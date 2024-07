Magaly se conmueve con libro biográfico de la viuda de Pedro Suárez Vértiz: “Se me estrujó el corazón al leerlo”

Magaly Medina se conmueve con libro de biográfico de Cynthia Martínez, viuda de Pedro Suárez Vértiz. (Captura: Magaly TV La Firme)

Este 15 de julio, en su programa ‘Magaly TV La Firme’, la presentadora Magaly Medina habló sobre el libro biográfico de Cynthia Martínez, viuda del fallecido cantante Pedro Suárez Vértiz. La periodista expresó su pesar por no poder asistir a la presentación del libro debido a razones que no especificó, aunque lamentó profundamente no poder estar presente, ya que le hubiese gustado asistir.

Y es que, el libro titulado ‘Esposo Mío’, es una autobiografía íntima donde Cynthia narra la historia que vivió con Pedro, desde sus inicios hasta su fallecimiento el 28 de diciembre de 2023. “Un libro escrito por la viuda, por Cynthia Martínez, viuda de Pedro Suárez Vértiz, se llama ‘Esposo Mío’. Es un libro íntimo, confesional. Es el lado de la historia que ellos vivieron desde su perspectiva, desde su punto de vista, desde su emoción, desde su amor. Esta es su versión de la historia y es una versión muy tierna,” comentó la figura de ATV.

La presentadora continuó describiendo la obra como una narrativa sobre la increíble complicidad que Pedro y Cynthia compartieron antes y durante la enfermedad del músico. “Habla de toda esa sensualidad que tenían en su matrimonio, esa complicidad sexy de la que ellos se ufanaban, que no lo ocultaban además,” señaló Medina.

Magaly también destacó los capítulos finales del libro, describiéndolos como los más dolorosos y angustiantes. “A mí se me estrujó el corazón al leerlo porque me lo he leído todo, y de verdad sí se me estrujó el corazón de la pena. Creí sentir la pena que se siente al perder a un ser que ha significado tanto en la vida, perderlo de la manera como ella lo perdió,” expresó conmovida.

El libro será presentado el 28 de julio en la Feria del Libro. “Cynthia, querida, me hubiera encantado presentarlo ese día contigo, me hubiera encantado. Hubiera sido un regalo enorme que creo que se los debía a ti y a tu esposo, pero lamentablemente no podré estar, no podré acompañarte,” lamentó Magaly.

Finalmente, Medina hizo un llamado a su audiencia: “Este es un libro tan tierno, tan íntimo, que nadie debería dejar de leer. ‘Esposo Mío’ es una obra que merece ser conocida y apreciada por todos,” concluyó.

¿De qué murió Pedro Suárez Vértiz?

El reconocido cantante peruano Pedro Suárez Vértiz falleció a los 54 años en su residencia de Miraflores, tras una larga batalla con la Parálisis Bulbar, una enfermedad neurodegenerativa que había afectado su habla y movimientos desde hace años. La triste noticia se conoció la mañana del jueves 28 de diciembre de 2023, cuando la policía llegó a su hogar para realizar las primeras investigaciones.

La Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) fueron los primeros en emitir un comunicado lamentando profundamente su partida: “Muy dolorosa noticia para el país, la comunidad musical y, especialmente, para nuestra casa APDAYC. Ha fallecido Pedro Suárez Vértiz. Autor, compositor, cantante y productor”.

Pedro Suárez Vértiz fue diagnosticado con Parálisis Bulbar en febrero de 2011 a la edad de 42 años. Esta enfermedad, que afecta la neurona motora, había comenzado a manifestarse años antes, según reveló el propio músico en una publicación de Instagram en 2021. Desde entonces, el artista se había retirado de la vida pública, pero mantenía un estrecho contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales, compartiendo su lucha y sus reflexiones.

