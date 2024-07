Cierran la Costa Verde del Callao por desfilo cívico: Fecha y hora de la clausura

Costa Verde del Callao será clausurada. (Foto: Andina)

Con motivo del desfile cívico militar por Fiestas Patrias, el circuito de playas de la Costa Verde permanecerá cerrado entre Chucuito y la avenida Haya de la Torre en ambos sentidos. La medida estará vigente hasta las 22:00 horas del miércoles 24 de julio.

La clausura de esta importante vía comenzó este martes 23 y obedece a la necesidad de instalar y habilitar los espacios para el normal desarrollo del evento, informó el Gobierno Regional del Callao. “Invitamos a la comuna del primer puerto a sumarse a esta iniciativa desde las 9:00 horas del miércoles 24 de julio”, detalló la autoridad regional.

El desfile contará con la participación de los colegios ganadores de los desfiles distritales, así como delegaciones de instituciones chalacas, fuerzas armadas y policiales. La jornada busca reunir a los chalacos en un evento de fervor patriótico frente al mar, un escenario emblemático de la región.

Por ser feriado no laborable, la interrupción de la vía este martes no generó dificultades significativas. No obstante, las autoridades instan a los conductores a tomar precauciones si utilizan regularmente la Costa Verde para sus traslados matutinos este miércoles. “Los desvíos del tránsito vehicular se harán por las avenidas La Paz y La Marina”, explicó el gobierno regional, añadiendo que los detalles del desvío se encuentran en el plano distribuido por las autoridades.

Además, agradecieron anticipadamente la comprensión del público, destacando que su cooperación permitirá disfrutar de un evento seguro y organizado. Con medidas preventivas en marcha, las autoridades locales aseguran que los preparativos del desfile se desarrollan con normalidad.

Avenida Brasil es lotizada por Parada Militar

A una semana de las celebraciones de Fiestas Patrias, las actividades se intensifican para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2024. Este evento conmemorará el 203 aniversario de la proclamación de la Independencia Nacional del Perú y contará con la participación de batallones del Ejército del Perú, Fuerza Aérea, Marina de Guerra y Policía Nacional, así como otras instituciones. La avenida Brasil será, como es tradición, el escenario principal.

Estos espacios serán alquilados a asistentes que no consigan asiento en las tribunas, generando malestar entre los ciudadanos. (Composición: Infobae / Andina)

Sin embargo, la celebración enfrenta polémicas debido a la lotización de espacios en la avenida. Desde el pasado fin de semana, se han observado pintas que indican la reserva de lugares específicos. Estos espacios serán alquilados a los asistentes sin asiento en las tribunas, una práctica recurrente que genera malestar en la ciudadanía.

Las pintas en el pavimento señalan los nombres de quienes han “separado” su lote con el objetivo de alquilar sillas y espacios. Esta práctica, denunciada en años anteriores, es vista como una privatización de los espacios públicos durante el evento.

Hoy lunes, la Municipalidad de Jesús María y las autoridades de Pueblo Libre han llevado a cabo trabajos de limpieza para eliminar estas pintas y han intensificado la vigilancia a través de cámaras de seguridad para prevenir la lotización de espacios. A pesar de estos esfuerzos, el problema persiste.

El desfile del 29 de julio tiene una duración estimada de tres horas. Ya se ha realizado el cierre parcial de la vía auxiliar de las cuadras 18, 19 y 20, en dirección desde el centro de Lima hacia Magdalena, como parte de los preparativos del evento.