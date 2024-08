Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez: Ya no deberás sacar tu laptop ni aparatos electrónicos en controles, ¿desde cuándo?

La razón por la que ya no tendrás que sacar tu laptop al pasar por los controler del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es por los nuevos tomógrafos que serán instalados. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/LAP/izusek/iStockphoto/Getty Images

El Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ya registra un 90% de avance. Inclusive la publicación informativa Ya Lo Chávez, señala que este ya “se encuentra listo para operar con un moderno y ágil sistema de seguridad en equipajes. Estos equipos son altamente eficientes y permitirán una cómoda experiencia para todos los pasajeros que lleguen al terminal”.

Estos grandes avances incluye también equipos nuevos que permitirán que el ingreso a las puertas de embarque sea más rápida y cómoda, que cambiarán las acciones que los pasajeros tomaban al pasar por el proceso de entrada. Una de las mayores mejores: ya no tendrán que sacar sus laptops ni aparatos electrónicos de sus equipajes al pasar por los controles.

“Al momento de pasar con la maleta de mano en el punto de inspección, ya no será necesario retirar equipos electrónicos como laptops, celulares o audífonos, ni objetos líquidos como gel de mano o agua, dado que los tomógrafos proporcionarán imágenes en 3D para analizar en 360 grados”, informa la publicación oficial del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

Este es el plano y accesos del Nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. - Crédito Ya Lo Chávez

Ya no tendrás que sacar tus aparatos electrónicos

Tdoo quien haya subido a un vuelo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sabe que al momento de pasar por los controles, tiene que sacarse, inclusive, en ocasiones, los zapatos. Una de las acciones más incómodas de este proceso era tener que abrir el equipaje para sacar líquidos y aparatos electrónicos. Sin embargo, esto cambiará.

“El nuevo aeropuerto contará con tomógrafos de alta tecnología, los cuales inspeccionarán tanto el equipaje de bodega como el equipaje de mano. A la fecha, se han instalado 3 tomógrafos para el equipaje embarcado y 7 tomógrafos ubicados de forma estratégica en la zona de inspección de equipajes de mano en el área de transferencia de vuelos internacionales en el segundo nivel. En la zona de salidas se instalarán 14 líneas de inspección en el tercer nivel, más una en el primer nivel, por lo que se tendrán 22 tomógrafos para este tipo de equipajes operando desde el primer día de apertura”, revela la publicación Ya Lo Chávez.

Gracias as estos nuevos aparatos, los pasajeros podrán pasar por un proceso ágil y más cómodo. analizar. “Se instalarán 4 tomógrafos para inspección de equipajes de bodega; uno por cada isla de facturación, con los que se podrá revisar más 3.000 equipajes por hora en tres islas al inicio de operaciones en diciembre 2024 y más de 4.000 equipajes por hora con las 4 islas de facturación habilitadas para el 2025″, se agrega.

El Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez también tendrá un nuevo accceso y se dejará atrás la clásica entrada por Faucett. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Captura de Google

¿Cuándo se darán estos cambios?

A pesar del ruido alrededor de la fecha de inauguración del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, la publicación oficial ha señalado que este se inaugurará el próximo miércoles 18 de diciembre, fecha en que los pasajeros podrán ver estos cambios y mejoras al gran complejo.

Pero este no será el único cambio para los usuarios. Por ejemplo, además, Según la revista Ya lo Chávez, la clásica entrada al complejo aéreo por la avenida Faucett ya no será usada, y no servirá para ingresar al nuevo terminal. “A partir del 18 de diciembre de 2024, el ingreso y salida al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se realizará exlusivamente por la avenida Morales Duárez, dejando atrás el acceso por la avenida Faucett”, se informa

Asimismo, el antiguo terminal, al que se entraba usualmente por esta avenida, ya no será usado del mismo modo. “Observamos en la pista la oportunidad de desarrollar negocios complementarios como el mantenimiento de aeronaves y otras necesidades como carga,” manifestó Arturo Vera, Gerente de Estrategia Corporativa de Lima Airport Partners (LAP) a RPP.

El espacio del antiguo terminal Jorge Chávez dejará de ser usado para estos fines, luego de la inauguración del nuevo en diciembre de 2024. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

La reconversión del espacio incluye planes ambiciosos como la transformación de áreas para el comercio y la implementación de servicios complementarios que beneficiarán a la economía local y mejorarán la infraestructura de la ciudad. “Se consideran dos opciones principales para el antiguo aeropuerto: una zona comercial y un núcleo de negocios complementarios,” agregó Vera.