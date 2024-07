Leysi Suárez revela que su amistad con Pamela Franco llegó a su fin por opinar de su relación con Christian Cueva. | América Hoy.

La relación de amistad entre Leysi Suárez y Pamela Franco se ha visto gravemente afectada tras unas polémicas declaraciones de Suárez, donde afirmó que Christian Cueva era el amor de la vida de Franco. Esta afirmación desencadenó una serie de tensiones y controversias que terminaron por distanciar a las dos amigas.

El 11 de julio, en el programa ‘América Hoy’, Leysi Suárez explicó que ya no mantiene ningún tipo de comunicación con Pamela Franco desde que realizó sus comentarios sobre Christian Cueva. “Pamela ya no es mi amiga, ya no hablo con ella. Honestamente, después de eso ya imagínate, después de lo que ha pasado, ya no me escribe”, expresó, indicando que sus declaraciones habían causado un distanciamiento entre ambas.

La controversia comenzó cuando Suárez opinó públicamente sobre los sentimientos de Cueva hacia Franco, sugiriendo que Franco era el amor de la vida del futbolista. Esta afirmación no fue bien recibida por Franco, quien se sintió incómoda y molesta por la intromisión de Suárez en su vida personal.

En el programa, la conductora de televisión Janet Barboza también se pronunció sobre el tema, ofreciendo su perspectiva y apoyo a Suárez. “No le echaría la culpa al programa, ha perdido una amiga que no era su real amiga porque si uno sale a dar una opinión de su trabajo y tu amiga no lo entiende, es que no es tu amiga, así que no has perdido nada”, comentó.

A pesar de la controversia, Leysi Suárez se ha mantenido firme en sus declaraciones y ha enfatizado que su intención no era dañar su amistad con Franco, sino expresar su opinión de manera honesta. Sin embargo, el impacto de sus palabras ha sido significativo, y la relación entre ambas parece haber llegado a un punto de no retorno.

El 10 de julio, en el programa ‘Amor y Fuego’, el conductor Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, reveló que Christian Cueva podría estar próximo a formalizar su relación con la bailarina Pamela Franco. Según González, el futbolista está preparándose para dar este importante paso después de haberse separado de su esposa y haber emitido un comunicado al respecto.

Rodrigo González también informó que Christian Cueva está evaluando ofertas de varios clubes de fútbol, con el objetivo de evitar cualquier controversia o tensión después de su decepcionante participación en la Copa América. Esta evaluación de opciones parece ser parte de su plan para asegurarse de que su entorno profesional no interfiera con su vida personal.

“Luego del episodio de cumpleaños, según tengo entendido, Cueva está evaluando si va a ser contratado por el equipo de Richard, Cienciano de Cusco, UTC de Cajamarca o un club en Bolivia que también está en conversaciones”, detalló González. Añadió que lo que Cueva necesita es “tener el terreno claro, su contratación decidida, y que nada perturbe ni interrumpa la tranquilidad”.

