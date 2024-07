María Pía Copello revela cómo su esposo decidió terminarla y cómo ella reaccionó: “Tú no me vas a venir a ridiculizar”

María Pía Copello revela cómo su esposo decidió terminarla y cómo reaccionó ella. Magaly Medina El Podcast

En la última edición del podcast de Magaly Medina, María Pía Copello no solo contó detalles de su ruptura con Samuel Dyer Coriat cuando aún no estaban casados, sino que también se animó a relatar cómo él la terminó y cómo ella reaccionó en esa ocasión.

La forma poco madura fue lo que sorprendió tremendamente a María Pía Copello, quien no dudó en poner los puntos sobre las íes y enfrentar a su entonces pareja.

María Pía cuenta que todo sucedió después que le pidiera hablar sobre el futuro de su relación, donde él evitó referirse al respecto y decirle que después conversarían.

“Pónganse en mi posición, él me dice ‘me voy a hacer un MBA en Estados Unidos’, y que le iba a tomar no sé si un año, año y medio. No me decía cuáles eran los planes, como cualquier persona le pregunté cómo vamos a hacer, ‘yo te voy a acompañar, tú vas a venir’. Además, llevábamos 3 años de relación donde nos veíamos todos los días y donde existía la confianza de poder preguntar eso, pero yo creo que él casi se atraganta con el raviol, casi casi vomita. Noté una actitud completamente extraña, pero la verdad, no adiviné lo que iba a pasar”, contó María Pía en el podcast, el cual se estrenó el jueves 18 de julio.

María Pía Copello recuerda la vez que terminó con su esposo. La pareja se separó por tres meses antes de casarse. Magaly Medina El Podcast

La terminaron a través de un tercero

Ante la curiosidad de Magaly Medina, la conductora de Mande quien Mande se animó a revelar qué pasó después.

“Y si supieras cómo terminó conmigo, no sé si contarlo”, dijo María Pía a la comunicadora, quien se mostró cada vez más interesada. “Había sido un martes o miércoles de esa comida (la conversación). Para el fin de semana habíamos alquilado una casa en la playa y estábamos con mis amigos de la universidad. Bueno, de pronto viene una amiga que es íntima y me dice: ‘oye, Samuel dice que ya no te quiere, quiere terminar contigo’. Veintitantos años, ¿te imaginas? Yo me sentí en una fiesta de 15 años, de 10 años. Que terminen contigo así”, dijo una indignada María Pía Copello, resaltando que su pareja estaba en la misma fiesta y no tuvo el valor de decírselo de frente.

Es por ello que ni corta ni perezosa, lo buscó para enfrentarlo. “Yo me quedé fría. Dije: ‘a mí no me la van a hacer eso, o sea, después de tres años, ¿voy a aguantar esto?’. Lo esperé afuera del baño para que se largue, porque te juro que me dio una cólera. Le dije: ‘te vas’, y lo boté. Le dije: ‘Tú no me vas a venir a ridiculizar. Si tú me tienes que decir algo, me lo dices a mí, pero como no estás seguro, te vas’”, recordó.

María Pía Copello habla de la primera vez que su esposo y ella terminaron.

Después de eso, no volvieron a verse más. Hasta que ella decidió llamarlo para dar por finalizada la relación. Pese a que creyó que no le había dolido la situación, Copello contó que adelgazó mucho.

“Era un cadáver, (decía que no me había afectado), pero mi hermana entraba al baño y me dice que me veía verde, muy incómoda y nunca me dijo nada”, confesó.

María Pía Copello revela que lloró durante más de seis horas por ruptura sentimental. | Instagram.

La reconciliación

Después de tres meses, Samuel Dyer decidió buscarla. En esa primera ocasión, ninguno mencionó el tema. Tras culminar el encuentro, “lloré seis horas seguidas. No podía calmarme, ese fue el momento realmente donde me di cuenta de que algo estaba pasando”.

“Ahí él empezó ya a insistir, a insistir, hasta que volvimos. Al tiempo me pidió (compromiso) y ya nos casamos como al año”, concluyó María Pía Copello, resaltando que esa fue la gran prueba que les hizo reflexionar en que querían un futuro juntos.

María Pía Copello abre su corazón sobre su matrimonio y la fuerte razón de su separación. | Composición/Infobae