Soldado muere dentro del cuartel Hoyos Rubio: familia denuncia que era víctima de violencia al interior

El último domingo 4 de agosto, alrededor de las 6:30 a.m., un joven soldado murió ahogado en una piscina del cuartel militar Rafael Hoyos Rubio, ubicado en el distrito del Rímac. Sin embargo, la familia no cree en la versión brindada por las autoridades, por lo que narran que no se habría tratado de un accidente.

De esta manera, el padre de Alexander Vargas Rojas, de tan solo 20 años, manifestó que su hijo sabía nadar desde muy pequeño, por lo que considera que la información que recibió no es del todo confiable.

“Creo que mi hijo no ha muerto ahogado, porque él sabía nadar. No creo porque sabía nadar desde los 4 años. Yo tengo dudas y creo que esto se aclare”, señaló el padre a Panamericana

Denuncian golpes

Rolando Vargas, padre del joven, también señaló que una de las señales para no creer en la versión brindada por las autoridades es que tenía conocimiento de que aparentemente recibían golpes. De acuerdo con la familia, la necropsia determinó que la causa del fallecimiento sería por “edema pulmonar”.

“Llamó el comandante Panduro y me manifestó que mi hijo se resbaló y se ahogó”, fueron las palabras con las que se le comunicó al progenitor del accidente.

Vargas considera que a su hijo alguien lo “ahogó”, por lo que presume que habría sido víctima de lo que un día contó. Además, precisó que su Alexander le contó en alguna oportunidad que dentro del cuartel era víctima de golpes.

“Mi hijo varias veces me decía que les pegaban, porque ellos son abusivos superiores. Les pegan con puñetes, palos, varias cosas. Cuando salió por su cumpleaños también le agarraron a palazos”, declaró para América Noticias.

Por su parte, el primo del soldado manifestó que la víctima tiene diversos “moretones” en su cuerpo, por lo que descartan que haya fallecido por ahogamiento. “Lo que me causa mucha extrañeza es que mi primo tiene moretones todo el cuerpo y solo salga por ahogamiento. Me dijo: ‘primo, ya no quiero volver’, porque le pegan adentro”, narró el familiar.

Hoy, el padre deja el dolor para continuar de pie y solicitar información de lo que en realidad pasó con su hijo. “Quiero justicia para mi hijo, que los responsables paguen su culpa. ¿Cómo me [van] a entregar muerto a mi hijo”, añadió.

Comunicado el Ejército

El Ejército del Perú emitió un comunicado y no desmintió las denuncias realizadas por el padre de la víctima. Asimismo, señaló que la Inspectoría de la institución se encargará de realizar las investigaciones.

Además, aseveraron que se vienen realizando facilidades a la Policía Nacional y Ministerio Público para conocer los hechos y recaben la información necesaria para el caso.

Cabe precisar que no es la primera vez que se denuncia un caso de violencia en el Ejército del Perú.

