Pamela Franco se reencontrará con su hija, pese a que Christian Domínguez advierte apoyo: “Solo tú y yo sabemos”

Pamela Franco se reencontrará con su hija, pese a que Christian Domínguez afirma apoyo: “Solo tú y yo sabemos”. (Captura: Willax)

Fuerte y claro. La cantante de cumbia Pamela Franco, actualmente de gira por Europa con su agrupación musical, compartió un sentido mensaje en sus redes sociales dedicado a su pequeña hija, fruto de su relación con Christian Domínguez. En el mensaje, Pamela expresó su amor por la pequeña y prometió que pronto se reencontrarían.

Como era de esperarse, el mensaje fue comentado en el programa ‘Un día en el mall’, conducido por las modelos Valeria Flórez y Andrea Arana. Las conductoras discutieron la reciente publicación de la cumbiambera, que incluía una foto de la menor, siendo abrazada por la hermana de Pamela o su nana.

Recordemos que, la niña había estado enferma la semana pasada y fue internada de emergencia en una clínica local, según Pamela informó en una conferencia de prensa desde España. “Imagínense ustedes que son mamás estar lejos, pero a veces toca porque yo acá no vine de paseo, vine a trabajar, vine a demostrar mi arte junto a mis compañeros músicos. Yo sé que Dios nunca nos va a soltar de la mano a la gente que hacemos las cosas bien,” agregó, mostrando su fe y esperanza en que todo mejorará.

Andrea Arana explicó la imagen diciendo: “En esta foto, la bebé de Pamela y Christian está abrazando a alguien muy cercano a ella, posiblemente su tía, como mencionó Pamela”. Luego leyó el mensaje adjunto: “El amor de mi vida. Mi bebé, te amo, ya falta poco, solo tú y yo sabemos mi niña”. Este mensaje ha sido interpretado por algunos como una crítica velada hacia Christian Domínguez, insinuando que no ha estado presente en la vida de su hija.

“Pero bueno, yo no creo que Pamela Franco de loca haya dicho lo que dijo de Christian Domínguez, tampoco dudo de que Christian sea un buen papá, o sea eso no lo quita nadie porque creo que nunca han habido quejas como mencioné el día viernes sobre paternidad relacionado con Christian Domínguez, o sea nunca había visto a una ex pareja salir a quejarse de él salvo que sea de una infidelidad, pero del tema paternal no había visto, entonces y no se le puede creer todo, tampoco a una sola persona, no?

Hace poco, Pamela Franco se tomó un momento para hablar con un medio local, sugiriendo que el padre de la niña no estaría involucrado en el cuidado de su hija. “Que yo sepa, él está haciendo su vida. Imagino que en algún momento irá a verla”, comentó Pamela. “Mi bebé está con mi hermana, mi sobrina y la nana. Gracias a Dios, tengo a mi familia que nunca me deja sola”, añadió en aquella oportunidad para un programa de América televisión.

Janet Barboza se solidariza con Pamela Franco

Hace poco, la conductora de ’América Hoy’ Janet Barboza resaltó que entiende a la polémica figura, incluso, tuvo la oportunidad de hablar con Christian Domínguez, padre de su hija. “Por su puesto que te entendemos, las que somos madres, entendemos del dolor, que hay que trabajar, que tu hijo se enferme, que esté lejos, la impotencia de no poder estar cerca, de agarrarle la manito. Es muy pequeñita aún, sabemos que está con tu hermana, que está con la nana, confiemos en que todo salga bien”, indicó.

“Yo hablé con Christian el día de ayer (25 de julio) y me dijo que, evidentemente, cuando la niña se empezó a sentir mal la llevaron de inmediato, la internaron y está con buenos cuidados. Así que Pamela, desde aquí, todo tu amor para tu hija preciosa. Estamos seguras de que se va a recuperar pronto, pero la preocupación de madre estando tan lejos, nadie se la va a quitar”, acotó Barboza.

Ethel Pozo y Janet Barboza se solidarizan con Pamela Franco. América TV