esencia de una capital que hoy parece sacada de otro mundo. Por ejemplo, las casonas coloniales se llenan de color, los parques antiguos se animan con niños correteando bajo la sombra de frondosos árboles, y los tranvías eléctricos recorren las avenidas históricas con su clásico traqueteo. Esta tecnología permite revivir la esencia de una capital que, aunque transformada, sigue viva en la memoria colectiva.

Algunos lugares de Lima han renacido gracias a Alex Cruz, un experto en inteligencia artificial que devolvió el color y la energía a antiguas fotografías de la ciudad. Estas imágenes, que datan del siglo XIX y XX, nos transportan a una época en la que aún no había visos de modernidad. En ese entonces, Augusto B. Leguía todavía no había asumido la presidencia, por lo que no se realizaron obras públicas ni se construyeron parques modernos.

Cruz utilizó las fotos de las colecciones Lima la Única y de Jorge Ben Avid para crear dos videos que evocan la Lima de antaño, la que muchos de la tercera edad añoran. En el primer material audiovisual, se pueden apreciar lugares icónicos como la plaza Dos de Mayo, el Paseo Colón, un tramo de la avenida Arequipa y la plaza San Martín, entre otros. Lo curioso del clip es que muestra personas caminando, así como autos y un tranvía que se desplaza por las vías férreas.

Una foto del Paseo Colón fue transformada en video. En el material audiovisual aparece un señor caminando. (Captura de video de Alex Cruz)

En una entrevista con Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, el experto en inteligencia artificial compartió detalles sobre su trabajo y el uso de esta tecnología, que ha beneficiado tanto a quienes vivieron en el siglo XX como a las nuevas generaciones.

“Se tiene que escoger fotos que se presten para (convertirlas en video). Si la imagen está muy saturada con personas, tiende a deformarse. Mediante el uso adecuado del prompt que se le da a la IA, uno puede obtener resultados interesantes. Por ejemplo, los movimientos de cámara se especifican en el prompt; dependiendo de la escena, describo cómo quiero que sea y qué elementos deben moverse, como las personas caminando”, señaló el artista.

En el segundo material audiovisual publicado a través de la página de Facebook Lima la Única, se pueden apreciar lugares como la Alameda de los Descalzos, el Paseo de las Aguas, los jirones Junín y Carabaya, el Aeropuerto Limatambo y el Puente Trujillo (detrás del Palacio de Gobierno). Cabe destacar que esta última ubicación fue capturada en los últimos años del siglo XIX.

Según Alex Cruz, esta es la imagen más antigua que ha animado, y muestra una vista situada a pocos metros de la parte trasera del Palacio de Gobierno. (Captura de video de Alex Cruz)

“La escena de la parte posterior del Palacio de Gobierno es de aproximadamente 1890, pero hay otras que sí corresponden a los años 50. He tratado de ordenarlas cronológicamente”, indicó el experto.

Es menester señalar que Cruz, el peruano que dio vida a las fotos antiguas, ha editado las imágenes añadiéndoles color, ya que muchas de ellas estaban en blanco y negro. Ha creado numerosos videos hasta llegar al producto final.