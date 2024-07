Feriados 2024: ¿cuándo será el próximo fin de semana largo en el Perú? Esto indica el calendario oficial

El Gobierno agendó la lista de feriados y días no laborables a inicios del 2024. - Crédito: composición Infobae Perú

Tras la reciente conmemoración de Fiestas Patrias 2024, la ciudadanía ya se encuentra ansiosa por conocer cuál será el próximo fin de semana largo oficial. Esta información, crucial para la planificación personal y laboral de millones de peruanos, se encuentra disponible en el calendario oficial de feriados.

Los días no laborables y feriados son anunciados por el Gobierno y se determinan por una variedad de motivos que incluyen celebraciones religiosas, acontecimientos históricos y fechas tradicionales significativas. El diario El Peruano se encarga de comunicar estas fechas con suficiente anticipación, a fin de garantizar que tanto empleadores como empleados puedan estructurar sus actividades de manera efectiva.

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo?

El 6 de agosto conmemora una fecha especial para todos los peruanos. - Crédito: composición Infobae Perú

El próximo viernes 30 de agosto será feriado a nivel nacional, ya que se conmemora el Día de Santa Rosa de Lima, en honor a la primera santa nacida en América Latina y a la patrona de Perú, América, las Islas Filipinas y la Policía Nacional del Perú.

De esta manera, el calendario oficial del Gobierno determina como fin de semana largo más próximo: del 30 de agosto al 1 de septiembre.

La festividad incluye diversas actividades religiosas y culturales. Muchas personas participan en misas y procesiones en su honor, especialmente en la ciudad de Lima, donde se encuentra el Santuario de Santa Rosa. Este lugar, ubicado en la avenida Tacna, es un punto de peregrinación, y los fieles suelen depositar cartas de peticiones y agradecimientos en un pozo situado ahí, conocido como ‘El Pozo de los Deseos’.

Además, al ser un día no laborable, muchas empresas e instituciones públicas y privadas cierran sus puertas, a fin de permitir a los ciudadanos participar en las celebraciones o disfrutar de un día de descanso adicional.

- crédito composición Infobae

Fines de semana largo que quedan en el 2024

Santa Rosa de Lima : del viernes 30 de agosto al domingo 1 de septiembre (tres días)

Combate de Angamos : del sábado 5 octubre al martes 8 de octubre (cuatro días)

Inmaculada Concepción : del viernes 6 de diciembre al lunes 9 de diciembre (cuatro días)

Navidad, cinco días : del sábado 21 de diciembre al miércoles 25 de diciembre (cinco días)

Año Nuevo 2025: del sábado 28 de diciembre al miércoles 1 de enero de 2025 (cinco días).

¿Cuáles son los feriados 2024 que quedan?

Batalla de Junín: martes 6 de agosto

Santa Rosa de Lima: viernes 30 de agosto

Combate de Angamos: martes 8 de octubre

Día de Todos los Santos: viernes 1 de noviembre

Inmaculada Concepción: domingo 8 de diciembre

Batalla de Ayacucho: lunes 9 de diciembre

Navidad: miércoles 25 de diciembre.

El Gobierno peruano oficializó la lista de fechas de descanso a inicios de año. - Crédito: composición Infobae

¿Cuáles son los días no laborables 2024 que quedan?

Combate de Angamos: lunes 7 de octubre

Inmaculada Concepción: viernes 6 de diciembre

Navidad: lunes 23 de diciembre

Navidad: martes 24 de diciembre

Año Nuevo: lunes 30 de diciembre

Año Nuevo: martes 31 de diciembre.

¿Feriado o día no laborable?

En una medida que busca fomentar el turismo interno y proporcionar periodos de descanso adicionales a los trabajadores, el Gobierno ha instituido días no laborables para los empleados del sector público. Esta disposición no afectará permanentemente al calendario laboral, ya que las horas no trabajadas serán compensadas dentro de un plazo de 10 días o conforme a los criterios establecidos por la respectiva entidad de cada empleado.

Contrario a los feriados, que son obligatorios y deben ser remunerados, estos nuevos días de descanso tienen un enfoque más flexible. En el sector privado, la adopción de esta política se dejará a discreción de los acuerdos entre empleadores y empleados, lo que ofrece una adaptación más personalizada a las necesidades y posibilidades de cada empresa.