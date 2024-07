Este 15 y 16 de julio habrá corte de agua de Sedapal en tres distritos de Lima: zonas y horarios

Diversas zonas de Lima Metropolitana se preparan para enfrentar una interrupción en el servicio de agua potable, según Sedapal. (Composición: Infobae Perú)

Varias zonas de tres distritos de Lima Metropolitana se verán afectadas parcialmente con un corte de agua que Sedapal programó para este lunes 15 y martes 16 de julio. La suspensión del servicio responde a trabajos de mantenimiento, reparación de tuberías, entre otros motivos.

Esto lo dio a conocer, en las últimas horas, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, a través de una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Facebook.

Según lo informado por la institución, estos son los distritos que tienen los sectores afectados y a los que se recomienda tomar sus precauciones para no pasar por complicaciones ante la falta de agua: San Juan de Lurigancho (SJL), Comas y Ate.

Sedapal anunció el corte de agua en diversas zona capitalinas por trabajos de mantenimiento. (Andina)

En ese sentido, Sedapal aconsejó a los vecinos juntar el líquido en recipientes limpios y con tapa, para alejar al dengue y otros tipos de mosquitos e insectos. Así también se evitará que se contaminen y se tendrá a la mano una reserva de ser necesario.

En la mayoría de casos, el corte de agua será por hasta 12 horas, lo que podría dificultar las actividades diarias de la ciudadanía, como darse una ducha, lavar la ropa o cocinar.

¿Qué distritos no tendrán agua en Lima?

Lunes 15 de julio

San Juan de Lurigancho

De 8:00 a.m. a 11:55 p.m. en la Coop. de Trabajadores Aptl, Mangomarca - Conj. Residencial Hacienda de Mangomarca, Urb. Pop. Coop. Viv. Trabajadores Aptl Ltda 32, Urb. Mangomarca (Coop. Ipss), Asoc. Villa Mangomarca, A. F. La Rinconada y A. H. San Pablo de Mangomarca. Motivo: limpieza de reservorio.

Comas

De 12:00 m. a 8:00 p.m. en la Urbanización-A.H. Año Nuevo Sec. 27 de Noviembre Zona A; Urbanizacion A.H. 9 de Setiembre, Urbanizacion-A.H. Villa Violeta, Urbanización-P.J Año Nuevo, Urbanización-P.J Año Nuevo Sector C; Urb. El Pinar Parcela C II Et, Urb. Primaver y Urb. Villa Collique. Motivo: limpieza de reservorio.

Un ciudadano abre el caño de su cocina, pero solo caen gota de agua potable, tras concretarse un corte del suministro programado. (Andina)

Martes 16 de julio

Comas

De 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en el A. H. La Juventud, A. H. El Madrigal, P. J. La Balanza, P. J. La Libertad, P. J. Carmen Alto, A. H. Cerro San Francisco, A. H. Monte Calvario, A. H. Nueva Florida, A. H. Pampa de Comas, A. H. San Gabriel, A. H. Santiago Apostos, A. H. Villa Belen, A. H Virgen del Carmen y P. J. Manco Inca. Motivo: trabajos de mantenimiento en las redes.

San Juan de Lurigancho

De 8:00 a.m. a 11:55 p.m. en el Sector 406: Inca Manco Capac I, A.H. Mariscal Caceres, A.H. San Pedro II, A.H. San Pedro, A.H. San Pedro I, Pj. Santa Fe Inca Manco Capac I, A.H. Mariscal Caceres, A.H. San Pedro II, A.H. San Pedro, A.H. San Pedro I, Pj. Santa Fe de Totorita, A.H. Santa Fe Alta, A.H. Totoritas Parcelas A y B, A.H. 1° de Mayo Marginal, A.H. 1 de Mayo Ampl. Los Vencedores, A.H. José Maria Arguedas, Af. Los Olivos, Agru. Las Lomas de Nuevo San Juan, A.H. Villa Rosario y A.H. Totoritas Parcelas A y B. Motivo: limpieza de reservorio.

Ate

De 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en el A.H. Túpac Amaru Mz: L1, K1, LL1, M1, J1, N1 y H1. Motivo: limpieza de reservorio.

¿Qué hacer antes de un corte de agua?

Ante el anuncio de corte de agua en Lima, Sedapal proporciona consejos prácticos para enfrentar sin contratiempos esta eventualidad:

Almacena agua con precaución: envasa agua en recipientes limpios y bien cerrados para prevenir contaminaciones y contar con una reserva en caso de necesidad.

Adelanta el lavado de ropa : anticipa el lavado de las prendas si se avecina un corte de agua para asegurar ropa limpia y lista para su uso posterior.

Verifica la cerradura de tus caños : asegúrate de que los caños en tu hogar estén cerrados correctamente para evitar fugas y conservar el agua, evitando desperdicios.

Localiza puntos de distribución de agua en línea: Sedapal suele proporcionar información en línea sobre los puntos de distribución de agua durante los cortes programados. Investiga las ubicaciones cercanas para facilitar el acceso al suministro de agua.