Adiós a Yola Polastri: Famosos y fans de la ‘Chica de la tele’ lloran su muerte con conmovedores mensajes

El entretenimiento peruano está de luto por la muerte de Yola Polastri, quien partió este domingo 7 de julio a los 74 años. La querida animadora infantil, conocida como ‘La Chica de la Tele’, dejó un legado imborrable tras más de cinco décadas de trayectoria en la pantalla chica, donde cautivó a grandes y chicos con su carisma y energía inigualable.

En el mes de mayo, la icónica figura sufrió un infarto cerebral que la llevó a ser internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Delgado en Miraflores. Tras un mes de hospitalización, el 19 de junio fue trasladada de vuelta a su casa para recibir el cuidado de sus familiares.

Yola Polastri falleció este domingo 7 de julio a los 74 años. Video: Canal N

Perú llora la muerte de Yola Polastri

Lamentablemente, su salud no mejoró y falleció rodeada del amor y apoyo de sus seres queridos. La noticia de su muerte ha conmovido a sus seguidores y colegas, así como recordadas ‘burbujitas’.

El actor Germán Loero compartió en sus redes sociales: “Gracias por todo, Yola Polastri”, expresando su gratitud y admiración.

Germán Loero informa la muerte de Yola Polastri. | Twitter

Ernesto Pimentel, otra figura destacada de la televisión peruana, se comunicó con Canal N para dar el pésame a la familia y lamentar profundamente la pérdida. El actor y productor de televisión recordó los momentos compartidos con la ‘Chica de la tele’ y destacó su impacto en América Televisión.

“Yola podía transformar nuestras vidas y llevarla a una mejor. Lamento muchísimo esta partida, sobre todo cuando salió esta situación de UCI. Abrazo enormemente a la comunidad que la sigue. (...) Fue madrina de mi matrimonio con el ‘Chato’ Grados, uno ficticio. Hoy vuela alto, pero seguirá perenne en el cariño de los peruanos.

Ernesto Pimentel lamentó la muerte de Yola Polastri. Video: Canal N

Gonzalo Torres, recordado por su personaje de Gonzalete en Pataclaun, también se pronunció en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter): “Adiós Yola!!! Buen viaje”, demostrando el cariño y respeto que le tenía.

Gonzalo Torres se despide de Yola Polastri. | Twitter

Numerosos usuarios en redes sociales han expresado su tristeza por el fallecimiento de Yola Polastri, destacando su influencia en la cultura peruana y la televisión. Muchos recordaron cómo sus programas marcaron sus infancias, creando un sentido de comunidad y nostalgia.

Usuarios tristes por la muerte de Yola Polastri. | Twitter

La artista peruana e intérprete de recordados temas infantiles deja un vacío profundo en el mundo del entretenimiento, pero su legado perdurará en los corazones de quienes crecieron viéndola y admirándola.

Alberto Beingolea triste por Yola Polastri

El narrador deportivo Alberto Beingolea, quien fue ‘burbujita’ de la animadora infantil en su programa infantil, se comunicó con Latina, minutos después de confirmarse la muerte de la artista peruana, para expresar su lamento y dedicar unas palabras sobre la noticia.

“Ella había sido dado de alta, pero seguí mal. Siempre hubo la ilusión que pudiese salir de ese mal estado, pero no ocurrió. Se nos fue una de las personas más importantes de nuestra vida. Estoy seguro de que cada uno que ha escuchado esta noticia ha sentido que se nos ha ido alguien de la familia”, dijo el comentarista.

Alberto Beingolea, expolítico y periodista deportivo, recordó con cariño sus vivencias como 'burbujito' de Yola Polastri. | Latina Noticias

Patricio Suárez Vértiz y Bruno Pinasco se pronuncian

El cantante de rock Patricio Suárez Vértiz recordó a Yola Polastri y le dejó un mensaje lamentando su partido. Resaltó que tanto él como su hermano, Pedro, la escuchaban. “Fuimos al canal 4 cuando éramos niños de la mano de nuestra madre, y nuestra vida cambió para siempre. En la foto fue la última reunión con Carlitos Cacho, Susan León, Jacky López Molina y el gran Torrey”, escribió en Instagram.

Patricio Suárez Vértiz recuerda a Yola Polastri. | Instagram

Por su parte, Bruno Pinasco fue breve y dejó una frase corta junto a un fotografía de él con su padre y la artista. “¡Gracias por tanto querida Yola!”, redactó.

Bruno Pinasco lamenta muerte de Yola Polastri. | Instagram

Jorge Benavides se despide de Yola Polastri

El actor Jorge Benavides, quien meses atrás le realizó un homenaje y agradeció por los valores que aprendió de ella, lamentó la partida de quien consideró su ejemplo a seguir con un conmovedor mensaje en sus plataformas digitales.

“Aquí estoy Yo con 10 añitos haciendo lo que me gustaba hacer cantar. Esto sucedió hace 48 años y todavía tengo el vivo recuerdo de nuestra querida Yola. La primera vez que la vi me pareció algo increíble. Yo era un niño y ella era mi ídolo. Y por si fuera poco iba a trabajar al lado de ella, me convertí en parte de su elenco. Realmente fui un verdadero elegido. Ya no estás querida y adorada Yola, pero seguirás en nuestros corazones en nuestras reuniones en nuestras fiestas. Tenía la Esperanza de que nos sigas acompañando, pero Dios quiso cantar contigo ‘ECO’, ‘LA GALLINA TURULECA’, ‘LA FERIA DE CEPILLÍN’, ‘HOLA DON PEPITO’”, expresó.

Jorge Benavides se despide de Yola Polastri. | captura/Instagram

Las canciones más recordadas de Yola Polastri

“Mami de mis amores”

“La marcha de la escoba”

“Merenguito”

“Don pepito”

“Canción de la semilla”

“El telefonito”

“La feria de Cepillín”

“El eco”

“Capitán de los 7 mares”

“La chica de la tele”

“Mi ranchito”