Se alista venta del edificio central de Petroperú: Dina Boluarte oficializó el cambio de su sede a Talara

La presidenta Dina Boluarte destacó la necesidad de reestructurar Petroperú debido a problemas de liquidez financiera. - Crédito Composición Infobae Perú

El reciente Mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte ha allanado el camino para la pronta venta de la sede central de Petroperú ubicada en San Isidro. Bajo la dirección de Oliver Stark, el directorio de la estatal petrolera deberá tomar medidas de austeridad y reestructuración, incluyendo el traslado de su domicilio oficial a Talara.

La mandataria, en su discurso por Fiestas Patrias ante el Congreso, enfatizó la necesidad de reestructurar a la referida entidad debido a sus problemas de liquidez financiera, destacando que la empresa “ha generado la pérdida de eficiencia y competitividad en el mercado”. Además, subrayó que “acciones de reestructuración e implementarán estrictas medidas de austeridad, tales como el traslado del personal de Lima hacia Talara, la venta de algunos activos, entre otras medidas”.

El reciente mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte ha impulsado la venta de la sede central de Petroperú. (Flickr Congreso de la República)

¿Cuánto vale la sede central de Petroperú?

La sede central de Petroperú en San Isidro, con una extensión aproximada de 5.000 m2 y un estacionamiento privado de 1.200 m2, se encuentra en una de las zonas comerciales más valiosas de Lima. El terreno más las áreas construidas fueron valuadas en un valor estimado de 105.6 millones de dólares. Sin embargo, este precio tendría un ‘ajuste’ debido a factores como la antigüedad del edificio y de la situación de su saneamiento.

Actualmente, el precio de mercado por el terreno sin construir donde se ubican las instalaciones es de US$7.000 por m2, por lo que el valor total estaría valuado en más de US$43 millones. Pero expertos del sector inmobiliario han tasado el suelo de la propiedad en US$38 millones, una cifra menor a su precio real.

La inminente venta del edificio central de Petroperú viene siendo criticada por diversos expertos del sector. Miguel Cordano Rodríguez, presidente del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú (CTTP), aseguró a La República que este es el peor momento para vender el edificio.

Los expertos critican la venta de activos de Petroperú por considerarla inoportuna. - crédito Andina

Por su parte, Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB, también expresó al referido medio su preocupación sobre la venta, argumentando que “si bien es necesario vender activos no estratégicos para cubrir deudas y reducir gastos, la empresa debe sincerar su planilla, sanear la empresa y recién ahí sentarse con el acreedor”.

Entre los activos que también están bajo la mira del directorio para su posible venta se encuentran:

Club Petroperú en Surco : Valor estimado de 23.8 millones de dólares.

Club Punta Arenas en Talara : Valor estimado de 26.9 millones de dólares.

Casa El Olivar en San Isidro : Valor estimado de 6.8 millones de dólares.

Villa Petroperú en Los Órganos : Valor estimado de 1.7 millones de dólares.

Casa Pallardelli en San Isidro : Valor estimado de 890 mil dólares.

Casa Club de Pesca en Punta Sal : Valor estimado de 120 mil dólares.

Fishing Club en Talara : Valor estimado de 563 mil dólares.

Condominio Las Palmeras : Área de 11,445 m2.

Terreno Rímac: Área de 3,000 m2.

Este movimiento busca reducir el pasivo corriente de corto plazo de más de US$4.500 millones, aunque algunos analistas consideran que la venta de estos activos podría simbolizar una liquidación de la empresa más que una solución a sus problemas financieros.

César Gutiérrez destaca la problemática de las deudas acumuladas y sugiere la liquidación como una posible solución. - Crédito: Andina

En una entrevista con Exitosa, el expresidente de Petroperú, César Gutiérrez, manifestó su preocupación por las deudas acumuladas de la empresa petrolera y sugirió que una posible solución podría ser su liquidación. Gutiérrez argumentó que esta medida no sería la más adecuada, ya que hay deudas que no podrán ser pagadas, lo que afectaría negativamente la reputación de Perú a nivel internacional.

Sin embargo, propuso que, antes de considerar la venta de la compañía estatal, se debería reducir significativamente las deudas previstas para los próximos años. “Creo que es necesario cubrir las deudas ineludibles para evitar dañar la imagen del país. Después de disminuir considerablemente la deuda, podríamos considerar la venta de la empresa. No veo otra alternativa”, puntualizó.

Advierten posibles despidos en Petroperú

La nueva sede de Petroperú será en Talara, obligando al personal a trasladarse a esta ciudad sin cobertura de gastos por parte de la empresa. Foto: composición Infobae/Anina

La reubicación del domicilio de Petroperú a Talara también implica un cambio para el personal de la empresa. Según la Ley 32103, publicada el 26 de julio, desde el momento en que se instale en su nueva sede, los trabajadores deberán presentarse en esa ciudad.

“El domicilio de Petro-Perú es la ciudad de Talara, pudiendo establecer centros de operación, agencias, sucursales, filiales y/o subsidiarias en cualquier lugar de la República del Perú y/o del extranjero, de acuerdo con las normas de su Estatuto Social. Podrá igualmente adquirir acciones y/o participaciones en otras empresas”, se lee en el citado dispositivo legal.

La administración, que incluye la Gerencia General y la Gerencia de Recursos Humanos, podrá citar a los trabajadores a Talara en una fecha determinada, que no pasaría de septiembre próximo. Con esta disposición, la empresa no tendrá que cubrir ningún gasto de traslado, y aquellos empleados que no se presenten serían despedidos, de acuerdo a expertos.

Esta situación podría desencadenar una ola de despidos, sin mayores compensaciones que los aportes fraccionados del CTS del 2024, las vacaciones truncas para aquellos que las tengan y un porcentaje de la gratificación de diciembre de 2024, advirtieron.