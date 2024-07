“Hay investigados que se declararon culpables luego de indagación a Odebrecht”, afirma Domingo Pérez

José Domingo Pérez descarta que el juicio se caiga sin las declaraciones de Barata. Composición Infobae.

El martes 2 de julio, el fiscal José Domingo Pérez, perteneciente al Equipo Especial Lava Jato, reveló en sus alegatos de apertura ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional por el caso Cócteles que se sigue contra Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular, que se contaría con la declaración del exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata. Un día después, se conoció que el Poder Judicial había revocado la calidad de colaborador eficaz de Barata en las investigaciones de dicho Equipo Especial, pese a que este fue quien otorgó la pista inicial sobre los aportes en favor de la investigada.

Tras esta decisión, que fue emitida a pedido del mismo José Domingo Pérez, muchas dudas y cuestionamientos han surgido respecto a si las acusaciones contra la política y el partido catalogado como organización criminal por la Fiscalía tienen el peso suficiente ante el Poder Judicial. Como consecuencia, el mismo fiscal ha tenido que salir a los medios de comunicación a esclarecer los cuestionamientos y, por medio de una entrevista para La República, detalló que las pruebas y declaraciones otorgadas por Barata no son las únicas que la Fiscalía ha logrado recopilar.

“Tenemos personas que, a partir de la colaboración de los distintos funcionarios de la empresa Odebrecht, se han declarado culpables anticipadamente ante la justicia peruana y han declarado y brindado información. El mensaje a todos esos colaboradores eficaces es que, en caso incumplan sus obligaciones con la justicia peruana, las consecuencias van a ser las que tiene en este momento el señor Barata: de ser próximamente un acusado de la justicia peruana”, detalló el fiscal en dicho medio.

Detalles, incidencias, y personajes durante el primer día del juicio contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el Caso Cócteles. Poder Judicial

José Domingo Pérez niega que las declaraciones de Barata sean inválidas

En ese sentido, el abogado también recalcó que la declaración de Barata, realizada ante jueces peruanos, es aún válida y puede ser utilizada en el juicio, al igual que sus declaraciones hechas en Brasil, respondiendo en contraposición a lo aseverado por el ahora abogado de Barata y exdefensor del Fujimorismo, César Nakazaki, quien descartó esta posibilidad.

“Ante jueces peruanos, Barata señaló que aportó a la campaña de Keiko Fujimori un millón de dólares. Esa declaración puede ser perfectamente utilizable en el caso de los cócteles. (Las declaraciones en Brasil) también se pueden utilizar”, aclaró.

Pérez aseveró también que las confesiones de Barata ante el Ministerio Público, así como la de los otros exfuncionarios de Odebrecht han sido cruciales para desenmarañar la red de financiamiento ilegal, que, según los fiscales, comprende a empresarios como Dionisio Romero, Confiep, y otros. Para la Fiscalía, estos usaron sus empresas como pantalla para financiar la campaña de Keiko Fujimori, pero estas actuaciones no son simples donaciones personales, sino maniobras fraudulentas.

José Domingo Pérez detalla la existencia de pruebas contra Mark Vito en caso Cócteles, con contenido visual de él recibiendo dinero de empresas.

“Realizan la siguiente modalidad: comienzan a disponer del patrimonio de estas personas jurídicas, que no es el patrimonio de ellos... Lo que él (en el caso de Romero, como ejemplo) hace es defraudar a la persona jurídica a la que representa... ya existe por tanto el conocimiento de que ella está recibiendo algo ilícito”, detalló el fiscal Pérez.

El sistema delictivo de Fuerza Popular para lavar dinero ilícito, según el Equipo Lava Jato

Asimismo, el fiscal recalcó que, incluso el mismo hecho de fraccionar el dinero y su ingreso en montos pequeños impide la fiscalización por normas de prevención del lavado de activos, convirtiéndose en dinero “limpio” para la campaña. En ese sentido, aclaró que las entidades financieras en Perú tienen prohibido patrocinar partidos políticos, motivo por el cual, si todo hubiera sido legal, habrían utilizado el sistema bancario de manera transparente.

“Las entidades financieras –solamente para hablar de este caso– no auspician, no patrocinan a partidos políticos. Eso está prohibido por ley. Si es que ellos hubieran creído que esto no era delictivo, lo hubieran bancarizado, desde luego”, consideró.

Por otro lado, respecto a la situación de Jorge Barata, Domingo Pérez no dudó en aclarar que si en el momento en el que se disponía la salida del exdirectivo de Odebrecht tanto él como el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, hubieran estado, no hubieran permitido que este regrese a su país con todas sus pertenencias.

“Cuando el señor Barata se va del país, los fiscales que estaban en el equipo especial no eran ni Rafael Vela ni José Domingo Pérez. Nosotros recibimos el equipo especial cuando Barata se había ido del Perú y ya estaba en Brasil. Lo que hemos buscado es llevar un acuerdo de colaboración eficaz para que nos puedan entregar toda la información y las pruebas necesarias”, detalló ante el periodista Enrique Patriau.

Pérez también aclaró que él y el fiscal Rafael Vela asumieron la investigación después de que Barata ya había salido del país y se encontraba en Brasil. Enfatizó la validez de las pruebas recogidas y la intención del equipo de fiscalía de utilizar todos los recursos necesarios para completar la investigación con rigor y justicia.