¿Quién fue William Stampfl, el estadounidense desaparecido por más de 20 años, hallado momificado en el nevado Huascarán?

Las autoridades peruanas informaron del hallazgo de los restos momificados de William Stampfl, un montañista estadounidense desaparecido hace 22 años mientras escalaba la montaña Huascarán, la cumbre más alta de Perú. Según el comunicado de la policía, el cuerpo fue recuperado el 5 de julio por equipos de rescate de montaña, próximos a un campamento ubicado a aproximadamente 5,200 metros sobre el nivel del mar.

Edson Ramírez, guardaparques y evaluador de riesgos del Parque Nacional Huascarán, destacó para Reuters que el retroceso del glaciar en la región ha sido notable en los últimos 10 años, lo que ha provocado que elementos enterrados en el pasado salgan a la superficie. En un informe de noviembre pasado, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña de Perú señaló que el país ha perdido más de la mitad de su superficie glaciar tropical en los últimos sesenta años debido al cambio climático.

En ese contexto es que se ubica el hallazgo de los restos de Stampfl, quien se encontraba desaparecido desde el 24 de junio de 2002 y, debido al buen estado de sus pertenencias, incluidas su licencia de conducir y su pasaporte, pudo ser identificado.

¿Quién fue William Stampfl?

William Stampfl, de 58 años en el momento de su desaparición, era un ingeniero civil y experimentado montañista que logró visitar varias montañas del mundo como la cumbre del Kilimanjaro (Tanzania), Rainier (Washington), Shasta (California) y Denali (Alaska).

De acuerdo a Los Angeles Times, Stampfl fue atrapado por una avalancha en junio de 2002 mientras escalaba el Huascarán junto a sus amigos Steve Erskine y Matthew Richardson. De ellos, aún no se encuentra el cuerpo del último.

Joseph Stampfl, hijo del alpinista que vivía en Chino, una ciudad ubicada en el Condado de San Bernardino, California, contó a CNN que fueron otros dos estadounidenses quienes encontraron el cuerpo de su padre el 27 de junio mientras descendían de un intento fallido por alcanzar la cumbre del Huascarán, que se sitúa a 6,768 metros de altura. Al conocer la noticia, la familia se comunicó y colaboró con la Asociación de Rescate de Montaña Peruana y la Policía Nacional del Perú para llevar a cabo la recuperación del cuerpo.

“Uno de los montañistas (que encontró primero el cuerpo de Stampfl) abrió el bolsillo de cadera y notó que había una licencia de conducir con su nombre y dirección; así que contactó a la familia y luego ellos me contactaron a mí”, dijo Raúl Albino, director de Grupo Alpamayo que participó del rescate a The Associated Press.

Además de Albino, otros siete guías y cinco oficiales integraron la operación, según publicó The Associated Press. Lenin Alvarado, uno de los policías, detalló que también se encontraron un par de gafas de sol, una cámara, un grabador de voz y dos billetes de $20 en descomposición, además llevaba su anillo de matrimonio en la mano. “Nunca había visto algo así”, comentó Alvarado.

¿Qué pasará con el cuerpo?

Según el medio internacional USA Today, los familiares planean trasladar el cuerpo a una funeraria en Lima para su posterior cremación. “Ha sido un shock”, expresó Jennifer Stampfl, hija del alpinista, a la AP, agregando que tras recibir la noticia, sintieron que “el corazón se hunde”.