Hijo de Pedro Suárez Vértiz confiesa no haber leído el libro de su mamá, tras la muerte del cantante: “No sé cómo manejarlo”

Tomás Suárez Vértiz confiesa no haber leído el libro de su madre, tras la muerte de Pedro Suárez Vértiz. América TV.

Tras el anuncio del lanzamiento del libro ‘Esposo Mío’ de Cynthia Martínez, viuda del rockero peruano Pedro Suárez Vértiz, quien falleció el pasado 28 de diciembre del 2023, producto de un paro cardiaco en su casa de Miraflores. Tomas Suárez, hijo menor del matrimonio, reveló en una entrevista que todavía no ha podido leer el manuscrito de su madre y no porque no quisiera, sino porque es un proceso del que todavía no está preparado.

Sobre todo porque en la última parte del libro de Cynthia, cuenta como tomó la noticia de la muerte del compañero de su vida, estando en otro país y cómo impactó en su vida hasta el día de hoy.

Tomás Suárez Vértiz comentó que está muy orgulloso de su madre, pero reveló que se tomará su debido tiempo para leer su libro, ya que será un proceso complicado de sobrellevar al volver a recordar lo que vivió cuando perdió a su padre.

“Muy feliz por ella que tenga sus propios proyectos, ya llegará el momento en que los lea... también me costó bastante decidir el momento en que iba a leer los libros de mi papá...no sé cómo manejar la lectura de este libro (de mi mamá) después de la partida de mi papá y demás...”, confesó a las cámaras de ‘Más Espectáculos’.

En otro momento, reveló que no sabía que su progenitora tenía talento para la escritura, y por eso la felicitaba con más motivos por los logros que va concretando. “Estoy muy feliz por ella, yo no sabía que escribía, estoy orgulloso de ella, espero que le vaya muy bien...”, expresó.

Tomás Suárez Vértiz confiesa no haber leído el libro de su madre, tras la muerte de Pedro Suárez Vértiz

Cynthia Martínez: “‘Esposo Mío’ es mi historia íntima con Pedro Suárez Vértiz”

El primer libro de Cynthia Martínez se llama ‘Esposo Mío’, y cuenta desde cómo conoció al exintegrante de ‘Arena Hash’, cómo fue vivir con una estrella de rock, las vivencias de su matrimonio y hasta el día de su muerte. Todo eso lo cuenta desde la perspectiva de una mujer que amo con toda el alma al cantante más querido del Perú.

El libro será presentado el próximo 28 de julio a las 7 p.m. en el Auditorio Blanca Varela de la Feria Internacional del Libro de Lima 2024 en Jesús María. Por su lado, Magaly Medina lamentó no haber podido presentar el libro de su amiga en una fecha tan especial y expresó su tristeza en su programa del lunes 15 de julio.

“Cynthia, querida, me hubiera encantado presentarlo ese día contigo, me hubiera encantado. Hubiera sido un regalo enorme que creo que se los debía a ti y a tu esposo, pero lamentablemente no podré estar, no podré acompañarte”, lamentó Medina.

Cynthia Martínez y su libro "Esposo Mío: Mi historia íntima con ¿Pedro" lo presentará el próximo 28 de julio en la Feria del Libro.

¿Qué quiere hacer Cynthia Martínez en este momento de su vida?

La viuda de Pedro Suárez-Vértiz, quien el próximo enero cumplirá los 50 años, compartió sus planes a futuro en sus redes sociales, luego de que una reportera le hiciera una pregunta que la dejo pensando. ”Cynthia, ¿qué quieres hacer ahora, que tienes tiempo para ti, que no has hecho que ahora, si puedes y quieres?”.

“Pienso sacarle el jugo a ese tiempo que muchas veces me faltó”. “Quiero irme de viaje por carretera con Koda mi perro, las dos a un lugar cerca donde pueda quedarme con ella 3 a 4 días, que tenga un río cerca y una zona de caminata, donde podamos caminar juntas, descansar, desconectarnos y durante las tardes yo seguir escribiendo y escribiendo, quizá un nuevo libro”, explicó en un largo mensajes en su cuenta de Instagram.

Cynthia Martínez y los planes que tiene a futuro. Instagram