María Pía Copello: ¿Quién es su esposo y por qué estuvo separada de él?

María Pía Copello revela que lloró durante más de seis horas por ruptura sentimental. | Instagram.

Magaly Medina presentó el adelanto de la siguiente edición de su podcast. En esta oportunidad se puede ver a su gran amiga María Pía Copello confesando lo mucho que sufrió cuando se separó. Si bien es cierto, no menciona el nombre de su esposo en el avance, muchos han especulado que se trataría de él.

Recordemos que en una entrevista pasada, la conductora de Mande quien Mande contó que estuvo separada de su esposo antes de contraer nupcias. Durante un periodo de tres meses, la pareja estuvo distanciada, tiempo en que ambos comprendieron que eran el uno para el otro.

Todo indica que en esta entrevista con Magaly Medina, Maria Pía Copello abre su corazón y da detalles de esta separación.

“Sentí que nada me había afectado, que realmente yo no lo quería. Sentí que estaba bien que habíamos terminado”, indicó la conductora de TV, resaltando que bajó mucho de peso cuando vivió esa experiencia.

“Era un cadáver, (decía que no me había afectado), pero mi hermana entraba al baño y me dice que me veía verde, muy incómoda y nunca me dijo nada. En ese momento, cerré la puerta y lloré seis horas seguidas. Ahí es donde realmente me di cuenta de que algo estaba pasando”, confesó.

En la promoción del podcast no se da más detalles de esta ruptura ni mucho menos el periodo en el que fue, por lo María Pía podría estar hablando de su actual esposo y padre de sus hijos, como de una expareja.

María Pía Copello y Samuel Dyer tienen un matrimonio de 17 años. Podcast Magaly Medina / IG María Pía Copello

¿Quién es el esposo de María Pía Copello?

A raíz de este podcast, el cual se emitirá el jueves 18 de julio en la plataforma de Magaly Medina, muchos se han preguntado quién es el esposo de María Pía Copello.

Se trata del empresario Samuel Dyer Coriat, hijo de Rosa Coriat y de Samuel Dyer Ampudía, fundadores del Grupo Dyer y Coriat, una corporación que maneja Camposol, el principal productor y exportador peruano de frutas frescas como arándanos, paltas y mangos, con operaciones en cinco países.

Además, ha sido presidente del directorio de Copeinca y presidente ejecutivo de Camposol en el 2011. También ha sido gerente general de D&C Holding.

Samuel Dyer Coriat y María Pía Copello tienen tres hijos y 17 años de matrimonio. Según contó la propia conductora de TV, no le gusta salir en cámaras y mucho menos en sus ocurrentes TikToks. Solo ha tenido apariciones en ocasiones muy especiales y familiares.

Pese a tener un carácter distinto, él más serio y ella más extrovertida, María Pía y Samuel han formado una consolidada familia.

María Pía Copello mantiene un matrimonio de 17 años con el empresario Samuel Dyer.

¿Por qué María Pía Copello estuvo separada de su esposo?

María Pía Copello y su esposo, Samuel Dyer, experimentaron una breve separación antes de consolidar su relación en matrimonio. Según contó la exanimadora infantil, la distancia surgió tras una conversación en la que discutieron sobre su futuro y el matrimonio, lo que provocó una reacción inesperada en Dyer.

La presentadora explicó que la conversación no fue una propuesta directa de matrimonio, sino un diálogo sobre cómo sería su futuro juntos. Esto llevó a Dyer se asustara.

“No es que yo se lo planteara, ojo, sino que hablamos de cómo iba a ser nuestro futuro, y salió corriendo”, contó María Pía a Trome.

Copello también compartió detalles sobre el periodo de separación. La pareja, que se conoció a través de amigos en común en el año 2000, decidió tomarse una pausa de tres meses para reflexionar sobre su relación. Este tiempo fue relevante para ambos, ya que finalmente los llevó a reafirmar su compromiso y contraer matrimonio.

“Las parejas antes del matrimonio o de la convivencia deben estar muy seguras. Uno no puede decidir hacer su vida con otra persona si tiene inseguridades o cosas que no ha vivido, o que le faltan completar. Eso le va a dar vueltas en la cabeza a lo largo de su matrimonio”, indicó María Pía.

Después de ese periodo, la pareja retomó su relación y se casó el 14 de enero de 2006.

María Pía Copello