Diana Sánchez en ‘El Gran Chef Famosos’: exchica reality celebra bailando tema de ‘Combate’ y las redes estallan

Diana Sánchez baila la tradición canción de Combate tras ser anunciada como nueva integrante de El Gran Chef Famosos La Escuela.

Diana Sánchez nuevamente está en la mira del público tras regresar al país para formar parte del programa ‘El Gran Chef Famosos La Escuela’, de Latina TV. Su retorno a la pantalla chica se da después de varios años de haber dejado Perú y su carrera para cuidar a su novio, Dan Guido, tras ser diagnosticado con leucemia.

Con 37 años, Diana Sánchez es una de las figuras más queridas de la televisión peruana por su participación en realitys como ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’. Sin embargo, es en el primero, espacio conducido por Renzo Schuller y Gian Piero Díaz, donde permaneció por varias temporadas y se sintió realmente cómoda.

La joven regresa a la pantalla chica desde la vez que renunció a ser parte de Reinas del Show, en el 2021. El hecho ocurrió en vivo, dejando anonadados a los presentes y a la propia conductora Gisela Valcárcel. Semanas después, se supo la razón de su decisión, la salud de su pareja.

Tres años después, Diana Sánchez hace su regreso por la puerta grande y a través del programa de José Peláez, donde será una de las doce alumnas de ‘El Gran Chef Famosos’, en su versión ‘La Escuela’.

‘El Gran Chef Famosos La Academia’: Estos son los seis primeros participantes del programa de cocina. Latina TV.

Baila tema clásico de ‘Combate’

Tras hacerse pública su participación, la exchica reality se animó a bailar para sus fieles seguidores la clásica canción de Combate, ‘El Teke Teke’. La joven recordó los pasos y logró la rápida reacción de aquellos fans que crecieron con el fenecido programa de ATV.

“Qué bellos, los extrañaba mucho. Volvemos con todo y a ganar”, “Qué lindo será verte en otra faceta, espero ver a Zumba como refuerzo”, “Desde ya mI favorita. Equipo verde”, “Espero que llamen a Zumba, Pantera, Israel y la chinita, sería el real jale”, “Diana es muy comprometida con su trabajo, que bueno que regrese a la tv”, son algunos de los varios comentarios de parte de fans club de Combate y el Equipo Verde.

Diana Sánchez participó en la segunda, tercera, cuarta y quinta temporada de Combate. Su equipo era el verde y su apodo era ‘La chata Power’.

Diana Sánchez regresó de Estados Unidos para ser parte de El Gran Chef Famosos La Escuela.

Diana Sánchez y la historia de amor que la llevó a dejar el país

La historia de Diana Sánchez y Dan tiene tintes de sacrificio y amor. En los mejores momentos de su carrera en televisión, la modelo participaba como una de las favoritas en ‘Reinas del Show’, en el 2021, espacio donde demostró su carisma y destreza. Sin embargo, en medio de lágrimas, anunció su alejamiento de la pantalla chica para ir a Estados Unidos y reunirse con su gran amor, quien empezaba una dura batalla contra la leucemia.

No fue hasta un tiempo después que Diana reveló los motivos verdaderos de su alejamiento, llenando de empatía a sus fans. La dedicación de Sánchez hacia su pareja Dan Guido concitó la admiración pública, pues la joven dejó todo atrás para brindarle el cuidado necesario.

Dan Guido expresó su agradecimiento y amor por Diana Sánchez tras ayudarlo durante su tratamiento contra el cáncer. (Foto: Captura)

¿Por qué no tiene planes de ser mamá?

Dan Guido no solo cuenta con el apoyo incondicional de Diana, sino que también ha compartido detalles de su enfermedad a través de redes sociales, permitiendo que las personas comprendan la seriedad de su situación. En el 2021, Diana Sánchez describió los primeros síntomas que su novio experimentó: dolores corporales inusuales y sangrados nasales, que inicialmente atribuían a otra causa, pero que luego revelaron la verdadera gravedad a través de exhaustivos exámenes médicos.

“Todo comenzó luego de su cumpleaños, yo fui a visitarlo a Nueva York, y al día siguiente me comenta que estaba con dolor de cuerpo. Lo primero que a uno se le viene a la mente es el COVID-19. Se hizo un examen y salió negativo. Me decía ‘yo siento un dolor extraño, me duelen los huesos, me duele la cadera, me duele la rodilla (...) pasaron ciertas cosas que sí nos alertaron, como el dolor de los huesos. Un día me dijo, ‘estoy sangrando por la nariz’. Pensé que era alergia o la presión del avión porque él estaba viajando mucho. Era un sangrado extraño”, acotó la combatiente.”, relató Diana.

Tras saber el diagnóstico, Dan se sometió a un riguroso tratamiento de quimioterapias. En el 2023, Diana Sánchez respondió a sus miles de fans, quienes le preguntaban si tenía planes de ser mamá.

“Siempre me preguntan por qué no soy mamá, la razón es por la salud de Dan. Él recibe quimioterapias por la leucemia que tiene y aún faltan dos años para que concluya su tratamiento y lo primero es que él esté bien. Cuando los médicos nos dijeron que iba a recibir este tratamiento, lo primero que nos advirtieron fue que no tengamos hijos, porque al recibir su cuerpo estas medicinas, el bebé podría salir con algún problema. Por eso es que me cuido con un supermétodo anticonceptivo”, explicó la exintegrante de ‘Combate’.

Diana Sánchez vive en Estados Unidos con su novio.