Congreso: Proponen que ríos, lagos, lagunas, glaciares y el mar del Perú sean reconocidos como sujetos de derecho

La congresista de Perú Libre, María Antonieta Agüero, propuso que los ríos, lagos, lagunas, glaciares, e incluso el mar del Perú, sean reconocidos como sujetos de derecho. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Unidos por los Bosques/Agencia Andina)

Un nuevo proyecto de ley se presentó en el Congreso dirigido a la protección del medio ambiente: el reconocimiento de ríos, lagos, lagunas, glaciares y hasta del mar del Perú como sujetos de derechos. Esto, con la intención de garantizar cinco aspectos claves, como son su existencia, su desarrollo natural, regenerarse, restaurarse y evolucionar.

El documento, presentado por la congresista de Perú Libre, María Antonieta Agüero, indica que de esta forma se contribuye a la conservación de los ecosistemas, además de la biodiversidad que habita en ellos, y la salud ambiental en beneficio de los ciudadanos en la actualidad y los de próximas generaciones.

En total, el proyecto busca que se reconozcan once derechos a estos ecosistemas:

Derecho a existir .

Derecho a fluir , asegurando un caudal ecológico necesario para garantizar un ecosistema saludable.

Derecho a ejercer sus funciones esenciales con el ecosistema.

Derecho a estar libre de toda contaminación .

Derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes.

Derecho a la biodiversidad nativa.

Derecho a la restauración y remediación.

Derecho a la regeneración de sus ciclos naturales.

Derecho a la conservación de su estructura y funciones ecológicas.

Derecho a la protección , preservación y recuperación.

Derecho a la representación.

La cuenca alta del río Rímac enfrenta una severa crisis ambiental debido a la contaminación por relaves mineros. (Foto: Red Muqui)

Ríos y lagos contaminados a nivel nacional

La contaminación de ríos y el uso de sus aguas para el desarrollo de actividades como la minería ilegal, e incluso de la industria minera formal, ha generado que las cuencas de varios ríos presenten una alta concentración de elementos contaminantes.

Entre las que presentan esta problemática, se consideran las cuencas de ríos ubicados en regiones como Loreto, Puno, La Libertad, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Arequipa, Pasco, Huánuco y Tumbes. El caso de lagos y lagunas, estos presentan una situación similar en regiones como Puno, Ucayali, Arequipa, Junín, Loreto.

Un proyecto declarativo, pero sin mayor impacto en la realidad del país

En conversación con Infobae Perú, el abogado César Ipenza, especializado en delitos ambientales, sostuvo que “En el último tiempo hay una corriente ‘de moda’ para asignarles derechos a los distintos ecosistemas”, y que la propuesta de la parlamentaria de Perú Libre sería un proyecto que da un mensaje, pero que en realidad no genera un cambio significativo, pues el país ya cuenta con normas que garantizan la protección de los ecosistemas mencionados.

“Creo que más allá del mensaje mediático, el marco jurídico debe cumplirse para garantizar una verdadera y efectiva protección como las diversas leyes mandan. Todo lo que está planteando este proyecto está en el marco jurídico y lo que debería hacer es implementarse medidas encargadas de recuperar y rehabilitar ecosistemas que han sido degradados y contaminados”

Río Tambo en Arequipa. (Foto: El Búho)

Ipenza también sostuvo a este medio que el principal problema es la falta de recursos para que se implementen las normas que podrían permitir que se protejan estos ecosistemas de forma adecuada. “De nada me sirve declarar a los ecosistemas como sujetos de derecho cuando no hay ni siquiera recursos para garantizar la protección de esos ecosistemas y recuperar los que han sido destruidos. El proyecto habla de todos los procesos de contaminación, pero no hay medidas concretas para viabilizar su rehabilitación”.

“Más allá de sacar leyes que puedan sonar bonitas pero que en la práctica no se traduce en nada, el Congreso debe fiscalizar para que se cumplan los competencias que tiene cada ministerio y cada autoridad y se evite cualquier situación de impacto contra el ambiente (...) ¿Qué medida está tomando el congreso para evitar la contaminación de los ríos por parte de la actividad minera ilegal? Ninguno””